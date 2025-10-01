Обзор смартфона HONOR X7d: прочнее, дольше и с искусственным интеллектом

HONOR X7d кажется во многом повторением прошлогодней модели HONOR X7c: тот же экран (ЖК диагональю 6,77 дюйма), та же платформа (весьма заслуженная Qualcomm Snapdragon 685), очень похожий и внешне, и габаритами корпус… Неужели из отличий – только другая буква в названии?

Нет, конечно, отличия кроются в деталях, которые при этом полностью меняют восприятие смартфона: корпус, ставший тяжелее чуть более чем на 10 граммов (и толще на одну десятую миллиметра) получил влагозащиту по стандарту IP65, но в данном случае достаточно скромный стандарт не должен вводить в заблуждение – смартфон стал значительно прочнее и выдерживает полноценное погружение в воду (хотя IP65 предполагает просто защиту от струй, то есть работу под дождем). Также в смартфоне установлен заметно более емкий аккумулятор – на 6500 мА·ч. Так что при прочих равных это заметно более «живучая» модель в пику более стандартному по своим характеристикам предшественнику.

HONOR X7d HONOR X7с realme C75 Infinix HOT 60 Pro TECNO CAMON 30S Дисплей 6,77 дюйма, IPS, 1610 × 720 точек, 261 ppi; 120 Гц 6,77 дюйма, IPS, 1610 × 720 точек, 261 ppi; 120 Гц 6,72 дюйма, IPS, 2400 × 1080 точек, 392 ppi; 90 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2740 × 1224 точек, 440 ppi; 120 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2436 × 1080 точек, 393 ppi; 120 Гц Защитное стекло Нет информации Нет информации ArmorShell Corning Gorilla Glass 7i Corning Gorilla Glass (версия не уточняется) Процессор Qualcomm Snapdragon 685: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A73, частота 2,8 ГГц + 4 × ARM Cortex-A53, частота 1,9 ГГц) Qualcomm Snapdragon 685: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A73, частота 2,8 ГГц + 4 × ARM Cortex-A53, частота 1,9 ГГц) MediaTek Helio G92 Max: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × ARM Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) Mediatek Helio G200: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,2 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) MediaTek Helio G100: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,2 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Графический контроллер Adreno 610 Adreno 610 ARM Mali-G52 MC2 ARM Mali-G57 MC2 ARM Mali-G57 MC2 Оперативная память 6/8 Гбайт 6/8 Гбайт 6/8 Гбайт 8 Гбайт 6/8 Гбайт Флеш-память 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт Разъемы USB Type-C USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C Слот для карты памяти Нет Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Нет SIM-карты 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 850/900/1900/2100 МГц HSDPA 850/900/1900/2100 МГц HSDPA 850/900/2100 МГц HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц HSDPA 850/900/2100 МГц Сотовая связь 4G LTE, нет информации LTE, нет информации LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 5.0 5.0 5.4 5.2 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Двойной модуль: 108 Мп, ƒ/1,8 + 2 Мп, ƒ/2,4 (стандартный угол обзора + вспомогательный модуль), фазовый автофокус на главной камере, одинарная светодиодная вспышка Двойной модуль: 108 Мп, ƒ/1,8 + 2 Мп, ƒ/2,4 (стандартный угол обзора + вспомогательный модуль), фазовый автофокус на главной камере, одинарная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + вспомогательный модуль, фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + вспомогательный модуль, фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 2 Мп, (стандартный угол обзора + две вспомогательные камеры), фазовый автофокус, оптический стабилизатор, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, вспышка 13 Мп, ƒ/2,2, с автофокусом, со вспышкой Питание Несъемный аккумулятор: 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 35 Вт Несъемный аккумулятор: 19,76 Вт·ч (5200 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 35 Вт Несъемный аккумулятор: 22,15 Вт·ч (5828 мА·ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 45 Вт Несъемный аккумулятор: 19,61 Вт·ч (5160 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 45 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 33 Вт Размер 166,9 × 76,8 × 8,2 мм 166,9 × 76,8 × 8,1 мм 165,7 × 76,2 × 8 мм 163,5 × 75,9 × 6,6 мм 164,5 × 74,6 × 7,6 мм Масса 208 граммов 194 или 196 граммов 196 граммов 170 граммов 192 грамма Защита от воды и пыли IP65 IP64 IP68/IP69 Нет IP53 Операционная система Android 15, оболочка Magic OS 9.0 Android 14, оболочка Magic OS 8.0 Android 14, оболочка realme UI 5.0 Android 15, оболочка XOS 15 Android 14, оболочка HiOS 14.5 Актуальная цена От 17 999 рублей От 12 999 рублей От 14 999 рублей От 14 990 рублей От 13 999 рублей

