Electronic Arts уйдёт с биржи благодаря сделке на $55 миллиардов — компанию выкупят три инвестора, включая Суверенный фонд Саудовской Аравии

Как и предполагали недавние слухи, 29 сентября американский издатель и разработчик Electronic Arts официально подтвердил планы по переходу в частный статус путём выкупа компании консорциумом инвесторов.

Источник изображений: Electronic Arts

В консорциум вошли инвестиционные компании Silver Lake и Affinity Partners, а также Суверенный фонд (PIF) Саудовской Аравии. Сумма сделки составит $55 млрд, что сделает её крупнейшей в своём роде.

Соглашение одобрил совет директоров Electronic Arts, вслед за чем зелёный свет выкупу должны дать соответствующие регуляторы. Предполагается, что транзакция будет закрыта в первом квартале 2027 финансового года.

По завершении сделки акции EA больше не будут котироваться на публичных рынках. Нынешний генеральный исполнительный директор компании Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) сохранит должность.

Уилсон

По словам Уилсона, анонсированное соглашение — «мощное признание выдающейся работы», которую команды EA проделывали на протяжении многих лет. Компания продолжит «раздвигать границы развлечений, спорта и технологий».

В Silver Lake, Affinity Partners и PIF подчеркнули, что Electronic Arts — «экстраординарная компания» с командой руководителей мирового класса, смелым видением и светлым будущим.

Electronic Arts возлагает большие надежды на военный шутер Battlefield 6 (релиз 10 октября), которому аналитики предсказывают многомиллионные продажи, и вышедший 26 сентября футбольный симулятор EA Sports FC 26.

electronic arts
