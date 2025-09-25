Сегодня 25 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Microsoft наконец анонсировала Forza Hor...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft наконец анонсировала Forza Horizon 6, в том числе для PS5 — первый трейлер и подробности

Вслед за чередой утечек и слухов издатель Xbox Game Studios и разработчики из Playground Games представили гоночную аркаду с открытым миром Forza Horizon 6. Анонс состоялся в рамках японской выставки Tokyo Game Show 2025.

Источник изображения: Xbox Game Studios

Источник изображений: Xbox Game Studios

Как и предполагалось, события Forza Horizon 6 развернутся в Японии — самом востребованном антураже среди фанатов серии. Перенести действие игры в Страну восходящего солнца просили с выхода первой части.

Анонс Forza Horizon 6 сопровождался кинематографичным тизер-трейлером (см. видео ниже), который не содержит ни одного кадра игрового процесса. Геймплей планируют показать в начале 2026 года.

Подробностями пока делятся с неохотой, но уже известно, что Forza Horizon 6 предложит бесшовный открытый мир с разнообразными локациями — от Токио до сельских и горных районов Японии, включая окрестности Фудзиямы.

Playground также подтвердила: в Forza Horizon 6 появится система смены времён года (в том числе сезон сакуры), которые будут влиять «не только на то, как игра выглядит, но и как она ощущается».

Обещают «детализированное и многослойное» окружение, достоверное изображение Японии, включая её автомобильную культуру (подтверждены кей-кары и культовые фургоны). Поддержка русского языка пока не заявлена.

Forza Horizon 6 стартует в 2026 году сначала на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass (Ultimate, PC). Впоследствии игра также появится на PS5 — версия для консоли Sony на этот раз подтверждена уже на анонсе.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
THQ Nordic объявила дату выхода гоночной аркады с открытым миром Wreckreation — это смесь Burnout Paradise и Trackmania
Спустя полтора года после отключения серверов фанаты вернули The Crew к жизни — эту версию Ubisoft отобрать не сможет
Похоже, Forza Horizon 6 отправит игроков в Японию — фанаты ждали этого годами
«Чувствую себя настоящим солдатом, просто наблюдая за этим»: трейлер сюжетной кампании Battlefield 6 вызвал восторги у игроков
«Жду больше, чем GTA VI»: амбициозный боевик Saros от создателей Returnal обрадовал игроков геймплейным трейлером с датой выхода
Премьера геймплея ролевой игры Zero Parades: For the Dead Spies: диалоги, загадки и наряды главной героини
Теги: forza horizon 6, playground games, xbox game studios, гоночная игра, аркада, tokyo game show 2025
forza horizon 6, playground games, xbox game studios, гоночная игра, аркада, tokyo game show 2025
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Получено первое прямое изображение новорождённой планеты — таким мог быть Юпитер 4,5 млрд лет назад
Хакерам наконец удалось полностью удалить защиту Denuvo из игры, но праздновать победу пиратам пока рано
Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники
«Мои соболезнования тем, кому пришлось работать над этим»: трейлер нового роглайк-режима Painkiller оттолкнул давних фанатов серии
КТ-сканирование показало скрытую опасность дешёвых литиевых аккумуляторов
Microsoft наконец анонсировала Forza Horizon 6, в том числе для PS5 — первый трейлер и подробности 29 мин.
Spinnaker объявила о бессрочной поддержке VMware vSphere 7 в связи с прекращением поддержки Broadcom 37 мин.
Неудачный переезд с SAP на Oracle продолжает опустошать бюджет Бирмингема — расходы выросли с £20 млн до £170 млн 2 ч.
Суверенный ChatGPT для Германии: SAP, OpenAI и Microsoft анонсировали проект OpenAI for Germany 2 ч.
Apple призвала ЕС отменить «Закон о цифровых рынках» — он мешает бизнесу и замедляет развитие 3 ч.
Цукерберг переманил из OpenAI ещё одного крупного исследователя в сфере ИИ 4 ч.
«Чувствую себя настоящим солдатом, просто наблюдая за этим»: трейлер сюжетной кампании Battlefield 6 вызвал восторги у игроков 4 ч.
«Жду больше, чем GTA VI»: амбициозный боевик Saros от создателей Returnal обрадовал игроков геймплейным трейлером с датой выхода 4 ч.
Госдума приняла закон против автоматических списаний за онлайн-подписки 5 ч.
Google попросила Верховный суд США спасти её от решения по делу Epic 5 ч.
Грядёт подорожание SSD: цены на память NAND вырастут на 5–10 % в четвёртом квартале 21 мин.
Отработавшие лопасти ветряков защитят Китай от распространения пустынь 26 мин.
Представлен компьютер-клавиатура Raspberry Pi 500+ за $200 — четыре ядра, механические переключатели и RGB-подсветка 30 мин.
Apple оправдалась за «царапины» на iPhone 17 Pro: это следы от MagSafe, а не дефект 2 ч.
ИИ-гонка увеличила мировые расходы на оборудование для производства чипов на 23 % во II квартале 3 ч.
Вместо тысяч рабочих мест Intel принесла жителям Огайо разбитые дороги и шум 3 ч.
Sony выпустила геймпад DualSense к юбилею God of War в пепельно-алой расцветке 3 ч.
В России поступили в продажу смартфоны Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ по цене от 12 990 рублей 3 ч.
Учёные NASA задумались о ядерном ударе по угрожающему Луне астероиду 3 ч.
NETLAB представила источники бесперебойного питания CBR — защита техники по доступной цене 4 ч.