Внешне HONOR X7d очень похож на предшественника: плоские грани (но из-за развесовки поставить смартфон на ребро невозможно), квадратный блок камер (чуть иначе оформленный, но суть от этого не меняется), экран с крупными рамками, где выделяется пресловутый «подбородок» - от них постепенно уже отказываются, но HONOR X7d, как и HONOR X7c пришли будто из чуть других времен.

При этом HONOR X7d даже чуть менее интересен, чем X7c – из-за материалов. Прошлогодняя модель существовала и в версии со спинкой из искусственной кожи, здесь же – исключительно пластик. На выбор – трех цветов: золотого, серого и черного. Нам достался, как несложно понять по фотографиям, серый вариант.

Все довольно скромно, но мы уже говорили выше о повышенной прочности корпуса. Заявляется, что он обладает сертификатом SGS 5 звезд и должен выдерживать падение с высоты двух метров. Я попробовал – действительно, если бросить смартфон с высоты человеческого роста на ровную поверхность, с HONOR X7d ничего страшного не происходит. Но это не значит, что с гаджетом надо обращаться заведомо неаккуратно – гарантии, что он выдержит абсолютно все падения, никто не дает.

Стандарт защиты IP65 технически означает устойчивость при попадании пыли и струй воды на корпус. Но HONOR заявляет, что смартфон выдерживает кратковременное погружение на глубину до полуметра. Что ж, я проверил и это – подтверждаю, действительно так. Он спокойно перенес купание в бассейне и фонтане – без криков «за ВДВ», зато и без повреждений (ни своих, ни окружающих).

Исполнен корпус качественно – ощущения от работы со смартфоном приятные, хотя и заметно, что это бюджетная модель (в первую очередь из-за того самого «подбородка» и габаритов в целом). Материалы вроде бы рядовые, но задняя панель «бархатистая» на ощупь, а визуально породы добавляет золотистая окантовка вокруг блока камер.

Еще одна особенность модели – дополнительная клавиша на правой грани, которая активирует особое меню «Мобильного ассистента с AI» — с ИИ в данном случае особенной связи нет, это чисто маркетинговое название. По сути, это просто набор функций для быстрого доступа (в том числе можно добавить и до пяти приложений в этот список на свой вкус).

Остальные функциональные элементы привычные – отметить можно разве что клавишу питания с вмонтированным в нее сканером отпечатков, ИК-порт на верхней панели и отсутствующий мини-джек – на HONOR X7c он был.

Смартфон очень крупный и тяжелый – весит 208 граммов, толщина 8,2 мм. Надо думать, это (вполне оправданная) цена на увеличенный аккумулятор и повышенную прочность корпуса.

В комплекте со смартфоном, помимо адаптера питания, кабеля и документации есть также чехол – вполне обычный, из прозрачного силикона.

В HONOR X7d используется ОС Android 15 с оболочкой Magic OS 9, отлично знакомая по всем многочисленным смартфонам бренда, вышедшим в этом году (от HONOR X8c до HONOR 400 Pro).

