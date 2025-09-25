Apple откроет доступ к уведомлениям с iPhone на часы сторонних брендов — по требованию ЕС

Компания Apple готовится улучшить совместимость своих смартфонов iPhone с умными часами и наушниками сторонних производителей. Это стало известно благодаря анализу кода в бета-версии новой операционной системы iOS 26.1, проведённому изданием Macworld. Как сообщает The Verge, предстоящие изменения являются следствием требований Европейского Союза в рамках Закона о цифровых рынках (DMA), выполнить которые компания должна до конца текущего года.

В коде последней тестовой сборки iOS 26.1 были обнаружены упоминания новой функции «пересылки уведомлений», которая позволит выводить оповещения со смартфона на аксессуары не от Apple, а на устройства других брендов. Аналитики Macworld, изучившие бета-версию, также сообщили о новом фреймворке под названием AccessoryExtension, предназначенном для упрощения процесса сопряжения iPhone с другими устройствами. При этом, согласно данным, пользователи смогут перенаправлять уведомления только на одно устройство одновременно.

Разработка этих функций связана с предписанием Европейской комиссии, которое обязывает Apple обеспечить лучшую работу iPhone с нефирменными аксессуарами. В соответствии с DMA, компания должна предоставить разработчикам и производителям устройств доступ к определённым функциям для облегчения установки связи по обмену данными и отображения уведомлений между iPhone и сторонними гаджетами. Срок выполнения большинства этих требований истекает в конце года, однако пока неясно, появятся ли нововведения в ожидаемом релизе iOS 26.1 в следующем месяце, а также будут ли они распространяться на пользователей за пределами Европейского Союза.