Число криптомиллионеров выросло на 40 % за год — теперь их 241 700

Количество криптовалютных миллионеров в мире выросло на 40 % за последний год и достигло 241 700 человек, сообщает CoinDesk со ссылкой на отчёт консалтинговой компании Henley & Partners. Этот всплеск совпал с общим ростом рынка, капитализация которого в июне достигла $3,3 трлн, что на 45 % больше по сравнению с показателем прошлого года.

Согласно данным, основным двигателем роста благосостояния в секторе остаётся биткоин. Количество держателей портфелей стоимостью свыше $1 млн в BTC увеличилось на 70 % по сравнению с предыдущим годом и составило 145 100 человек. На верхнем уровне распределения богатства находятся 450 инвесторов, владеющих как минимум $100 млн в криптовалютах, при этом 36 из них уже считаются миллиардерами.

Отмечается смена подхода к использованию цифровых активов, например, биткоин всё чаще рассматривается как залоговый актив, а не как объект для спекуляций. По мнению наблюдателей, этот сдвиг превращает актив в базовый слой параллельной финансовой системы. Основатель компании Z22 Technologies Филипп Бауманн (Philipp A. Baumann) заявил в отчёте, что биткоин становится основой такой системы, где он выступает не просто инвестицией с ожиданием роста в фиатной валюте, а базовой валютой для накопления капитала.

Децентрализованная природа криптовалют также меняет глобальные модели распределения богатства. Аналитики указывают, что инвесторы всё активнее участвуют в программах получения гражданства и вида на жительство, стремясь смягчить регуляторную неопределённость и получить доступ к банковским услугам в юрисдикциях с выгодным налоговым режимом. Ежегодный индекс криптоадаптации от Henley & Partners определил пять ведущих стран для инвесторов в цифровые активы: Сингапур, Гонконг, США, Швейцарию и ОАЭ.

Учитывая, что в прошлом году через границы было перемещено более $14 трлн, именно портативность криптовалют, которая обеспечивается простой сид-фразой, знаменует фундаментальный разрыв с многовековыми финансовыми системами, привязанными к определённому месту. Глава группы по работе с частными клиентами Henley & Partners Доминик Волек (Dominic Volek) отметил, что «сегодня криптовалюта сделала географию необязательным фактором — всего лишь 12 [контрольных] слов обеспечивают человеку сохранность миллиардов долларов в биткоине, который будет мгновенно доступен как из Цюриха, так и из Чжэнчжоу.