Интерфейс оболочки Magic OS 9 на смартфоне HONOR X7d

Про эту оболочку мы уже много раз говорили. Визуально (да и по большей части функционально) она мало отличается от своих предшественниц, но со свежей системой создания обоев для рабочего стола и экранов блокировки, а также обновленной системой безопасности.

Сервисы HONOR AI (и панель «Мобильный ассистент с AI» на смартфоне HONOR X7d

Но главной ее особенностью стала усиленная интеграция инструментов, связанных с нейросетями, причем это касается и модели HONOR X7d, которой ИИ, казалось бы, по статусу не положен. Ан нет, тут есть и сервис рекомендаций приложений («Умные рекомендации»), и сервис быстрого переноса контента Magic Portal, и встроенный переводчик, работающий в том числе в режиме реального времени (и с текстом, и со звуком), и функция AI-субтитры, транскрибирующая в текст любую речь, которую смартфон «слышит» при воспроизведении аудио или видео (и позволяющая переводить этот текст на лету), и функция AI-письмо (редактирование текста при помощи ИИ). Также есть пара инструментов, работающих с изображениями: AI-ластик, стирающий элементы с картинки по требованию пользователя и AI-расширение, с помощью которого можно, наоборот, «дорисовать» изображение, раздвинув его границы.

Работает система достаточно шустро для смартфона с не самой мощной аппаратной начинкой – да, приложения открываются не слишком оперативно, но подвисаний и раздражающих задержек, как бывает на смартфонах этой ценовой категории, нет. В памяти система занимает 12,5 Гбайт.

Сканер отпечатков расположен на боковой грани, в клавише питания. Она чуть утоплена в корпус, на ощупь находится без проблем (клавиша регулировки громкости, наоборот, заметно выступает над корпусом). Площадь покрытия емкостного сенсора (который и отвечает за распознавание отпечатков) небольшая, естественно – емкостный сенсор весьма быстро работает, но процент несрабатываний все же заметный. Также имеется система распознавания пользователя по лицу при помощи фронтальной камеры – она работает стабильнее, но не очень быстро, приходится на секунду задерживать взгляд на камере.

⇡#Дисплей и звук

В HONOR X7d установлен тот же дисплей, что и в HONOR X7c: это ЖК-дисплей c IPS-матрицей диагональю 6,77 дюйма и разрешением 1610 × 720 точек. Плотность пикселей — 261 ppi. Да-да, тут стоит HD-экран, и даже с учетом явного акцента на «долгожительство» смартфона это выглядит анахронизмом. Тем более мы говорим о смартфоне ценой свыше 10 тысяч рублей.

При этом частота обновления высокая – до 120 Гц. С такой частотой отображается интерфейс (да, скроллинг плавный) и значительная часть приложений, но в играх частота фиксируется на 60 герцах.

Как и у предшественника, экран пусть невысокого разрешения и на жидких кристаллах, но быстрый и очень яркий (для смартфон ближе к бюджетному сегменту). Пиковая яркость заявлена на уровне 850 кд/м2, но достигается она при попадании на экран прямых солнечных лучей. Мы тестируем экран при искусственном свете светодиодных ламп, но и тут результат впечатляющий – 738 кд/м2. Контрастность достаточно высокая для ЖК – 1544:1.

В настройках экрана можно регулировать яркость, включить защиту зрения (режим с максимально теплыми цветами; циркадные ритмы тут не поддерживаются, по рангу не положено), активировать режим электронной книги (теплая монохромная картинка), отрегулировать размер шрифтов, активировать светлую или темную тему интерфейса, а также поменять цветопередачу. Выбор стоит между двумя профилями («обычным» и «ярким»), также можно выставить необходимую именно вам цветовую температуру (причем в любом из профилей). Я измерил цветопередачу именно в двух предустановленных профилях без индивидуальной настройки цветовой температуры.

По умолчанию экран HONOR X7d работает в «ярком» режиме. Цветовой диапазон превышает традиционный охват sRGB, но до DCI-P3н е дотягивается. Средний уровень гаммы в норме – 2,19. Цвета холодные – температура приближается к уровню 8 000 К при эталоне в 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) – 5,36 при верхней границе нормы в 3,00.

