Роскачество проверило популярные игры на «способы вытягивания денег» у пользователей — результаты неутешительные

Центр цифровой экспертизы Роскачества отчитался о результатах обещанной проверки популярных мобильных игр на наличие скрытых манипуляций, которые используют разработчики для выманивая денег пользователей.

Источник изображения: miHoYo

По результатам «первого в стране масштабного исследования» подобного рода специалисты выявили побуждающие к импульсным покупкам психологические приёмы во всех протестированных проектах:

  • Genshin Impact;
  • «Крах вампиров: Начало» (Vampire's Fall: Origins);
  • Honkai: Star Rail;
  • «Гильдия Героев: Фэнтези РПГ» (Guild of Heroes: Fantasy RPG);
  • «Grand Mobile — гонки и суета»;
  • Dragon Raja;
  • Tower of Fantasy;
  • Ni no Kuni: Cross Worlds;
  • Echocalypse: Scarlet Covenant;
  • Once Human.

Разработчики используют страх упустить выгоду (таймеры, временные акции), упрощённый процесс оплаты, замаскированные «донаты», сложные для понимания валюты, социальное давление, визуальные уловки и так далее.

Рекламные материалы Grand Mobile имитируют эстетику GTA VI (источник изображения: Dynamic Technologies)

Эксперты Роскачества поделили все найденные «способы вытягивания денег» на три типа:

  • лёгкие механики вовлечения и удержания — ежедневные награды, система достижений, несложные задания;
  • механики формирования привычки и давления — ограничения по времени, искусственный дефицит ресурсов, замедляющая прогресс энергетическая система;
  • агрессивные механики монетизации — «рулетки» с крайне низким шансом на успех, навязчивые всплывающие окна с ограниченными по времени предложениями, оплаты в 1−2 клика без подтверждения, создающие неравные условия VIP-системы и подписки, многоуровневые валюты, затрудняющие понимание реальной стоимости покупок.

Какие именно приёмы используются в той или иной протестированной специалистами Центра цифровой экспертизы Роскачества игре, наглядно демонстрирует прикреплённая ниже галерея.

«Роскачество не против игр как таковых и не стремится их запрещать. <...> Наша важнейшая задача — способствовать осознанному потреблению игрового контента», — подчеркнул глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

На фоне неутешительных результатов тестирования Роскачество советует изучать отзывы перед игрой, обращать внимание на скрытые механики, устанавливать лимиты на расходы и использовать настройки родительского контроля.

Теги: genshin impact, honkai: star rail, игры, россия
