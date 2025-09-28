Google работает над функцией бесшовного переноса приложений между Android и Windows

Одним из преимуществ платформ Apple iOS над Google Android является глубокая интеграция с MacBook, что не удивительно, поскольку обе операционные системы разрабатываются одной компанией. Решения для подключения Android-смартфона к компьютеру с Windows существуют, но их интеграция не так глубока, во многом из-за того, что их разработку ведут разные компании. Google и Microsoft стремятся исправить это.

Например, в экосистеме Apple есть функция Handoff, которая позволяет запускать приложение на одном устройстве и продолжать взаимодействовать с ним на другом. На данный момент у Google нет аналога для Android, но компания ведёт его разработку. По всей видимости эта функция станет частью усилий Google по внедрению Android на ПК с Windows для повышения уровня эффективности взаимодействия между устройствами.

На данный момент многие подробности реализации аналога функции Handoff в Android остаются неизвестными. Это может указывать на то, что данный инструмент ещё находится на этапе разработки. В июле СМИ писали, что Google работает над функцией «передачи данных» после того, как в настройках бета-версии Android в разделе «Сервисы для разных устройств» было обнаружено меню Handoff. В нём содержались такие функции, как переключение вызовов и общий доступ в интернет. Этот раздел также содержал опции синхронизации уведомлений, общего доступа к файлам и переноса приложений между устройствами.

Учитывая название и описание нового раздела Android, можно было предположить, что функция Handoff будет работать аналогично тому, как это происходит на устройствах Apple. С появлением Android 16 это предположение подтвердилось, поскольку Google добавила в ОС программный код для новой функции под названием «Непрерывность задач». За последние месяцы разработчики расширили кодовую базу этого инструмента, что подтверждает их намерение реализовать полноценный аналог Handoff в Android.

Однако сделать это не так просто, поскольку Microsoft и Google пришлось бы тесно взаимодействовать в сфере, где могут пересекаться их коммерческие интересы. Хотя Microsoft пытается построить такую систему, она делает это без прямого участия Google, что приводит к ограничению возможностей для пользователей и разработчиков.

Решение Microsoft для пользователей является дорогой с односторонним движением: оно позволяет возобновлять задачи, начатые на Android-устройстве, на ПК с Windows, но не наоборот. Это связано с тем, что Microsoft не имеет доступа на уровне ОС, что требуется для вывода уведомлений о возобновлении задач на Android. Эту функциональность пришлось бы реализовывать отдельно производителям Android-смартфонов. Это также связано с приложением Phone Link и сопутствующими службами, которые предустанавливаются далеко не на все Android-смартфоны, что создаёт дополнительный барьер.

Для разработчиков также имеются существенные препятствия. Для поддержки функции Handoff они должны интегрировать специальный Windows SDK в версии своих продуктов для Windows, которых попросту нет у многих мобильных приложений. Это существенный объём работ для функции, которая из-за несоответствий на стороне Android будет доступна не всем пользователям, что создаст слабый стимул для её повсеместного внедрения.

Google может решить большую часть этих проблем путём объединения Chrome OS и Android в единую операционную систему для ПК. Поскольку компания будет полностью контролировать программную платформу, разработчики смогут встроить функцию Handoff непосредственно в ядро операционной системы и предложить Android-разработчикам единый стандартизированный API. Такой подход обеспечит широкую и последовательную совместимость. Проблемы останутся, поскольку Google предоставляет производителям смартфонов значительную свободу в настройке пользовательского интерфейса, что может привести к фрагментации. Однако более вероятно, что решение Handoff получит широкое распространение среди производителей устройств на базе Android и разработчиков приложений.

Как же на самом деле будет работать функция Handoff на Android? В целом она позволит беспрепятственно передавать текущее состояние приложения с одного Android-устройства на другое. Устройство, с которым пользователь взаимодействует, будет показывать подсказку о состоянии работающего приложения на другом устройстве. Когда пользователь нажимает на эту подсказку, система инициирует переход к взаимодействию с соответствующим приложением, считывая его состояние на удалённом устройстве и перезапуская на локальном.

На техническом уровне функция Handoff базируется на трёх основных компонентах. Прежде всего речь идёт о системном фреймворке, который является основой функции. Это набор служб для определения того, какие активности приложений можно передать на устройство, а также упаковки данных, необходимых для их воссоздания. В дополнение к этому требуется инструмент связи для обнаружения приложений для передачи на находящемся поблизости устройстве и управления запросами на их передачу. Ещё одним важным моментом является определённый компонент пользовательского интерфейса, позволяющий панели задач получать информацию о находящихся удалённо приложениях и отображать соответствующие уведомления на локальном устройстве.

На данный момент энтузиасты обнаружили в Android код, описывающий только процесс передачи данных с удалённого устройства на локальное, т.е. механизм трансляции текущей активности устройства на другие пока отсутствует. Это не означает, что Android не будет поддерживать функцию переноса приложения с ПК на смартфон или с планшета на смартфон. Однако на данный момент, ещё не удалось обнаружить программный код, который указывал бы на это.