Samsung уронила цены на 2-нм чипы до $20 тысяч за пластину — на треть дешевле TSMC

Samsung решила бросить вызов TSMC, которая из-за высокого спроса на свои услуги недавно была вынуждена повысить цены. Производство передовых чипов во всем мире работает на полную мощность, потому что, в частности, Nvidia не может удовлетворить спрос на свою продукцию. Samsung же решила воспользоваться этим и снизить цены на свои пластины по нормам 2 нм (техпроцесс SF2, он же SF3P) до $20 000, тогда как тайваньский подрядчик берёт за аналогичные по $30 000, узнал DigiTimes.

Этот агрессивный шаг, вероятно, понадобился Samsung, чтобы не допускать простоя мощностей по производству продукции по нормам 2 нм и обеспечить возврат инвестиций. Выход на 2 нм дался корейской компании нелегко: из-за отсутствия клиентов она в январе была вынуждена сократить инвестиции в полупроводниковое производство и отложить запуск предприятия в Техасе — у TSMC ситуация прямо противоположная.

Впрочем, не всё так безнадёжно. Samsung заключила выгодное соглашение на $16,5 млрд с Tesla на выпуск чипов AI6 для автопроизводителя. Они будут выпускаться как раз на заводе корейской компании в Техасе, и для неё это отличный стимул к развитию производства. Samsung, однако, придётся повысить выход годной продукции до 60–70 %, что укрепит позиции компании как высококлассного полупроводникового подрядчика.

У Samsung есть опыт работы в условиях ценовой конкуренции. Мощности TSMC функционируют в полную силу, что объясняет рост цен у тайваньского подрядчика, и предложение корейской компании станет заманчивым вариантом для клиентом, у которых нет возможности или желания переплачивать TSMC. Однако TSMC, которая является безусловным лидером в том числе и в сегменте 2 нм, беспокоиться не о чем: на эту продукцию у неё 15 крупных клиентов, включая Intel, AMD и MediaTek и Nvidia — давнего партнёра.