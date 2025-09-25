Роскачество проверило популярные игры на «способы вытягивания денег» у пользователей — результаты неутешительные

Центр цифровой экспертизы Роскачества отчитался о результатах обещанной проверки популярных мобильных игр на наличие скрытых манипуляций, которые используют разработчики для выманивая денег пользователей.

По результатам «первого в стране масштабного исследования» подобного рода специалисты выявили побуждающие к импульсным покупкам психологические приёмы во всех протестированных проектах:

Genshin Impact;

«Крах вампиров: Начало» (Vampire's Fall: Origins);

Honkai: Star Rail;

«Гильдия Героев: Фэнтези РПГ» (Guild of Heroes: Fantasy RPG);

«Grand Mobile — гонки и суета»;

Dragon Raja;

Tower of Fantasy;

Ni no Kuni: Cross Worlds;

Echocalypse: Scarlet Covenant;

Once Human.

Разработчики используют страх упустить выгоду (таймеры, временные акции), упрощённый процесс оплаты, замаскированные «донаты», сложные для понимания валюты, социальное давление, визуальные уловки и так далее.

Эксперты Роскачества поделили все найденные «способы вытягивания денег» на три типа:

лёгкие механики вовлечения и удержания — ежедневные награды, система достижений, несложные задания;

механики формирования привычки и давления — ограничения по времени, искусственный дефицит ресурсов, замедляющая прогресс энергетическая система;

агрессивные механики монетизации — «рулетки» с крайне низким шансом на успех, навязчивые всплывающие окна с ограниченными по времени предложениями, оплаты в 1−2 клика без подтверждения, создающие неравные условия VIP-системы и подписки, многоуровневые валюты, затрудняющие понимание реальной стоимости покупок.

Какие именно приёмы используются в той или иной протестированной специалистами Центра цифровой экспертизы Роскачества игре, наглядно демонстрирует прикреплённая ниже галерея.

Результаты (источник изображений: Роскачество)

«Роскачество не против игр как таковых и не стремится их запрещать. <...> Наша важнейшая задача — способствовать осознанному потреблению игрового контента», — подчеркнул глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

На фоне неутешительных результатов тестирования Роскачество советует изучать отзывы перед игрой, обращать внимание на скрытые механики, устанавливать лимиты на расходы и использовать настройки родительского контроля.