В обычном режиме цветопередачи цветовое пространство не меняется, гамма чуть повышается (2,25), а температура становится даже теплее нормы – на уровне 5 600 К. Это большая редкость. Среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker составляет 4,36. Дисплей HONOR X7d настроен не слишком здорово, но и не скажу, что провально.

В HONOR X7d исчез аналоговый аудиоразъем. Казалось бы, огорчаться из-за этого – все равно что сетовать на погоду московской осенью. Но в предшественниках же он был, в том числе и в почти идентичном по дизайну X7c. Да, тут добавилась дополнительная клавиша, вытеснившая слот для операторских карточек на нижнюю грань, но все равно чуть обидно, разъем по-прежнему нелишний. А вот с беспроводной передачей данных более-менее порядок– версия Bluetooth совсем не свежая (5.0), зато поддерживаются профили LDAC и aptX. Динамики стереофонические – в паре с выделенным работает разговорный (без решетки, помогающей вывести звук через верхнюю грань).

В HONOR X7d используется та же аппаратная платформа, что и в HONOR X7c – Qualcomm Snapdragon 685. Она представлена в 2023 году — достаточно давно по меркам рынка, — но ее корни еще более глубоки: это вариация на тему ветерана рынка бюджетных смартфонов Snapdragon 680, но слегка разогнанная и с поддержкой экранов частотой 120 Гц – хотя, как можно увидеть, достаточно условной.

Qualcomm Snapdragon 685 предлагает четыре ядра Kryo 265 Gold (модифицированные ARM Cortex-A73) с частотой 2,8 ГГц и четыре Kryo 265 Silver (модифицированные ARM Cortex-A53) с частотой 1,8 ГГц в компании с графической подсистемой Adreno 610 с частотой 950 МГц (с поддержкой Vulkan 1.1). Техпроцесс – условные 6 нм.

Тут бы всплеснуть руками и понурить голову – какой производительности ждать от смартфона с платформой едва ли не четырехлетней давности (и еще тогда не блиставшей), но, как мы можем видеть из сравнительных графиков, в своей категории HONOR X7d не смотрится аутсайдером. Да, говорить о какой-то особой мощи и преимуществе над конкурентами не приходится – игровые возможности гаджета весьма ограничены. Но запустить соревновательный шутер на средних настройках и удержать при этом 60 кадров в секунду он может.

Результаты синтетических тестов HONOR X7d

Заметных проблем с троттлингом и перегревом тоже нет, хотя в одном из тестов мы и зафиксировали аномальное для этого класса смартфонов понижение частот на 20%. Корпус под нагрузкой нагревается минимально.

Существует два варианта HONOR X7d по объему памяти: с 6 или 8 Гбайт оперативной и накопителем на 128 Гбайт или 256 Гбайт. В Россию поставляются все варианты: 6+128 Гбайт, 8+128 Гбайт и 8+256 Гбайт. Последний и побывал у нас на тестировании. Стоит сказать, что, помимо мини-джека, за борт выкинута и возможность расширения памяти при помощи карточки MicroSD. Расширить можно только объем оперативной памяти, позаимствовав немного у накопителя. Отметим, что память не самая быстрая: оперативка – LPDDR4x, флеш – eMMC 5.1.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В HONOR X7d предусмотрено два слота для операторских карточек стандарта nano-SIM. Скорость LTE-модема и список поддерживаемых диапазонов производитель не указывает. При этом проблем со связью в Москве и Подмосковье я не заметил — все необходимые для работы 4G-связи в России диапазоны, скорее всего, поддерживаются. eSIM на этом телефоне не работает.

Список остальных беспроводных соединений: двухдиапазонный Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, а также навигационный модуль с поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo.

