Xiaomi представила флагманские смартфоны нового поколения — семейство Xiaomi 17. Одноимённая базовая модель стала первым смартфоном на рынке на базе новейшей аппаратной платформы Snapdragon 8 Elite Gen 5. Помимо нового чипа, новинка предлагает несколько других заметных улучшений по сравнению со своим предшественником.

Самым важным нововведением стала новая кремний-углеродная батарея ёмкостью 7000 мА·ч, содержащая до 16 % кремния и поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. Xiaomi 17 также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью до 22,5 Вт.

Спереди Xiaomi предлагает 6,3-дюймовый дисплей M10 LTPO OLED с разрешением 2656 × 1220 пикселей и переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Экран обладает пиковой локальной яркостью до 3500 кд/м² и защищён прочным стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass. Разработчики также отмечают уменьшенные рамки — их ширина теперь составляет всего 1,18 мм со всех четырёх сторон. Под дисплеем расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

На задней панели Xiaomi 17 установлена тройная камера, аналогичная той, что была у Xiaomi 15. Она сочетает основную модель на 50-Мп датчике изображения Light Hunter 950 размером 1/1,31 дюйма, широкоугольную 50-Мп камеру и телеобъектив с датчиком на 50 Мп и 2,6-кратным оптическим зумом. А вот селфи-камера была обновлена — теперь она основана на датчике с разрешением 50 Мп.

Восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 в смартфоне Xiaomi 17 дополнен испарительной камерой площадью 4497 мм², а также 12 или 16 Гбайт оперативной и 256 или 512 Гбайт встроенной памяти. В качестве программной платформы используется новая HyperOS 3 на основе Android 16.

С точки зрения дизайна новинка не сильно отличается от предшественника: здесь также плоские алюминиевые рамки корпуса и стеклянная задняя панель. Корпус соответствует стандарту IP68 по защите от воды и пыли. Смартфон доступен в чёрном, белом, синем и розовом цветах.

Пока что Xiaomi представила новые флагманы только в Китае — глобальный выпуск ожидается позже. Базовая версия с 12/256 Гбайт оценена в 4499 юаней ($630). Версия на 12/512 Гбайт предлагается за 4799 юаней ($672), а старшая модель с 16/512 Гбайт обойдётся в 4999 юаней ($700). Поставки в Поднебесной начнутся 27 сентября.