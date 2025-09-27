Сегодня 27 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Samsung уронила цены на 2-нм чипы до $20...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung уронила цены на 2-нм чипы до $20 тысяч за пластину — на треть дешевле TSMC

Samsung решила бросить вызов TSMC, которая из-за высокого спроса на свои услуги недавно была вынуждена повысить цены. Производство передовых чипов во всем мире работает на полную мощность, потому что, в частности, Nvidia не может удовлетворить спрос на свою продукцию. Samsung же решила воспользоваться этим и снизить цены на свои пластины по нормам 2 нм (техпроцесс SF2, он же SF3P) до $20 000, тогда как тайваньский подрядчик берёт за аналогичные по $30 000, узнал DigiTimes.

Источник изображения: samsung.com

Источник изображения: samsung.com

Этот агрессивный шаг, вероятно, понадобился Samsung, чтобы не допускать простоя мощностей по производству продукции по нормам 2 нм и обеспечить возврат инвестиций. Выход на 2 нм дался корейской компании нелегко: из-за отсутствия клиентов она в январе была вынуждена сократить инвестиции в полупроводниковое производство и отложить запуск предприятия в Техасе — у TSMC ситуация прямо противоположная.

Впрочем, не всё так безнадёжно. Samsung заключила выгодное соглашение на $16,5 млрд с Tesla на выпуск чипов AI6 для автопроизводителя. Они будут выпускаться как раз на заводе корейской компании в Техасе, и для неё это отличный стимул к развитию производства. Samsung, однако, придётся повысить выход годной продукции до 60–70 %, что укрепит позиции компании как высококлассного полупроводникового подрядчика.

У Samsung есть опыт работы в условиях ценовой конкуренции. Мощности TSMC функционируют в полную силу, что объясняет рост цен у тайваньского подрядчика, и предложение корейской компании станет заманчивым вариантом для клиентом, у которых нет возможности или желания переплачивать TSMC. Однако TSMC, которая является безусловным лидером в том числе и в сегменте 2 нм, беспокоиться не о чем: на эту продукцию у неё 15 крупных клиентов, включая Intel, AMD и MediaTek и Nvidia — давнего партнёра.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники
Samsung вернулась в гонку за рынок памяти для ИИ — её доля на рынке HBM превысит 30 % в следующем году
Оперативная память подорожает: Samsung повысила цены на DRAM и мобильную NAND на 5–30 %
Учёные создали невозможный в природе материал для сверхэкономичной памяти
Власти США предложили рассчитывать импортные тарифы на электронику, исходя из количества чипов в составе устройства
Китай в прошлом году установил 300 000 промышленных роботов — больше, чем все остальные страны вместе
Теги: samsung, производство микросхем, цены
samsung, производство микросхем, цены
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные из Китая создали принципиально новый ионный аккумулятор — он в шесть раз ёмче литиевых
Амбициозная градостроительная стратегия Farthest Frontier от создателей Grim Dawn спустя три года наконец готова к выходу из раннего доступа Steam
Китай сделал шаг к солнечным панелям с напряжением 2000 В — это поможет снизить потери при передаче энергии
Valve начала моральную подготовку пользователей к осенней распродаже Steam — опубликован официальный трейлер акции
Apple не увидела проблемы в рекламе ИИ-функций Siri, которые так и не появились
В смартфонах OnePlus обнаружена дыра в безопасности — любое приложение может читать все SMS без разрешения 2 ч.
«Бро постит ИИ-бурду у себя в приложении»: Meta запустила платформу Vibes для коротких ИИ-видео 2 ч.
YouTube Music превратили в подобие радио с ИИ-ведущими, которые «расширят музыкальные горизонты» 3 ч.
Сайт и бренд закрывшегося известного магазина «Плеер.ру» сдадут в аренду — не дешевле 500 тыс. рублей в месяц 4 ч.
Сделка с TikTok оставляет дыру в нацбезопасности США — роль Oracle раскритиковали 7 ч.
Apple разработала аналог ChatGPT — приложение Veritas для iPhone, но никому его не показывает 9 ч.
Electronic Arts готовится к выкупу за $50 миллиардов, чтобы стать частной компанией — это будет самая крупная подобная сделка в истории 13 ч.
TikTok в США продолжит приносить китайской ByteDance миллиарды даже после отделения 18 ч.
В Steam скоро можно будет попробовать Valor Mortis — гибрид Dark Souls и BioShock от создателей Ghostrunner 18 ч.
Перевод на русский, новая концовка и попутчики: ностальгическое дорожное приключение Keep Driving получило крупное обновление 19 ч.
Samsung уронила цены на 2-нм чипы до $20 тысяч за пластину — на треть дешевле TSMC 2 ч.
Китай запустил первую в мире летающую ветряную электростанцию мощностью 1 МВт 2 ч.
Учёные создали невозможный в природе материал для сверхэкономичной памяти 4 ч.
Власти США предложили рассчитывать импортные тарифы на электронику, исходя из количества чипов в составе устройства 8 ч.
Пентагон может называть производителя дронов DJI китайской военной компанией, постановил суд 8 ч.
Google создала и показала в деле ИИ, который заставляет роботов сначала думать, а потом делать 14 ч.
Asus отдаст видеокарту GeForce RTX 5090 ROG Astral с подписью Хуанга за лучший дизайн видеокарты 14 ч.
Новая статья: Обзор игрового 3D-монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: полное погружение 15 ч.
Пожар в южнокорейском ЦОД привёл к отключения более 70 государственных онлайн-сервисов 15 ч.
На базе RISC-V в России пока активно развиваются только микроконтроллеры 16 ч.