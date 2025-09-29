«Долгие годы не видел такого маркетинга»: новый трейлер Battlefield 6 подорвал четырёх знаменитостей, чтобы посмеяться над Call of Duty

До выхода военного шутера Battlefield 6 от разработчиков из Battlefield Studios осталось меньше месяца, и в издательстве Electronic Arts решили подогреть ажиотаж вокруг игры трейлером с живыми актёрами. Ролик приятно удивил фанатов.

Двухминутное видео начинается в стиле трейлеров игр Call of Duty — с пафосного представления задействованных знаменитостей. Фантастическая четвёрка по версии Battlefield 6 включает:

голливудского актёра Зака Эфрона (Zac Efron);

баскетболиста Джимми Батлера (Jimmy Butler);

музыканта Моргана Уоллена (Morgan Wallen);

бойца смешанных единоборств Пэдди Пимблетта (Paddy Pimblett).

Не успевают звёздные солдаты объявить о цели своего пребывания, как всю четвёрку подрывает прилетевшая из ниоткуда ракета. Участник проходящего следом отряда интересуется, кто это был, и получает ответ: «Неважно, двигаемся дальше».

После бесцеремонной расправы над знаменитостями трейлер демонстрирует то, чем славится серия: сражения в городской среде с разрушением окружения, военной техникой и применением гранатомёта в тесных помещениях.

Зрители остались в восторге от подтрунивания над Call of Duty, отметили, что авторы Battlefield 6 «знают свою аудиторию», и призвали поднять зарплату рекламному отделу. «Долгие годы не видел такого маркетинга», — радуется skyn2643.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S. Обещают «новый стандарт шутеров от первого лица», возвращение системы классов, разнообразие локаций и режимов. Поддержка русского языка не планируется.

Ранее сообщалось, что Activision внимательно следит за Battlefield 6, но за Call of Duty не переживает. По мнению руководства, франшиза «слишком велика, чтобы провалиться», и останется прибыльной.