Сами по себе камеры в HONOR X7d не изменились в сравнении с HONOR X7c – тут используется 108-мегапиксельный модуль, который отвечает за съемку в одиночку. Второй модуль – вспомогательный, без определенных сценариев использования. При этом изменилось использование, по сути, единственной камеры смартфона.

Точная модель сенсора неизвестна, но удалось найти его параметры: 108 мегапикселей (схема Nona Bayer, пиксели сгруппированы по девять, габариты 1/1,67" (размер отдельного пикселя – 0,64 мкм). С ним работает оптика эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм и светосилой f/1,8, c фазовым автофокусом. Оптического стабилизатора нет. Вспомогательный модуль – двухмегапиксельный, но это не играет никакой роли.

Отличие от HONOR X7c, собственно, заключается в доступности дополнительного фокусного расстояния. Тут используется сенсор, выполненный по схеме не Quad Bayer, а Nona Bayer (субпиксели объединены по девять, а не по четыре, и общее их количество достигает 108 мегапикселей) – такой же, как и в предшественнике. Но этот козырь там не разыгрывался в полной мере – помимо стандартного фокусного расстояния предлагалось использовать только двукратный «гибридный» зум. Но можно же делать кроп с меньшей части кадра, чем в условной 50-мегапиксельной матрице, и получать трехкратный зум, верно? Вот и в HONOR так рассудили – и добавили такую опцию.

Причем серьезной разницы в качестве картинки между двукратным и трехкратным масштабированием нет – да, изображение чуть более «мыльное», но это не бросается в глаза. Смаз при ночной съемке встречается примерно в одинаковых пропорциях в обоих вариантах зума. Днем проседает динамический диапазон, повышается контурная резкость для уменьшения того самого «мыла», но, опять же, скорее в равной степени. Не могу сказать, что зум в HONOR X7d реализован выдающимся образом, но он здесь вполне рабочий – как трехкратный, так и двукратный. Я говорю про съемку днем и в сумерках, ночью качество съемки проседает уже очень сильно.

Со стандартным фокусным расстоянием HONOR X7d снимает приемлемо – при использовании ночного режима смартфон может «вытягивать» картинку и при совсем слабом освещении, что встречается на смартфонах ценовой категории до 20 тысяч не всегда. Но днем к изображению есть претензии – опять же, заметный «перешарп», не слишком выдающийся динамический диапазон (в ярких сюжетах заметны пересветы). Цветопередача при этом неплохая, хотя местами при постобработке смартфон слишком старается, выдавая ядовитые оттенки.

Важное достоинство камеры этого смартфона – очень приятная работа при крупных планах, где весьма художественно размывается задний план. Спасибо довольно крупной физически матрице.

По умолчанию смартфон снимает в разрешении 12 Мп (4000 × 3000), но можно включить режим Hi-Res и получить кадры в предельном для камеры разрешении 108 Мп (12 000 × 9 000). Пример — выше. Как обычно, реального прироста детализации почти не происходит — из-за невысокой разрешающей способности оптики. Режим Hi-Res доступен только для стандартного фокусного расстояния.

Есть ночной режим, работающий в формате склейки кадров, сделанных с различной экспозицией в течение нескольких секунд, с последующей программной доработкой результата. Он применяется и для стандартного фокусного расстояния, и для двукратного зума. На снимок уходит примерно четыре секунды (и еще секунда на обработку) – в результате мы видим более яркие и «гладкие» снимки, с меньшим количеством шумов, но при этом более «пережатые», с еще заметнее выраженным «перешарпом». Ночной режим доступен для стандартного фокусного расстояния и двукратного зума. При трехкратном зуме активировать его нельзя – но могу сказать, что даже с двукратным масштабированием он уже толком не помогает.

В портретном режиме доступны два фокусных расстояния и программное размытие заднего плана с возможностью регулировки глубины резкости. Есть и регулируемая ретушь — десять ступеней вмешательства. Отмечу удачную фокусировку (резкость четко на объекте съемки), приятный тон кожи и отсутствие заметных артефактов в зоне границ искусственного размытия, причем это размытие эффективно работает не только на крупных, но и на общих планах. Портретный режим при этом требует очень хорошего освещения – даже вечером, как в нашем случае, уже заметно, что света камере не хватает, детализация низкая.

