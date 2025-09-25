Sony представила в ходе презентации State of Play настольные беспроводные колонки PlayStation Pulse Elevate — новое дополнение к линейке аудиоаксессуаров для PlayStation, включающей беспроводную гарнитуру Pulse Elite и беспроводные наушники Pulse Explore.

Pulse Elevate — первые беспроводные колонки, разработанные Sony Interactive Entertainment. Как сообщает производитель, они идеально вписываются в игровую систему PS5, ПК или Mac, отличаясь реалистичным звуком, сверхнизкой задержкой и беспроводным подключением PlayStation Link без потерь.

Каждая из двух колонок оснащена планарно-магнитными динамиками, разработанными для обеспечения реалистичного звучания во всём звуковом спектре. Это позволяет воспроизводить звук игрового процесса именно так, как задумали разработчики, независимо от того, играют ли геймеры на PS5, ПК, Mac или PlayStation Portal. Колонки также оснащены встроенными вуферами, которые обеспечивают насыщенные басы для более полного звукового окружения.

При использовании консоли PS5 колонки ещё больше усиливают эффект погружения в игры, поддерживающие Tempest 3D AudioTech, благодаря точному позиционированию аудиосигналов.

Pulse Elevate поддерживают шумоподавление на основе искусственного интеллекта с использованием встроенного микрофона. Также реализована технология PlayStation Link, обеспечивающая «сверхнизкую задержку и соединение без потерь» при подключении к совместимым устройствам, включая PS5, ПК, Mac и пульт управления PlayStation Portal. В комплект поставки входит USB-адаптер PlayStation Link, совместимый с портами USB-C. Колонки также можно подключать к устройствам через Bluetooth.

Pulse Elevate оснащены встроенными регуляторами громкости. Геймеры могут настраивать эквалайзер, громкость и отключать микрофон в системном меню PS5 или ПК. Колонки можно устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Беспроводные колонки Pulse Elevate будут доступны в чёрном и белом цветах. Их продажи начнутся в 2026 году.