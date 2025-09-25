Google запустила Search Live — ИИ ищет по голосу и камере, но пока лишь в одной стране

Google начала развёртывание функции голосового поиска Search Live на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая работает в режиме реальном времени. Ранее эта функция тестировалась в Google Labs, но теперь стала доступна на Android и iOS через поисковик Google и «Google Объектив».

Пользователи могут активировать Search Live, нажав новую кнопку Live под строкой поиска в основном приложении Google или выбрав соответствующий значок в Lens. После запуска искусственному интеллекту можно задавать вопросы вслух, а при необходимости включить камеру, чтобы ИИ анализировал не только речь, но и то, что видит камера.

Для примера, с помощью Search Live можно выяснить назначение купленных ингредиентов для приготовления определённого блюда, просто засняв их на камеру, или определить, куда подключать конкретный кабель при настройке нового электронного устройства, просто направив объектив на разъёмы.

Голосовой поиск пока поддерживает только английский язык и доступен на данный момент только в США, но в будущем охват явно будет расширяться. Но когда это произойдёт — неизвестно.