Анонсированы 11,2-дюймовые планшеты Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro на чипах Snapdragon и по цене от $308

Помимо смартфонов серии Xiaomi 17 компания Xiaomi представила в Китае планшеты Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 8 Pro с 11,2-дюймовыми экранами, отличающиеся тонким цельнометаллическим корпусом толщиной всего 5,75 мм и небольшим весом, составляющим всего лишь 485 г.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Производительную работу планшета Pad 8 обеспечивает процессор Snapdragon 8s Gen 4, в то время как модель Pad 8 Pro базируется на процессоре Snapdragon 8 Elite. Объём оперативной памяти базовой модели составляет 8/12 Гбайт, флеш-накопителя — 128/256 Гбайт, В свою очередь, планшет Pad 8 Pro предлагается в конфигурациях с 8/12/16 Гбайт оперативной памяти и 128/256/512 Гбайт встроенной памяти.

Обе модели оснащены 11,2-дюймовыми ЖК-дисплеями с разрешением 3,2K (3200 × 2136 пикселей), адаптивной частотой обновления 144 Гц и соотношением сторон 3:2. Дисплеи поддерживают технологии Dolby Vision, HDR10, а также цветовую гамму DCI-P3. Также сообщается о сертификате TÜV Rheinland Low Blue Light, подтверждающем пониженный уровень вредного для глаз синего света, и поддержке управления влажными руками. В версии планшетов Soft Light Edition используется нанотекстура AG и антибликовое покрытие дисплея, снижающее количество бликов на 70 %.

Планшет Pad 8 получил основную 13-мегапиксельную камеру. Для съёмки селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная 8-мегапиксельная камера. У старшей модели — 50-мегапиксельная основная и 32-мегапиксельная фронтальная камеры. Камеры поддерживают множество режимов фото- и видеосъёмки, а также запись видео в разрешении 4K/1080p/720p.

Обе модели оснащены четырьмя микрофонами и четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos. У Pad 8 Pro вдобавок имеется функция настройки Harman AudioEFX. Обе модели поддерживают такие ИИ-функции, как транскрипция в реальном времени, извлечение голосовых отпечатков и синхронный перевод на 29 языков.

Для питания в обеих моделях используется аккумулятор ёмкостью 9200 мА·ч. Pad 8 поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и до 9,3 часа воспроизведения видео, а Pad 8 Pro — быструю зарядку мощностью 67 Вт, обеспечивая просмотр видео в течение до 10,5 часа. Обе модели поддерживают обратную зарядку

Новинки работают под управлением Xiaomi HyperOS 3 с адаптивным интерфейсом, динамическими виджетами, обоями на основе ИИ, возможностью разделения экрана в режиме многозадачности и ИИ-помощником Super Xiao Ai. В качестве аксессуаров предлагаются стилус и съёмная клавиатура.

Планшеты доступны в голубом, зелёном и чёрном цветах. Стоимость Xiaomi Pad 8 начинается с $308 за версию с 8/128 Гбайт памяти. Цена Xiaomi Pad 8 Pro с такой же конфигурацией памяти составляет $392.

