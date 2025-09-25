Премьера геймплея ролевой игры Zero Parades: For the Dead Spies: диалоги, загадки и наряды главной героини

Разработчики из ZA/UM (в своё время выпустила Disco Elysium, но на текущий момент большинство ключевых разработчиков этого проекта покинули студию) опубликовали новый трейлер шпионской ролевой игры Zero Parades: For the Dead Spies. Ролик, представленный на сентябрьской презентации State of Play, демонстрирует ключевые геймплейные механики и раскрывает детали предыстории главной героини.

События Zero Parades: For the Dead Spices развернутся в полном секретов, травм и чудес городе, в котором живут международные банкиры, экстрасенсы, технофашисты и другие уникальные персонажи. Игра расскажет историю уставшей от суровой действительности оперативницы Хершел Уилк (Hershel Wilk), также известной под именем Каскад (Cascade).

В новом трейлере Каскад путешествует по городу, погружается в глубокие беседы с его жителями, решает загадки с использованием найденных предметов, убегает от преследователей и успевает продемонстрировать несколько своих уникальных нарядов.

Zero Parades: For the Dead Spies выйдет в 2026 году на PC и PS5. Версии для Xbox Series X и S не заявлены, как и поддержка русского языка.