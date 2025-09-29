Сегодня 29 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Apple скоро начнёт массовый выпуск MacBo...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple скоро начнёт массовый выпуск MacBook Pro и Air на базе чипов M5

До наступления следующего года, как убеждён известный представитель Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), компания Apple успеет выпустить несколько настольных изделий, включая MacBook Pro и MacBook Air на основе процессоров серии M5, а также как минимум один обновлённый вариант Studio Display.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Кроме того, до конца года могут выйти планшет iPad Pro на основе процессора M5 и оснащаемый им вариант гарнитуры дополненной реальности Vision Pro. В сегменте бытовой электроники могут дебютировать обновлённые Apple TV и HomePod mini. Наконец, могут быть представлены два монитора с 27-дюймовой диагональю, которые имеют внутреннее обозначение J427 и J527.

По данным Bloomberg, в ближайшее время Apple приступит к производству двух новых моделей MacBook Pro (J714 и J716) и двух моделей MacBook Air (J813 и J815), а также упомянутых выше мониторов. Все эти новинки должны выйти на рынок либо в конце этого года, либо в первом квартале следующего, как отмечает источник.

В первой половине следующего года должны появиться iPhone 17e, новый недорогой iPad и обновлённый iPad Air. Попутно сообщается, что в этом году руководство Apple решило предоставить американским сотрудникам компании дополнительные выходные дни в конце ноября, когда будет отмечаться традиционный День благодарения, выпадающий на четверг, 27 ноября. Сотрудники компании смогут провести за пределами рабочего места три дополнительных дня, с понедельника по среду включительно. Поскольку в эти дни будет наблюдаться большой приток покупателей в магазины и на сайт Apple, обслуживающие их сотрудники компании смогут воспользоваться дополнительными днями отдыха позже. Это же касается и зарубежных сотрудников Apple.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple заменит чипы Qualcomm в MacBook и iPad на собственные решения — пока их тестируют на новых iPhone
Apple всё же выпустит MacBook с сенсорным экраном, но не в этом году
До следующей весны Apple выпустит ещё десять новых продуктов
Китай отстал от США в сфере ИИ-чипов буквально на наносекунды, как считает основатель Nvidia
TSMC категорически отрицает переговоры с Intel о партнёрстве
У китайских производителей возникли проблемы с созданием скоростной памяти HBM3
Теги: apple, macbook pro, macbook air, apple m5
apple, macbook pro, macbook air, apple m5
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Apple предлагает устранять царапины на новых iPhone 17 Pro при помощи солевого раствора
TCL выпустила планшет Tab 8 NxtPaper 5G с 8-дюймовым экраном, похожим на цветную электронную бумагу
Apple скоро начнёт массовый выпуск MacBook Pro и Air на базе чипов M5
У вас ЦОД для майнинга или ИИ? В офисах Northern Data прошли обыски и аресты
Китай отстал от США в сфере ИИ-чипов буквально на наносекунды, как считает основатель Nvidia
Сооснователь Rockstar назвал лучшую игру студии и объяснил, почему не вышла Bully 2 30 мин.
Число криптомиллионеров выросло на 40 % за год — теперь их 241 700 18 ч.
Nival выложила в открытый доступ исходный код военной стратегии «Блицкриг 2» 18 ч.
Google работает над функцией бесшовного переноса приложений между Android и Windows 21 ч.
Подписка xAI Grok обойдётся госслужбам США всего в $0,42 за полтора года 21 ч.
Новая статья: Gamesblender № 745: геймплей Marvel’s Wolverine, ремастер Deus Ex, ремейк Yakuza 3 и хоррор Кодзимы 22 ч.
ИИ-аватар позволяет пообщаться с покойным создателем комиксов о человеке-пауке и героях Marvel 28-09 06:55
Spotify начнёт маркировать музыку с ИИ и запретит клонированные голоса 28-09 05:30
Новая статья: Dying Light: The Beast — свобода или клетка? Рецензия 28-09 00:06
Asus признала подтормаживания геймерских ноутбуков ROG и пообещала скоро всё исправить 27-09 17:55
В Херне построят деревянный ЦОД Hochtief Yexio мощностью 2 МВт 4 мин.
SpaceX осуществила 124-й пуск ракеты Falcon 9 в этом году — на орбиту выведена партия спутников Starlink 2 ч.
Новая статья: Обзор PCIe 5.0-накопителя Crucial T710: неудавшийся триумфатор 10 ч.
TSMC категорически отрицает переговоры с Intel о партнёрстве 10 ч.
Независимый разработчик придумал, как программно превратить наушники Apple AirPods в игровой контроллер 11 ч.
Huawei доминирует на рынке складных смартфонов — Samsung сильно отстаёт 18 ч.
«Зелёная» энергия для «зелёных» ускорителей: Lambda и ECL впервые запитали NVIDIA GB300 NVL72 от водорода 22 ч.
У китайских производителей возникли проблемы с созданием скоростной памяти HBM3 28-09 07:22
Meta хотела бы стать крупным поставщиком ПО для человекоподобных роботов 28-09 06:06
Oracle взяла на себя ещё $18 млрд долга для расширения бизнеса и строительства ИИ-инфраструктуры 27-09 23:51