В России начались продажи смартфонов Xiaomi 15T и 15T Pro с камерами Leica — от 54 990 рублей

В России начались продажи новых смартфонов Xiaomi T-серии. В серию вошли базовая модель Xiaomi 15T и флагманская Xiaomi 15T Pro. Новинки предлагают процессоры MediaTek и оснащены мощными наборами камер Leica.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Оба смартфона получили 6,83-дюймовые AMOLED-экраны с разрешением 2772 × 1280 пикселей и пиковой яркостью 3200 кд/м². Дисплеи имеют защитное покрытие Corning Gorilla Glass 7i. Для обоих смартфонов заявлена защита от влаги и пыли по стандарту IP68. Экран базовой модели Xiaomi 15T поддерживает частоту обновления 120 Гц, дисплей 15T Pro — частоту 144 Гц.

В основе Xiaomi 15T используется процессор Dimensity 8400-Ultra с частотой до 3,25 ГГц, производящийся по 4-нм техпроцессу. В состав чипа входит графический ускоритель Mali-G720 и нейропроцессор NPU 880. Модель Xiaomi 15T Pro получила процессор MediaTek Dimensity 9400+ на базе 3-нм техпроцесса, работающий на частоте до 3,73 ГГц. В состав чипа также входит графика Immortalis-G925 MC12. Для задач искусственного интеллекта предусмотрен фирменный нейродвижок MediaTek NPU 890.

Оба смартфона оснащены 32-мегапиксельной фронтальной камерой (f/2.2) с углом обзора 90° и эквивалентным фокусным расстоянием 21 мм. Основная камера Xiaomi 15T Pro построена на базе 50-Мп сенсора с оптикой f/1.62, поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS) и эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм. Её дополняют 50-Мп телефотомодуль (f/3.0) с 5-кратным оптическим зумом и широкоугольная камера на 12 Мп (f/2.2) с углом обзора 120°. Устройство поддерживает съёмку видео в 8K со скоростью до 30 кадров в секунду или в 4K со скоростью до 120 кадров в секунду.

Основной набор камер Xiaomi 15T состоит из трёх модулей: 50-Мп сенсора с оптической стабилизацией и оптикой f/1.7, телефотомодуля на 50 Мп (оптика f/1.9) с эквивалентным фокусным расстоянием 46 мм (двукратный зум) и 12-Мп широкоугольной камеры с углом обзора 120°. Смартфон поддерживает съёмку видео в 4K с частотой до 60 кадров в секунду. Модель Xiaomi 15T Pro охватывает фокусные расстояния от 15 до 230 мм, а Xiaomi 15T — от 15 до 92 мм, что позволяет делать как качественные пейзажные кадры, так и детализированные снимки с приближением. Аппаратную часть камер дополняет платформа вычислительной фотографии нового поколения Xiaomi AISP 2.0. Благодаря функциям PortraitLM 2.0 и ColorLM 2.0, Xiaomi AISP 2.0 автоматически улучшает изображения, усиливая восприятие глубины, тональный диапазон и точность цветопередачи.

Модель Xiaomi 15T Pro получила аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 90 Вт и беспроводной — до 50 Вт. В Xiaomi 15T используется батарея той же ёмкости, но с поддержкой проводной зарядки мощностью до 67 Вт.

Оба смартфона оснащены парой динамиков с поддержкой технологии Dolby Atmos. Для устройств заявлены сертификаты Hi-Res и Hi-Res Wireless. Xiaomi 15T Pro поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, Xiaomi 15T — Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.0. Оба устройства предлагают возможность использования двух SIM-карт (две nano-SIM, nano-SIM + eSIM или две eSIM), а также встроенный NFC-чип. Оба смартфона в числе первых предложат HyperOS 3 на базе Android 16.

Xiaomi 15T Pro доступен в чёрном и сером цветах, а также в цвете «мокко золото». Xiaomi 15T предлагается в чёрном, сером и розовом золоте.


Модель Xiaomi 15T Pro с 3 октября будет доступна в трёх вариантах памяти: 12/256 Гбайт по цене 69 990 руб., 12/512 Гбайт — 74 990 руб., а также 12/1024 Гбайт — 82 990 руб. Модель Xiaomi 15T в конфигурации 12/256 Гбайт памяти оценивается в 49 990 руб., а версия с 12/512 Гбайт — в 54 990 руб.

Источник:

xiaomi, xiaomi 15t pro, xiaomi 15t, dimensity 9400+, dimensity 8400-ultra
