Apple скоро начнёт массовый выпуск MacBook Pro и Air на базе чипов M5

До наступления следующего года, как убеждён известный представитель Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), компания Apple успеет выпустить несколько настольных изделий, включая MacBook Pro и MacBook Air на основе процессоров серии M5, а также как минимум один обновлённый вариант Studio Display.

Кроме того, до конца года могут выйти планшет iPad Pro на основе процессора M5 и оснащаемый им вариант гарнитуры дополненной реальности Vision Pro. В сегменте бытовой электроники могут дебютировать обновлённые Apple TV и HomePod mini. Наконец, могут быть представлены два монитора с 27-дюймовой диагональю, которые имеют внутреннее обозначение J427 и J527.

По данным Bloomberg, в ближайшее время Apple приступит к производству двух новых моделей MacBook Pro (J714 и J716) и двух моделей MacBook Air (J813 и J815), а также упомянутых выше мониторов. Все эти новинки должны выйти на рынок либо в конце этого года, либо в первом квартале следующего, как отмечает источник.

В первой половине следующего года должны появиться iPhone 17e, новый недорогой iPad и обновлённый iPad Air. Попутно сообщается, что в этом году руководство Apple решило предоставить американским сотрудникам компании дополнительные выходные дни в конце ноября, когда будет отмечаться традиционный День благодарения, выпадающий на четверг, 27 ноября. Сотрудники компании смогут провести за пределами рабочего места три дополнительных дня, с понедельника по среду включительно. Поскольку в эти дни будет наблюдаться большой приток покупателей в магазины и на сайт Apple, обслуживающие их сотрудники компании смогут воспользоваться дополнительными днями отдыха позже. Это же касается и зарубежных сотрудников Apple.