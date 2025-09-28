Независимый разработчик придумал, как программно превратить наушники Apple AirPods в игровой контроллер

В магазине цифрового контента Apple App Store для устройств на базе iOS и iPadOS появилась необычная игра под названием RidePods — Race with Head. Это игра про гонки на мотоциклах, но в качестве контроллера движения в ней используются беспроводные наушники AirPods. Проще говоря, для управления гонщиком пользователю приходится наклонять голову из стороны в сторону.

Разработчик Али Танис (Ali Tanis) рассказал, что он стал первым, кто создал игру, управляемую посредством AirPods. Идея о создании такой необычной игры пришла ему несколько недель назад, когда он работал над другим приложением. Он подумал, что датчики, отвечающие за функцию пространственного звука, могут быть задействованы для других целей, например, в качестве контроллера движения. В итоге его предположение оказалось верным.

Всего несколько недель потребовалось разработчику на создание аркадной игры про мотоциклиста, после чего она была одобрена Apple и размещена на платформе App Store. Для управления мотоциклом и уклонения от встречающихся препятствий пользователю предлагается задействовать AirPods и просто наклонять голову в зависимости от того, какое действие нужно выполнить. Соответственно, наклоняя голову вперед или назад, игрок будет ускоряться и тормозить, а наклоны в стороны помогут перемещаться по ширине трассы.

В описании RidePods — Race with Head сказано, что без совместимых наушников игровой процесс может оказаться не таким, как задумано. Напомним, к числу наушников Apple с поддержкой пространственного звука относятся AirPods Pro и AirPods 3-го поколения. Игра предлагает интуитивно понятный, динамичный игровой процесс с плавным и отзывчивым управлением. В игре придётся объезжать легковые и грузовые машины, а также другие препятствия, стремясь набрать как можно больше очков. Главная цель — улучшать свои собственные рекорды.