Власти США предложили рассчитывать импортные тарифы на электронику, исходя из количества чипов в составе устройства

Методология расчёта импортных пошлин на ввозимые в США электронные устройства, по данным Reuters, пока обсуждается действующим правительством страны, и одно из предложений подразумевает расчёт пошлины, исходя из количества входящих в состав изделия полупроводниковых компонентов. Такая формула, по замыслу, должна стимулировать производителей чипов размещать предприятия на территории США.

Строго говоря, как поясняет Reuters, Министерство торговли США предлагает определять удельный вес импортируемых чипов в себестоимости устройства для расчёта пошлин. Представитель Белого дома Куш Десаи (Kush Desai) на запрос Reuters ответил дежурной фразой: «Америка не может зависеть от импорта полупроводниковых продуктов, которые важны для нашей национальной и экономической безопасности». По его словам, администрация Трампа использует многофакторный подход к возвращению на территорию США критически важных производств, учитывая различные нюансы и применяя тарифы, налоги, правовое регулирование в сочетании с предоставлением доступа к энергетической инфраструктуре.

Если такой подход к расчёту пошлин на импортируемую электронику будет реализован, то он повлияет на уровень цен в американской рознице, затронув широкий спектр товаров от электрических зубных щёток до ноутбуков. Некоторые эксперты считают, что рост цен на импортируемую в США электронику подстегнёт инфляцию и не позволит её значению уложиться в таргетируемые регуляторами пределы. Даже собираемые на территории США устройства будут содержать импортируемые компоненты, и это вызовет рост цен на всю продаваемую в стране электронику.

В августе Трамп пообещал ввести таможенные пошлины в размере 100 % на импорт полупроводниковых компонентов, но позволил избежать их влияния тем компаниям, которые либо развивают производство на территории США, либо берут на себя обязательства сделать это. Один из вариантов реализации таможенных тарифов в этой сфере, как поясняет Reuters, подразумевает введение пошлин в размере 25 % на устройства, содержащие в составе импортируемые компоненты. При этом электроника из Японии и Евросоюза будет ввозиться по ставке 15 %.

Идея о пропорции «1:1» в соотношении завозимых и производимых в США чипов, как поясняет источник, должна применяться при оценке стоимости выпускаемых и импортируемых в страну компонентов, чтобы создать стимул для компаний ускорить локализацию производства. Министерство торговли США также предложило освободить от пошлин оборудование, необходимое для выпуска чипов, поскольку значительная его часть должна завозиться из Евросоюза или Японии. Сообщается, что Трампу идея предоставления льгот в этой сфере в целом не очень нравится.