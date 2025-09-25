Сегодня 25 сентября 2025
Госдума приняла закон против автоматических списаний за онлайн-подписки

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к закону «О защите прав потребителей», запрещающие онлайн-сервисам автоматически списывать деньги за подписки, передаёт ТАСС. Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Источник изображения: Kir / unsplash.com

Источник изображения: Kir / unsplash.com

В новой редакции закон запрещает лицам, продающим цифровые подписки, использовать для их оплаты реквизиты, от которых потребитель отказался: если он удаляет данные карты из личного кабинета сервиса, то платформа лишается возможности списывать с неё деньги в автоматическом режиме. На продавца возлагается обязанность обеспечить потребителю возможность отказаться от использования сохранённых на платформе реквизитов банковского счета или данных иных электронных платежей. Это можно будет сделать в том числе в электронной форме.

Закон, пояснили в Госдуме, подчёркивает, что исполнитель обязан прекратить использовать любые реквизиты, по которым потребитель заявил отказ. Чтобы выполнить это требование, платформам придётся пересмотреть свои интерфейсы и пользовательские соглашения. Сейчас, добавили депутаты, потребителей недостаточно полно информируют о предоставляемых услугах, сроках оплаты и способах отмены подписок. Требования закона распространяются на российские и международные сервисы, в том числе онлайн-кинотеатры и приложения с продажей контента, но не применяются к связанным с мобильной связью дополнительным услугам.

Первую версию законопроекта внесли в Госдуму летом 2023 года, после чего его дорабатывали с учётом оставленных в правительстве замечаний. В первом чтении законопроект приняли в сентябре 2024 года; в июле этого года он получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Источники:

Теги: россия, подписка, законодательство
