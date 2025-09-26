Qualcomm поделилась подробностями о процессоре Snapdragon 8 Gen 5 для доступных флагманов

На презентации флагманского процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 компания Qualcomm также рассказала о чипе Snapdragon 8 Gen 5, разработанном «чтобы предоставить производителям и потребителям больше выбора и гибкости, сохраняя при этом флагманские функции». Другими словами, «не элитная» новинка ориентирована на более доступные флагманы. Хотя Qualcomm не раскрыла подробностей о Snapdragon 8 Gen 5 в момент анонса, компания поделилась ключевыми деталями о нём сейчас.

Как и флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5, упрощённый Snapdragon 8 Gen 5 также выполнен по 3-нм техпроцессу. Чип использует конфигурацию ядер 1+7, где самое мощное ядро Oryon работает на частоте до 3,8 ГГц, а производительные ядра — до 3,32 ГГц. Для сравнения, в Snapdragon 8 Elite Gen 5 применена конфигурация с двумя основными ядрами Oryon с частотой до 4,6 ГГц и шестью производительными ядрами с частотой до 3,62 ГГц.

Qualcomm также заявляет, что в составе Snapdragon 8 Gen 5 используется графика Adreno «нового поколения», мощный NPU и «превосходный сигнальный процессор ISP для камеры с поддержкой ИИ». Более детально о Snapdragon 8 Gen 5 компания пообещала рассказать позже в этом году.

В разговоре с журналистами Алекс Катузян (Alex Katouzian), генеральный менеджер подразделения мобильных технологий, вычислений и расширенной реальности в Qualcomm, объяснил, зачем компания представила сразу два флагманских процессора. Qualcomm взяла пример с Apple. «Если посмотреть на Apple, то увидите то же самое. У них два разных чипсета», — сказал он.

Apple начала предлагать несколько процессоров в рамках одной линейки смартфонов, начиная серии iPhone 15 в 2023 году, когда представила процессор A17 Pro для iPhone 15 Pro, отличавшийся от A16 Bionic, используемого в базовых моделях iPhone 15. В этом году Apple представила чип A19 для стандартной модели iPhone 17, а для модели iPhone 17 Pro — более производительный A19 Pro. Qualcomm, похоже, придерживается аналогичного раздельного подхода, предоставляя производителям и покупателям смартфонов больше гибкости при создании и выборе флагманских телефонов.