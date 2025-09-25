Сегодня 25 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Apple откроет доступ к уведомлениям с iP...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple откроет доступ к уведомлениям с iPhone на часы сторонних брендов — по требованию ЕС

Компания Apple готовится улучшить совместимость своих смартфонов iPhone с умными часами и наушниками сторонних производителей. Это стало известно благодаря анализу кода в бета-версии новой операционной системы iOS 26.1, проведённому изданием Macworld. Как сообщает The Verge, предстоящие изменения являются следствием требований Европейского Союза в рамках Закона о цифровых рынках (DMA), выполнить которые компания должна до конца текущего года.

Источник изображения: Apple

Часы Apple. Источник изображения: Apple

В коде последней тестовой сборки iOS 26.1 были обнаружены упоминания новой функции «пересылки уведомлений», которая позволит выводить оповещения со смартфона на аксессуары не от Apple, а на устройства других брендов. Аналитики Macworld, изучившие бета-версию, также сообщили о новом фреймворке под названием AccessoryExtension, предназначенном для упрощения процесса сопряжения iPhone с другими устройствами. При этом, согласно данным, пользователи смогут перенаправлять уведомления только на одно устройство одновременно.

Часы Huawei. Источник изображения: Huawei

Часы Huawei. Источник изображения: Huawei

Разработка этих функций связана с предписанием Европейской комиссии, которое обязывает Apple обеспечить лучшую работу iPhone с нефирменными аксессуарами. В соответствии с DMA, компания должна предоставить разработчикам и производителям устройств доступ к определённым функциям для облегчения установки связи по обмену данными и отображения уведомлений между iPhone и сторонними гаджетами. Срок выполнения большинства этих требований истекает в конце года, однако пока неясно, появятся ли нововведения в ожидаемом релизе iOS 26.1 в следующем месяце, а также будут ли они распространяться на пользователей за пределами Европейского Союза.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Умное кольцо «Сбера» поступило в продажу за 24 990 рублей, но купить его могут не все
При участии бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва OpenAI готовит целый спектр умных устройств
Huawei представила смарт-часы Watch GT 6 и GT 6 Pro с автономностью до 21 дня
Xiaomi представила глобальную версию HyperOS 3 — какие смартфоны её получат и когда
Realme GT 8 Pro станет первым в России смартфоном на Snapdragon 8 Elite Gen 5
Qualcomm раскрыла, когда выпустит первые устройства с поддержкой 6G
Теги: apple iphone, умные часы, наушники, евросоюз, закон
apple iphone, умные часы, наушники, евросоюз, закон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Хакерам наконец удалось полностью удалить защиту Denuvo из игры, но праздновать победу пиратам пока рано
Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники
Запускать Android-игры на ПК стало проще — «Google Play Игры» вышло из трёхлетнего бета-теста
Qualcomm представила ПК-процессоры Snapdragon X2 Elite и X2 Elite Extreme — до 18 ядер и мощный NPU для Windows-ноутбуков
В России поступили в продажу смартфоны Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ по цене от 12 990 рублей
Sony раньше времени раскрыла линейку игр PS Plus на октябрь — в неё вошла Alan Wake 2 3 ч.
«Лучшая игра про Росомаху в истории»: кровавый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine подтвердил релиз в 2026 году 4 ч.
Google запустила Search Live — ИИ ищет по голосу и камере, но пока лишь в одной стране 5 ч.
В YouTube наконец появилась кнопка отключения надоедливых конечных заставок 6 ч.
Спустя 12 лет после релиза у Payday 2 в Steam появилась подписка на DLC, и фанаты не рады 7 ч.
Alibaba выпустила флагманскую ИИ-модель Qwen-3 Max — она обходит GPT-5 и доступна бесплатно 8 ч.
Microsoft снизила зависимость от OpenAI — в Microsoft 365 Copilot появились ИИ-модели Claude от Anthropic 8 ч.
У Instagram теперь больше трёх миллиардов пользователей в месяц — как у Facebook и WhatsApp 8 ч.
Почти идеальный сиквел, но не новое слово в жанре: критики вынесли вердикт Hades 2 9 ч.
Нативная версия Baldur’s Gate 3 для Steam Deck стала возможна благодаря одному увлечённому инженеру Larian 10 ч.
Apple откроет доступ к уведомлениям с iPhone на часы сторонних брендов — по требованию ЕС 15 мин.
Представлен компактный планшет Xiaomi Pad mini и большой Redmi Pad 2 Pro в трёх версиях по цене от €300 5 ч.
Новая статья: Почему ИИ никак не сесть на безматричную диету 5 ч.
Xiaomi представила глобальную версию HyperOS 3 — какие смартфоны её получат и когда 5 ч.
Realme GT 8 Pro станет первым в России смартфоном на Snapdragon 8 Elite Gen 5 6 ч.
Xiaomi выпустила глобальные версии телевизоры TV S Pro Mini LED 2026 — они хуже китайских 6 ч.
Sharge представила внешний SSD с вентилятором, магнитным креплением и множеством дополнительных портов 9 ч.
Xiaomi представила камеру видеонаблюдения Smart Camera C701 с 4K и ночной съёмкой в цвете за €60 9 ч.
AI Pathfinder намерена потратить £18,4 млрд на два ИИ ЦОД в Великобритании 11 ч.
LG представила 26,5-дюймовый игровой WOLED-монитор UltraGear 27GX704A с 2K и 240 Гц 11 ч.