Энтузиаст раскрыл потенциал легендарной видеокарты 3dfx Voodoo — пришлось утроить память и добавить TMU

Революция в мире трёхмерных компьютерных игр, возможно, началась с видеокарты 3dfx Voodoo. Революционный характер её архитектуры подтвердил YouTube-блогер PixelPipes, который увеличил её объем памяти с 4 до 12 Мбайт и при поддержке румынского инженера под псевдонимом SDZ установил на неё дополнительный блок наложения текстур.

Источник изображения: sdz-mods.com

Источник изображения: sdz-mods.com

В конструкции Voodoo для связи между чипами используется многоточечная шина. В стандартной конфигурации на видеокарте есть один чип интерфейса буфера кадра (Frame Buffer Interface, FBI), который собирает картинку, и чип блока наложения текстур (Texture Mapping Unit, TMU) с билинейной фильтрацией. Между ними проложена шина с разрядностью 2 × 16 бит: одна линия для чтения и одна для записи, причём шина записи может обращаться к трём блокам TMU, а в обратную сторону сигнал проходит последовательно до исходного блока TMU 0.

Источник изображения: youtube.com/@PixelPipes

Источник изображения: youtube.com/@PixelPipes

Стоит отметить, что 3dfx Voodoo изначально поддерживала работу в массивах SLI, и несколько компаний выпускали её модифицированные версии с дополнительными блоками TMU и увеличенными объёмами памяти, а также дополнительные платы расширения. Ведущим производителем такого оборудования была Quantum3D, чья продукция предназначалась для профессионалов и игровых автоматов. На обычной видеокарте блоки FBI и TMU имеют по 2 Мбайт памяти, из-за чего максимальное разрешение на выходе составляет 640 × 480 пикселей; с увеличением объёма памяти вдвое разрешение возрастает до 800 × 600 пикселей.

SDZ модифицировал 3dfx Voodoo, подключив к FBI два TMU и выделив по 4 Мбайт памяти на каждый чип, что в сумме дало 12 Мбайт. Такой вариант не поддерживается оригинальными драйверами Quantum3D, поэтому игры на Direct3D с этой видеокартой в общем случае не запускаются. Зато работоспособность сохранил собственный Glide API для 3dfx, и, изменив несколько переменных в файле «autoexec.bat», некоторые игры всё-таки удалось запустить. На практике, однако, выяснилось, что её возможности ограничивал процессор: на первом Intel Pentium прироста производительности добиться не удалось; зато с Pentium III он составил от 40 % до 60 %.

Источник:

Теги: 3dfx voodoo, видеокарта, модификация
