Новости Software
Премьера геймплея ролевой игры Zero Parades: For the Dead Spies: диалоги, загадки и наряды главной героини

Разработчики из ZA/UM (в своё время выпустила Disco Elysium, но на текущий момент большинство ключевых разработчиков этого проекта покинули студию) опубликовали новый трейлер шпионской ролевой игры Zero Parades: For the Dead Spies. Ролик, представленный на сентябрьской презентации State of Play, демонстрирует ключевые геймплейные механики и раскрывает детали предыстории главной героини.

Источник изображения: ZA/UM

Источник изображения: ZA/UM

События Zero Parades: For the Dead Spices развернутся в полном секретов, травм и чудес городе, в котором живут международные банкиры, экстрасенсы, технофашисты и другие уникальные персонажи. Игра расскажет историю уставшей от суровой действительности оперативницы Хершел Уилк (Hershel Wilk), также известной под именем Каскад (Cascade).

В новом трейлере Каскад путешествует по городу, погружается в глубокие беседы с его жителями, решает загадки с использованием найденных предметов, убегает от преследователей и успевает продемонстрировать несколько своих уникальных нарядов.

Zero Parades: For the Dead Spies выйдет в 2026 году на PC и PS5. Версии для Xbox Series X и S не заявлены, как и поддержка русского языка.

Источник:

Теги: zero parades: for the dead spies, za/um, ролевая игра, state of play
