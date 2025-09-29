Прямое улавливание углекислого газа из воздуха остаётся слишком дорогим для массового внедрения

Деятельность человека увеличивает выбросы углекислого газа в атмосферу, это в целом негативно влияет на экологию, но учёные предлагают разного рода способы противодействия этой тенденции. Одним из них является технология прямого улавливания углекислого газа из воздуха при помощи специального оборудования, но она остаётся очень дорогой.

Об этом позволяют судить комментарии стартапа Climeworks представителям Financial Times. В 2019 году эта молодая швейцарская компания, которая на данный момент смогла привлечь более $1 млрд средств инвесторов, обещала примерно за четыре года снизить затраты на улавливание 1 тонны углекислого газа с $600 до $100. Поскольку подобный уровень затрат не был достигнут, теперь Climeworks даёт более консервативный прогноз: до $250–350 за тонну к концу десятилетия, а уровень в $100 за тонну будет достигнут в лучшем случае к 2050 году.

Надо сказать, что даже эти расчёты не учитывают стоимость хранения выделенного из воздуха углекислого газа под землёй, и с учётом данных затрат себестоимость извлечения и хранения тонны углекислого газа достигнет $400–600 к концу десятилетия, а к середине века снизится только до $100–250. Предлагаемая Climeworks технология подразумевает прогон воздуха через специальные фильтры, которые связывают углекислый газ химическим способом. После насыщения фильтра на 100 % его нагревают до 100 градусов Цельсия, после чего выделяемый обратно углекислый газ закачивают в резервуары для хранения. В дальнейшем его можно использовать в различных отраслях промышленности, включая пищевую, а также сельском хозяйстве.

Аналитики Bloomberg NEF утверждают, что сейчас в среднем по отрасли стоимость улавливания тонны углекислого газа из атмосферы достигает $900, и она в лучшем случае снизится до $487 к концу десятилетия. Сейчас по всему миру расположено не более 40 предприятий по прямому улавливанию CO 2 , сообща они производят не более 100 000 тонн газа ежегодно. К середине века ежегодная потребность в такого рода операциях достигнет 1,2 млрд тонн, как считает International Energy Agency. Пока высокая стоимость мешает этому методу двигаться к той точке в эволюции человечества, когда оно сможет компенсировать своё влияние на природу в этой сфере за счёт прямого извлечения углекислого газа из атмосферы.

В прошлом году Climeworks открыла в Исландии крупнейшее предприятие по улавливанию углекислого газа, которое способно выдавать по 36 000 тонн продукции ежегодно. За первые 13 месяцев работы оно выдало 873 тонны углекислого газа. Средства инвесторов в эту сферу прибывают неохотно, в прошлом году они ограничились суммой $1 млрд против $1,3 млрд за год до этого. Пока затраты не позволяют окупать продажу регуляторных кредитов компаниям, которые выбрасывают углекислый газ в больших количествах. Налоговые льготы в США также не покрывают расходов тех участников рынка, кто готов улавливать углекислый газ, а не просто платить деньги за его выброс в атмосферу. Высадка лесов пока тоже остаётся более доступной мерой компенсации влияния промышленных выбросов на окружающую среду.

В этом году нефтегазовая компания Occidental Petroleum собирается открыть в Техасе предприятие Stratos, которое станет крупнейшим в мире, ежегодно улавливая до 500 000 тон двуокиси углерода. На строительство предприятия будет потрачено до $550 млн. Эксперты сходятся во мнении, что такой подход к защите природы от избытков углекислого газа остаётся слишком дорогим и несовершенным.