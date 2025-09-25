Компания Meta✴ приступила к глобальному запуску специальных «подростковых аккаунтов» на платформах Facebook✴ и Messenger, предназначенных для пользователей в возрасте 13–17 лет, сообщает Engadget. Новые профили включают расширенные функции родительского контроля и усиленные настройки приватности, ограничивающие взаимодействие с незнакомцами.

Отдельные аккаунты для подростков впервые появились в Instagram✴ год назад, а в начале текущего года их внедрение началось в Facebook✴ и Messenger для пользователей из США, Канады, Великобритании и Австралии. Теперь эти условия станут обязательными для всех несовершеннолетних пользователей по всему миру. При этом подростки младшего подросткового возраста (от 13 до 15 лет) не смогут изменять настройки, связанные с безопасностью, без предварительного согласия родителей или законных представителей, а для выявления случаев, когда дети намеренно указывают неверный возраст, Meta✴ применяет технологию искусственного интеллекта.

Родители получат возможность контролировать использование приложений Meta✴. Например, отслеживать время, проведённое детьми в соцсетях, а также просматривать список контактов, с которыми подростки общаются в мессенджере. По данным компании, миллионы подростков уже используют такие аккаунты на платформах Instagram✴, Facebook✴ и Messenger.

Параллельно Instagram✴ расширяет сотрудничество со школами в США, позволяющей средним и старшим учебным заведениям в ускоренном режиме направлять жалобы на случаи буллинга и другое проблемное поведение учащихся. Ранее инициатива тестировалась в нескольких школах и, по словам представителей Meta✴, от участников поступила положительная обратная реакция, поэтому теперь к программе может присоединиться любое учебное заведение на территории США.