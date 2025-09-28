Spotify начнёт маркировать музыку с ИИ и запретит клонированные голоса

Spotify объявила о ряде изменений в своей политике в отношении искусственного интеллекта (ИИ), направленной на повышение прозрачности использования ИИ в музыке, борьбу со спамом и несанкционированное клонирование голоса. Компания планирует внедрить отраслевой стандарт маркировки ИИ-контента DDEX и запустить новый фильтр для выявления и блокировки манипулятивных тактик распространения музыки.

Согласно новым правилам, лейблы, дистрибьюторы и партнёры в музыкальной индустрии будут обязаны предоставлять стандартизированные сведения об использовании ИИ в метаданных треков через систему DDEX. Эта система позволит указывать конкретные детали применения искусственного интеллекта, например, в генерации вокала или создании инструментального сопровождения песни.

Сэм Дубофф (Sam Duboff), руководитель отдела маркетинга и политики Spotify, отметил на пресс-брифинге, что использование ИИ в музыке представляет собой спектр, а не чёткое разделение на «ИИ» и «не ИИ», и что новый стандарт обеспечит более точное раскрытие информации. Одновременно в Spotify уточнили свою позицию по вопросам персонализации с использованием ИИ: вокальные клоны, дипфейки и любые формы репликации или имитации голоса без разрешения правообладателя запрещены и будут удаляться с платформы. Несмотря на то, что стандарт DDEX всё ещё находится в стадии разработки, компания уже получила подтверждение от 15 лейблов и дистрибьюторов о его внедрении.

Помимо маркировки ИИ-контента и борьбы со спамом, Spotify намерена совместно с дистрибьюторами решать проблему несоответствий профилей — мошеннической практики, при которой треки незаконно публикуются под именами других исполнителей. Компания будет выявлять и блокировать такие случаи ещё до выхода музыки в эфир. При этом руководство Spotify подчёркивает, что не выступает против творческого и этичного использования ИИ. Чарли Хеллман (Charlie Hellman), вице-президент и руководитель музыкального направления сервиса, заявил, что цель изменений — не ограничивать артистов, а защитить платформу от злоупотреблений, без чего невозможно раскрыть весь потенциал ИИ в музыке.

В целом, компания рассматривает свои действия, как сигнал для всей индустрии о необходимости перехода к маркировке музыки с ИИ. Принятые меры стали ответом на стремительный рост генерируемого контента, который у слушателей вызывает недовольство ввиду отсутствия прозрачности применения искусственного интеллекта в композициях артистов.