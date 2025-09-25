Microsoft наконец анонсировала Forza Horizon 6, в том числе для PS5 — первый трейлер и подробности

Вслед за чередой утечек и слухов издатель Xbox Game Studios и разработчики из Playground Games представили гоночную аркаду с открытым миром Forza Horizon 6. Анонс состоялся в рамках японской выставки Tokyo Game Show 2025.

Как и предполагалось, события Forza Horizon 6 развернутся в Японии — самом востребованном антураже среди фанатов серии. Перенести действие игры в Страну восходящего солнца просили с выхода первой части.

Анонс Forza Horizon 6 сопровождался кинематографичным тизер-трейлером (см. видео ниже), который не содержит ни одного кадра игрового процесса. Геймплей планируют показать в начале 2026 года.

Подробностями пока делятся с неохотой, но уже известно, что Forza Horizon 6 предложит бесшовный открытый мир с разнообразными локациями — от Токио до сельских и горных районов Японии, включая окрестности Фудзиямы.

Playground также подтвердила: в Forza Horizon 6 появится система смены времён года (в том числе сезон сакуры), которые будут влиять «не только на то, как игра выглядит, но и как она ощущается».

Обещают «детализированное и многослойное» окружение, достоверное изображение Японии, включая её автомобильную культуру (подтверждены кей-кары и культовые фургоны). Поддержка русского языка пока не заявлена.

Forza Horizon 6 стартует в 2026 году сначала на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass (Ultimate, PC). Впоследствии игра также появится на PS5 — версия для консоли Sony на этот раз подтверждена уже на анонсе.