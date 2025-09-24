Сегодня 24 сентября 2025
Спустя 12 лет после релиза у Payday 2 в ...
Спустя 12 лет после релиза у Payday 2 в Steam появилась подписка на DLC, и фанаты не рады

Разработчики из шведской студии Starbreeze Entertainment неожиданно объявили о введении новой модели распространения DLC для вышедшего в 2012 году кооперативного шутера Payday 2.

Источник изображений: Starbreeze Entertainment

Как стало известно, теперь подборка из более чем 65 дополнений к Payday 2 в Steam доступна ещё и по подписке — 239 рублей ($5) за месяц и 849 рублей ($20) за полгода. Запуск сопровождался коротким трейлером.

В команде надеются, что подписка станет выгодной альтернативой для тех, кто не уверен, нужна ли им Payday 2, или для нынешних владельцев игры, которые хотят опробовать DLC перед покупкой.

«У Payday 2 позади более 10 лет контента, и мы хотим дать геймерам больше гибкости в выборе игрового опыта», — прояснил в пресс-релизе коммерческий директор Starbreeze Густав Ниссер (Gustav Nisser).

Подписка на DLC пришла не на замену текущей модели, а является её альтернативой

Несмотря на действительно выгодный характер подписки (покупка всех DLC по отдельности обойдётся заметно дороже), многие фанаты в комментариях остались недовольны анонсом.

Некоторые не простили Starbreeze подорожание (с 4833 до 7004 рублей) сборника Payday 2: Infamous Collection со всеми DLC без предупреждения, а другие обвиняют студию в попытке отыграться на игроках за неудачи Payday 3.

Payday 3 вышла в сентябре 2023 года, до сих пор имеет в Steam «смешанные» отзывы (рейтинг 43 %) и серьёзно проигрывает Payday 2 по ежедневному пиковому онлайну на площадке (596 на 32 715 игроков).

Источники:

