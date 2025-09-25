«Чувствую себя настоящим солдатом, просто наблюдая за этим»: трейлер сюжетной кампании Battlefield 6 вызвал восторги у игроков

Издательство Electronic Arts и разработчики из объединения Battlefield Studios опубликовали геймплейный трейлер сюжетной кампании Battlefield 6. Премьера состоялась на сентябрьской презентации State of Play.

События амбициозного военного шутера развернутся в 2027 году: НАТО переживает кризис, а частная военная компания Pax Armata решает воспользоваться этим обстоятельством и разобраться со всеми союзниками альянса. Игроку предстоит влиться в ряды элитного отряда морской пехоты Dagger 1-3, состоящего из бойцов разных специализаций.

Для каждого персонажа разработчики подготовили уникальный набор снаряжения и способностей, которые удастся опробовать в деле. Сюжетная кампания насчитывает девять миссий: дадут возможность поиграть за разведчика с дронами, специалиста по тяжёлому вооружению, подрывника, снайпера и представителя класса поддержки.

Трейлер сюжетной кампании очень понравился игрокам, поэтому они оставили множество восторженных комментариев в YouTube. «Чувствую себя настоящим солдатом, просто наблюдая за этим», — написал ozellmanuelgerona7053.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S.