Maibenben представила лимитированный геймерский ноутбук X16B в стиле Atomic Heart

Компания Maibenben анонсировала игровой ноутбук X16B серии X-Treme Typhoon, созданный в рамках сотрудничества с разработчиками популярной игры Atomic Heart. Новинка выйдет ограниченным тиражом и предназначена для коллекционеров, энтузиастов и всех поклонников нашумевшего шутера.

Каждому ноутбуку серии присвоен индивидуальный номер, что подчёркивает коллекционный статус устройства. Maibenben X16B получил алюминиевый корпус чёрного цвета с фирменной символикой Atomic Heart на крышке и рабочей панели, а также гравировкой персонажей «Близняшек» на крышке. Клавиши отмечены специальными уникальными элементами, а в комплект поставки входят фирменная игровая мышь и полноразмерный коврик с изображениями героев вселенной Atomic Heart — оба аксессуара также выпущены ограниченным тиражом.

Maibenben X16B оснащён 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей (соотношение сторон 16:10), частотой обновления 180 Гц, 100-процентным покрытием sRGB и максимальной яркостью 500 кд/м². Экран обеспечивает чёткую, яркую картинку с реалистичной цветопередачей и высокой плавностью изображения. Стереодинамики с технологиями Nahimic обеспечивают эффект погружения, а встроенная HD-камера снабжена физической шторкой для приватности.

За вычислительную мощь отвечает флагманский процессор AMD Ryzen 9 8940HX (16 ядер, 32 потока, до 5,3 ГГц, Zen 4), а обработку графики берёт на себя Nvidia GeForce RTX 5060 с 8 Гбайт видеопамяти и максимальным энергопотреблением до 115 Вт. Также поддерживается переключение MUX Switch для прямого доступа к дискретной графике. Новинка комплектуется 16 Гбайт оперативной памяти DDR5-5600 и скоростным SSD PCIe 4.0 на 1 Тбайт, при этом пользователь может увеличить объём ОЗУ до 64 Гбайт, а ёмкость хранилища — до 4 Тбайт без потери гарантии.

В ноутбуке реализована усовершенствованная система воздушного охлаждения с увеличенной площадью медных тепловых трубок и крупными вентиляторами. Такая конструкция позволяет поддерживать высокую производительность при суммарном энергопотреблении компонентов до 175 Вт — этого достаточно для современных игр и тяжёлых профессиональных задач.

Аккумулятор ёмкостью 80 Вт·ч поддерживает быструю зарядку с помощью комплектного адаптера мощностью 250 Вт. Также поддерживается зарядка по USB Type-C мощностью до 150 Вт. Среди портов — два USB Type-C (оба поддерживают передачу видео и зарядку), три USB Type-A 3.2 Gen1, HDMI 2.1, Mini DisplayPort 2.1a (UHBR10 40 Гбит/с), кардридер, аудиовыход и сетевой порт RJ-45 (до 2,5 Гбит/с). Предусмотрены модули беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Maibenben X16B поддерживает все актуальные технологии для геймеров: DLSS 4, Multi Frame Generation, Frame Wrap, MUX Switch, Max-Q и ряд других функций. Клавиатура ноутбука оснащена полноразмерным цифровым блоком, выделенными клавишами WASD и RGB-подсветкой с индивидуальной настройкой.

Ноутбук Maibenben X16B поступит в продажу ограниченной серией у официальных партнёров Maibenben в России. Рекомендованная розничная цена стартует от 144 990 рублей.