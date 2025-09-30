SimpleOne DAY 25: ESM, Low-code и GenAI в крупнейших компаниях России

24 октября в Москве, на площадке LOFT HALL #1, состоится ежегодная конференция SimpleOne DAY 25 — одно из ключевых событий для профессионалов в сфере цифровизации бизнеса. Организаторы ожидают более 400 участников, среди которых — ИТ-директора, архитекторы, интеграторы и представители крупнейших российских компаний.

Гости конференции смогут узнать о практическом опыте внедрения и масштабирования решений ITSM и ESM на примере таких компаний, как «Петрович-Тех», МТС Банк, Банк «Санкт-Петербург», «Систэм Электрик», Соцтех, РАНХиГС и других. Особое внимание будет уделено новым подходам к автоматизации: от low-code и no-code до pro-code-инструментов, которые помогают ускорять бизнес-процессы и сокращать издержки. В рамках отдельного блока участники обсудят реальные кейсы применения генеративного искусственного интеллекта (GenAI) — где и как он уже приносит пользу бизнесу.

В числе докладчиков и партнёров — представители компаний «Медиа-тел», «Т1 Интеграция», AUXO, «Инфосистемы Джет» и других лидеров отрасли. Помимо насыщенной деловой программы, участников ждёт демонстрация новых возможностей платформы SimpleOne, планов по развитию, а также интерактивная демо-зона.

Мероприятие пройдёт в неформальной атмосфере с возможностями для общения и обмена опытом: организаторы подготовили нетворкинг-сессии, живую музыку и фуршет. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация до 17 октября — количество мест ограничено.

Подать заявку на участие и ознакомиться с подробной программой можно на сайте SimpleOne.

