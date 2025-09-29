В России начали дорожать ноутбуки премиум-класса. Как пишут «Известия», за месяц их цена выросла на 5–6 %, а к концу года ожидается дополнительный рост на 10 %. По мнению опрошенных изданием экспертов рынка, подорожание связано с несколькими факторами. Ключевыми являются дефицит, волатильность валют и логистические проблемы.

По данным одного из источников издания, в начале осени средняя цена игровых ноутбуков превысила 132 тыс. рублей, что на 5–6 % выше уровня конца августа. По его словам, на динамику повлияли курсовые колебания и рост сопутствующих издержек на рынке. Доля ноутбуков стоимостью выше 80 тыс. рублей снизилась с 21 % год назад до 14 % в последние недели сентября. При этом именно этот сегмент продолжает формировать более четверти оборота в рублях. Такая динамика указывает на ограниченную доступность премиальных устройств на фоне сохраняющегося спроса, считает источник. «Спрос на такие модели превышает предложение, что сказывается на цене», — добавил собеседник издания.

По мнению другого источника «Известий», сейчас дефицит ощущается не как отсутствие товара на полках, а как ограниченный ассортимент моделей с теми или иными характеристиками. Но это временная ситуация: к предновогоднему периоду торговые сети уже заказали новые устройства или заказывают их сейчас.

Не все игроки рынка так оценивают динамику. По данным «Авито», в III квартале 2025 года на рынке новых ноутбуков в целом сохраняются стабильные цены, а некоторые популярные бренды даже подешевели. Например, средняя цена MacBook снизилась на 11 % квартал к кварталу, а ноутбуков Asus — на 6 %. В то же время у некоторых марок наблюдается незначительное повышение цен: стоимость ноутбуков Lenovo увеличилась на 3 %, а MSI и Acer — на 2 %, рассказал «Известиям» руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» торговой площадки Павел Комаров.

Руководитель направления «Электроника» Wildberries & Russ Алексей Зайцев отметил повышенный спрос на игровые ноутбуки и консоли. Но дефицита на эти товары не наблюдается. На торговой площадке представлен широкий ассортимент ноутбуков разных моделей и характеристик от разных брендов, включая новые для российского рынка марки из Китая.

На увеличение стоимости ноутбуков будут влиять динамика курсов валют и рост затрат на логистику. Минимальная планка здесь может составлять от 10 до 15 %, сообщили в разговоре с «Известиями» в компании Fplus, занимающейся производством электроники. Подорожание в первую очередь обусловлено дорогими кредитами. Если раньше многие покупали премиальную технику в рассрочку или кредит, то теперь такой формат перестал быть выгодным.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что рост цен и дефицит ноутбуков действительно есть. Их завозят мало, а спрос на них растёт. При этом покупатели делают выбор в пользу более производительных и технологичных моделей, которые будут актуальны несколько лет. По его оценке, если ещё три года назад средний срок службы ноутбука в России составлял шесть лет, то сейчас он вырос до девяти лет. Также, по его данным, премиальные модели ноутбуков занимают порядка 20 % рынка в России. Они подорожали на 5–6 %, но в качестве причин роста цен эксперт назвал период сборов в школу и вузы, а также начало делового сезона.

Повышая цены на ноутбуки, ритейлеры стараются компенсировать возможный рост издержек, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. По его словам, аналитики инвестбанков и финансовые чиновники прогнозируют дальнейший рост мировых валют. Поэтому продавцы уже сейчас закладывают повышение курса доллара в цены. Если такие риски не учитывать, розница может столкнуться с дефицитом средств на закупки новой техники. А при использовании кредитных инструментов индексация может быть ещё выше. Эксперт не исключает остановку роста цен при появлении ясности с более или менее устойчивым валютным курсом в среднесрочной перспективе.