Сегодня 27 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Учёные создали невозможный в природе мат...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Учёные создали невозможный в природе материал для сверхэкономичной памяти

В эпоху экспоненциального роста цифровых данных вскоре только на хранение информации может уходить до 30 % глобального энергопотребления, что ставит во главу угла разработку энергоэффективных технологий хранения. Для этого учёные из Технологического университета Чалмерса (Chalmers University of Technology) в Швеции совершили прорыв в материаловедении, создав атомарно тонкий магнитный материал, сочетающий буквально несочетаемое в природе.

Источник изображения: Chalmers University of Technology

Источник изображения: Chalmers University of Technology

Вокруг нас магнетизм (ферромагнетизм) и «антимагнетизм» (антиферромагнетизм) всегда встречаются в разных материалах: первые явно проявляют намагниченность, что выражается в упорядочивании спинов электронов, а вторые её не проявляют, поскольку спины в них разнонаправленные и компенсируют друг друга. Объединив такие материалы, например, в виде многослойной структуры, можно создать ячейку магнитной памяти, управляемую внешним магнитным полем или током. Наведение поля и его снятие сопровождается искомым эффектом памяти. На спины электронов можно воздействовать напрямую, что заметно снижает энергопотребление магнитной памяти по сравнению с обычной, работающей на токе и заряде, как DRAM.

Учёные из Швеции поставили перед собой задачу создать магнитную память из однослойного условно двумерного материала, что открыло бы путь к более простой архитектуре и относительно простому производству. Оставалось совместить несовместимое — два разных магнитных свойства в одной кристаллической решётке. У природы такого фокуса не вышло, но у исследователей всё получилось.

Используя сплав кобальта, железа, германия и теллура, а также задействовав силы Ван-дер-Ваальса, учёные собрали материал из молекул ферромагнетика и антиферромагнетика. Силы Ван-дер-Ваальса выступили своеобразным «цементом», скрепив кристаллическую решётку из разнородных материалов. В результате получился гибрид с «искривлённым» магнитным полем: упорядоченные и антиупорядоченные спины электронов в материале сплелись в единое магнитное поле, отклонившееся от условно перпендикулярной ориентации.

Тем самым для переключения магнитного состояния ячейки памяти из такого вещества требуется значительно более слабое внешнее магнитное поле, что сулит серьёзную экономию энергии. По словам учёных, потребление можно снизить в десять раз. В масштабах глобального дата-центра это обеспечит колоссальную экономию электричества.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В MIT создали магнитный транзистор с памятью — на порядок мощнее всех существующих
Китайцы придумали «глушитель» для поездов на магнитной подвеске — он нужен для бесшумного проезда тоннелей
200 Тбайт на 50 лет, недорого: HoloMem разработала голографические накопители для замены магнитных лент
Власти США предложили рассчитывать импортные тарифы на электронику, исходя из количества чипов в составе устройства
Руководить производством чипов TSMC в США поручено ветерану отрасли с опытом освоения 4-нм техпроцесса
Китайская YMTC запустила массовый выпуск 267-слойной 3D NAND — отставание от Samsung и SK hynix сокращается
Теги: материалы, память, производство микросхем
материалы, память, производство микросхем
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Амбициозная градостроительная стратегия Farthest Frontier от создателей Grim Dawn спустя три года наконец готова к выходу из раннего доступа Steam
Valve начала моральную подготовку пользователей к осенней распродаже Steam — опубликован официальный трейлер акции
Китай сделал шаг к солнечным панелям с напряжением 2000 В — это поможет снизить потери при передаче энергии
Energizer представила ноутбук, с которым не пустят в самолёт
Учёные из Китая создали принципиально новый ионный аккумулятор — он в шесть раз ёмче литиевых
Сайт и бренд закрывшегося известного магазина «Плеер.ру» сдадут в аренду — не дешевле 500 тыс. рублей в месяц 36 мин.
Сделка с TikTok оставляет дыру в нацбезопасности США — роль Oracle раскритиковали 4 ч.
Apple разработала аналог ChatGPT — приложение Veritas для iPhone, но никому его не показывает 6 ч.
Electronic Arts готовится к выкупу за $50 миллиардов, чтобы стать частной компанией — это будет самая крупная подобная сделка в истории 10 ч.
Apple не увидела проблемы в рекламе ИИ-функций Siri, которые так и не появились 11 ч.
TikTok в США продолжит приносить китайской ByteDance миллиарды даже после отделения 15 ч.
В Steam скоро можно будет попробовать Valor Mortis — гибрид Dark Souls и BioShock от создателей Ghostrunner 15 ч.
Перевод на русский, новая концовка и попутчики: ностальгическое дорожное приключение Keep Driving получило крупное обновление 16 ч.
Футбольная аркада Rematch от разработчиков Sifu стала временно бесплатной, но только в Steam 17 ч.
Геймплейный трейлер раскрыл дату релиза Possessor(s) — стильного боевика от авторов Hyper Light Drifter 18 ч.
Учёные создали невозможный в природе материал для сверхэкономичной памяти 9 мин.
Власти США предложили рассчитывать импортные тарифы на электронику, исходя из количества чипов в составе устройства 4 ч.
Пентагон может называть производителя дронов DJI китайской военной компанией, постановил суд 5 ч.
Google создала и показала в деле ИИ, который заставляет роботов сначала думать, а потом делать 11 ч.
Asus отдаст видеокарту GeForce RTX 5090 ROG Astral с подписью Хуанга за лучший дизайн видеокарты 11 ч.
Новая статья: Обзор игрового 3D-монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: полное погружение 12 ч.
Пожар в южнокорейском ЦОД привёл к отключения более 70 государственных онлайн-сервисов 12 ч.
На базе RISC-V в России пока активно развиваются только микроконтроллеры 13 ч.
Китай в прошлом году установил 300 000 промышленных роботов — больше, чем все остальные страны вместе 15 ч.
Xiaomi готовит новый процессор XRing для смартфонов, но за Apple гоняться пока не намерена 17 ч.