Приложение камеры вполне привычное и приятное. Набор режимов стандартный для устройств бренда: отмечу, что вмешательство ИИ в данном случае называется HDR (оба варианта верны по сути, речь об усиленной постобработке с учетом сценария съемки), режим «Профи» с ручными настройками, возможность снимать одновременно на тыльную и фронтальную камеру, возможность добавлять предустановленные стикеры на снимки и режим съемки видеоклипов по подготовленным сценариям («История»).

HONOR X7d

Honor X7d умеет снимать видео в Full HD-разрешении с частотой до 30 кадров в секунду — с возможностью переключаться между стандартным углом обзора и двукратным программным (в данном случае) зумом. Есть возможность съемки видео с ретушью («Украшение»), разрешение и кадровая частота в этом случае не меняются. Качество съемки невысокое – при малейшей нехватке освещения заметны шумы, детализация невысокая даже при идеальном освещении, картинка рыхлая даже при стандартном фокусном расстоянии, зум лучше не использовать вовсе.

Для фронтальной камеры используется 8-мегапиксельный модуль с объективом светосилой ƒ/2,0, без автофокуса и вспышки. Фиксированное фокусное расстояние выставлено на фронталке корректно, лицо стабильно находится в зоне фокуса. Имеется портретный режим, искусственное боке «рисуется» с некоторыми огрехами, но, по крайней мере, не происходит общего расфокуса, как в случае с предшественником. Имеется ретушь, весьма активная (пример есть выше). Камере откровенно не хватает чувствительности, так что селфи приличного качества можно сделать только с идеальным освещением.

HONOR X7d получил батарею емкостью 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В). Это не кремний-углеродный аккумулятор, как можно было подумать, глядя на увеличенную емкость и производителя (HONOR первой стала ставить батареи такого типа на свои устройства) – это литий-полимерная батарея, но с двухъячеечной структурой и повышенной устойчивостью к внешним воздействиям. Обещают, что заряд теряется в обычном режиме при температурах от –20 °C до +55 °C. Я в экстремальных условиях смартфон не тестировал, в обычных же он держит заряд в течение пары дней стабильно – при стандартной нагрузке. Если непрерывно писать видео или играть, к примеру – подсядет за световой день.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости с включенным Wi-Fi смартфон продержался чуть более 13 часов — для смартфона с крупным ЖК-экраном результат хороший.

Для зарядки используется актуальный порт USB Type-C (USB 2.0) и работает фирменная система быстрой зарядки HONOR Super Charge мощностью 35 Вт, которая позволяет зарядить батарею полностью c нуля примерно за полтора часа.

Те самые не слишком заметные в таблице изменения характеристик HONOR X7d действительно здорово влияют на восприятие смартфона. Увеличенная батарея вместе с очень прочным и защищенным от внешних воздействий корпусом заметно меняют восприятие смартфона. При этом любопытно, что это не статус «простака», ведь картина дополняется весьма развернутой ИИ-функциональностью, которой не ждешь от гаджета ценовой категории до 20 тысяч рублей. При этом стоит сказать, что стартовая цена по сравнению с предшественником заметно подросла – 17 999 против 14 999 рублей. И это при схожих основных характеристиках.

Достоинства:

очень прочный корпус, защищенный от влаги и пыли по стандарту IP65 (но выдерживающий кратковременное погружение в воду);

крупный и очень яркий ЖК-дисплей диагональю 6,77 дюйма с поддержкой частоты 120 Гц;

прекрасная автономность и относительно быстрая зарядка;

главная камера неплохо снимает со стандартным фокусным расстоянием;

есть опция съемки с тремя фокусными расстояниями (актуальная только днем);

дополнительная AI-клавиша и набор интересных ИИ-функций в оболочке.

Недостатки: