3DNews Новости Software Стратегия Devolver анонсировала Minos — игру о стр...
Devolver анонсировала Minos — игру о строительстве непроходимых лабиринтов по мотивам древнегреческого мифа о Тесее и Минотавре

Издатель Devolver Digital и разработчики из польской студии Artificer (Showgunners, Sumerian Six) на презентации PC Gaming Show Tokyo Direct анонсировали новый проект — роглайт о строительстве лабиринта Minos.

Источник изображений: Devolver Digital

События Minos развернутся в построенном Дедалом лабиринте из древнегреческих мифов, где критский царь Минос скрывал Минотавра — в игре это не дитя неестественной любви Пасифаи (жены Миноса) и быка, а бывший человек.

Игрокам в роли этого самого легендарного Минотавра предстоит конструировать и переделывать упомянутый лабиринт, чтобы защитить своё убежище от кровожадных искателей приключений.

Пользователи будут перемещать стены и коридоры, устанавливать ловушки (шипы, валуны, лезвия) и объединять их в хитрые последовательности, чтобы вызывать у героев ложное ощущение прогресса. Обещают уникальность каждого забега.

«Узнайте историю Минотавра и человека, который им стал. Что заставило Дедала создать это место? Когда Тесей наконец придёт, вам придётся решать, кто из вас заслуживает того, чтобы уйти отсюда живым», — предупреждают авторы.

По словам разработчиков, идею Minos команда обдумывала уже несколько лет, и рада наконец воплотить это видение. Игра является «самой безумной» смесью экшена и стратегии в истории Artificer, а также наиболее личным проектом коллектива.

Релиз Minos ожидается на протяжении 2026 года в Steam, где уже доступна демоверсия игры. Анонс сопровождался геймплейным трейлером, прикреплённым выше. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Теги: minos, artificer, devolver digital, стратегия, роглайт
