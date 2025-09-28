Сегодня 29 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Независимый разработчик придумал, как пр...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Независимый разработчик придумал, как программно превратить наушники Apple AirPods в игровой контроллер

В магазине цифрового контента Apple App Store для устройств на базе iOS и iPadOS появилась необычная игра под названием RidePods — Race with Head. Это игра про гонки на мотоциклах, но в качестве контроллера движения в ней используются беспроводные наушники AirPods. Проще говоря, для управления гонщиком пользователю приходится наклонять голову из стороны в сторону.

Источник изображения: Ali Tanis / Apple

Источник изображения: Ali Tanis / Apple

Разработчик Али Танис (Ali Tanis) рассказал, что он стал первым, кто создал игру, управляемую посредством AirPods. Идея о создании такой необычной игры пришла ему несколько недель назад, когда он работал над другим приложением. Он подумал, что датчики, отвечающие за функцию пространственного звука, могут быть задействованы для других целей, например, в качестве контроллера движения. В итоге его предположение оказалось верным.

Всего несколько недель потребовалось разработчику на создание аркадной игры про мотоциклиста, после чего она была одобрена Apple и размещена на платформе App Store. Для управления мотоциклом и уклонения от встречающихся препятствий пользователю предлагается задействовать AirPods и просто наклонять голову в зависимости от того, какое действие нужно выполнить. Соответственно, наклоняя голову вперед или назад, игрок будет ускоряться и тормозить, а наклоны в стороны помогут перемещаться по ширине трассы.

В описании RidePods — Race with Head сказано, что без совместимых наушников игровой процесс может оказаться не таким, как задумано. Напомним, к числу наушников Apple с поддержкой пространственного звука относятся AirPods Pro и AirPods 3-го поколения. Игра предлагает интуитивно понятный, динамичный игровой процесс с плавным и отзывчивым управлением. В игре придётся объезжать легковые и грузовые машины, а также другие препятствия, стремясь набрать как можно больше очков. Главная цель — улучшать свои собственные рекорды.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Функции YouTube Premium теперь стали доступны на всех устройствах — iOS, Android и ПК
Huawei HarmonyOS уже шестой квартал подряд остаётся популярнее Apple iOS в Китае
Вышли первые приложения, использующие локальные модели ИИ Apple в iOS 26 — пока не впечатляет
Google работает над функцией бесшовного переноса приложений между Android и Windows
В смартфонах OnePlus обнаружена дыра в безопасности — любое приложение может читать все SMS без разрешения
Сделка с TikTok оставляет дыру в нацбезопасности США — роль Oracle раскритиковали
Теги: airpods, ios, игра
airpods, ios, игра
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай запустил первую в мире летающую ветряную электростанцию мощностью 1 МВт
Японская компания разработала беспроводную мышь, не требующую батареи для работы
Huawei доминирует на рынке складных смартфонов — Samsung сильно отстаёт
У вас ЦОД для майнинга или ИИ? В офисах Northern Data прошли обыски и аресты
TCL выпустила планшет Tab 8 NxtPaper 5G с 8-дюймовым экраном, похожим на цветную электронную бумагу
Число криптомиллионеров выросло на 40 % за год — теперь их 241 700 8 ч.
Nival выложила в открытый доступ исходный код военной стратегии «Блицкриг 2» 9 ч.
Google работает над функцией бесшовного переноса приложений между Android и Windows 12 ч.
Подписка xAI Grok обойдётся госслужбам США всего в $0,42 за полтора года 12 ч.
Новая статья: Gamesblender № 745: геймплей Marvel’s Wolverine, ремастер Deus Ex, ремейк Yakuza 3 и хоррор Кодзимы 12 ч.
ИИ-аватар позволяет пообщаться с покойным создателем комиксов о человеке-пауке и героях Marvel 18 ч.
Spotify начнёт маркировать музыку с ИИ и запретит клонированные голоса 19 ч.
Новая статья: Dying Light: The Beast — свобода или клетка? Рецензия 28-09 00:06
Asus признала подтормаживания геймерских ноутбуков ROG и пообещала скоро всё исправить 27-09 17:55
Российская платформа для разработки GitFlic дополнилась интеграцией с системами управления проектами 27-09 15:34
Новая статья: Обзор PCIe 5.0-накопителя Crucial T710: неудавшийся триумфатор 16 мин.
TSMC категорически отрицает переговоры с Intel о партнёрстве 36 мин.
Независимый разработчик придумал, как программно превратить наушники Apple AirPods в игровой контроллер 2 ч.
«Зелёная» энергия для «зелёных» ускорителей: Lambda и ECL впервые запитали NVIDIA GB300 NVL72 от водорода 12 ч.
У китайских производителей возникли проблемы с созданием скоростной памяти HBM3 18 ч.
Meta хотела бы стать крупным поставщиком ПО для человекоподобных роботов 19 ч.
Oracle взяла на себя ещё $18 млрд долга для расширения бизнеса и строительства ИИ-инфраструктуры 27-09 23:51
Учёные нашли у Земли седьмую «ложную Луну» — квазиспутник 2025 PN7 27-09 21:23
Энтузиасты объединили двенадцать dial-up модемов для просмотра YouTube без тормозов 27-09 19:31
Horizon Fuel Cell представила 3-МВт модуль с водородными топливными элементами для замены дизель-генераторов 27-09 16:44