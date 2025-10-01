Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 6: изящный помощник велосипедиста

Напомним, что HUAWEI WATCH GT 6 Pro получили две главные отличительные черты на фоне всех остальных умных часов – невероятно долго живущий аккумулятор и уникальные велосипедные функции. В частности, эти часы умеют считать виртуальную мощность приложенных усилий при заездах на велосипеде. А также эта модель получила только одно исполнение – периметром 46 мм и с весьма брутальным дизайном.

Но у HUAWEI есть версия одновременно попроще и с наличием маленькой версии (периметром 41 мм) – WATCH GT 6. Цены на нее стартуют с 22 999 рублей (вместо 29 999 рублей на WATCH GT 6 Pro), а отличия не кажутся столь уж значительными. Хотя чем-то придется и пожертвовать ради экономии, большей компактности и изящного дизайна.

Сразу оговорюсь, что «большие» HUAWEI WATCH GT 6 очень похожи внешне на WATCH GT 6 Pro – за вычетом некоторых деталей и более простых материалов. HUAWEI WATCH GT 6 Pro в 41-миллиметровой версии же внешне отличаются уже радикально – о них и поговорим.

HUAWEI Watch GT 6 HUAWEI Watch GT 6 Pro Форм-фактор Наручные часы Наручные часы Дисплей 1,47 дюйма, AMOLED, разрешение 466 × 466, сенсорный, Always On (версия 46 мм);

1,32 дюйма, AMOLED, разрешение 466 × 466, сенсорный, Always On (версия 41 мм); 1,47 дюйма, AMOLED, разрешение 466 × 466, сенсорный, Always On Операционная система HarmonyOS 6.0 HarmonyOS 6.0 Совместимость Android 9.0 и выше; iOS 13.0 и выше; EMUI/HarmonyOS Android 9.0 и выше; iOS 13.0 и выше; EMUI/HarmonyOS Оперативная память Нет информации Нет информации Накопитель 64 Гбайт 64 Гбайт Беспроводные интерфейсы Bluetooth: BT6.0, BLE / BR; NFC; GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC Bluetooth: BT6.0, BLE / BR; NFC; GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC Датчики Акселерометр, гироскоп, оптический пульсометр, датчик освещения, барометр, датчик температуры тела , магнитометр Акселерометр, гироскоп, оптический пульсометр, датчик освещения, барометр, датчик температуры тела, датчик ЭКГ, датчик глубины, магнитометр Водонепроницаемость 5 атмосфер, IP69 5 атмосфер, IP69 Корпус Нержавеющая сталь Титановый сплав Ремешки Фторэластомер, ткань, искусственная кожа Фторэластомер, ткань, искусственная кожа Масса (без ремешка) 51,3 грамма (46 мм)

37,5 грамма (41 мм) 54,7 грамма Габариты (без ремешка) 46 мм × 46 мм × 11 мм (46 мм)

41,3 мм × 41,3 мм × 10 мм (41 мм) 45,6 × 45,6 × 11,3 мм Цена От 22 999 рублей От 29 999 рублей

Дизайн и конструкция

HUAWEI WATCH GT 6 в 41-мм версии отчетливо феминны – в пику достаточно брутальным и «рубленым» 46-миллиметровым GT 6/GT 6 Pro. Это выражается и в форме, и в цветах.

Сами часы круглые, с блестящим корпусом и куда сильнее, чем на крупной модели, выделяющейся клавишей-«колесиком». Ремешок крепится на симпатичный «карабин», который изгибается вместе с ремешком.

В целом, внешняя отсылка к дамским часам понятна и очевидна, но все же из-за достаточно крупных габаритов однозначно женскими я их не назову. Как минимум могу сказать, что я носил их две недели и при этом и удивленных взглядов не ловил, и неловкости не чувствовал.

Цветовых исполнения четыре: сиреневое, белое, коричневое и золотое. Сами эти цвета относятся к ремешкам соответствующего цвета (из фторэластомера, как в нашем, сиреневом, случае, искусственной кожи или ткани), корпус часов же либо серебристый, либо золотистый.

Часы выполнены из нержавеющей стали, керамики (с тыльной стороны) и сапфирового стекла (им прикрыт экран). HUAWEI WATCH GT 6 Pro, напомню, изготовлены из титанового сплава – несмотря на это, они заметно тяжелее даже 46-миллиметровых WATCH GT 6, не говоря уже о 41-миллиметровой версии, которая весит 37,5 грамма.

Говоря об исполнении часов, отмечу также очень тонкие рамки вокруг экрана и то, что окантовка-безель минимально приподнят над экраном, что слегка защищает часы от случайных царапин.

Схема управления никак не отличается от той, что мы видели на других GT (уже нескольких поколений). Две клавиши – с крутящимся колесом, оснащенном тактильной отдачей для навигации по ключевым экранам, обычная плоская клавиша для быстрого доступа к тренировочным режимам, а также сенсорный экран как основной способ взаимодействия с часами.

С тыльной стороны часов находятся датчики и контактная площадка для зарядки. Тут же, по краям, можно заметить динамик и микрофон.

Экран тут – диагональю 1,32 дюйма и разрешением 466 × 466, что обеспечивает плотность пикселей в 352 ppi, что даже выше, чем у 46-мм моделей. По яркости никаких вопросов – даже под палящим солнцем все прекрасно видно.

Часы, несмотря на свой не слишком серьезный вид, отлично защищены – выдерживают давление в 5 атмосфер (можно не только плавать в бассейне, но и нырять), степень пыле и влагозащиты – IP69.

Интерфейс умных часов HUAWEI Watch GT 6

На часах установлена операционная система HarmonyOS 6.0, которая практически идентична внешне с HarmonyOS 5.0. Достаточно симпатичный и лаконичный интерфейс, но, повторюсь, карточки, которые дебютировали на HUAWEI WATCH 5, выглядят куда интереснее – здесь они еще «старые».

Функциональность

Самое главное, что предлагают часы HUAWEI WATCH GT шестого поколения (и младшая версия тут не исключение) – это особый набор инструментов для энтузиастов велоспорта. Часы умеют рассчитывать виртуальную мощность усилия во время велосипедных прогулок: без использования специфических датчиков (да они и невозможны на часах в данном случае), а при помощи алгоритма, высчитывающего мощность на основе таких показателей, как скорость в режиме реального времени, высота над уровнем моря, уровень уклона, вес велосипедиста и модель велосипеда. Безусловно, точность измерений будет ниже, чем при наличии специальной аппаратуры, но это в любом случае переводит HUAWEI WATCH GT 6 немного в иную лигу относительно других умных часов – именно в сегменте велосипедистов-любителей, которые не готовы утруждать себя инструментальным вычислением мощности, но не отказались бы от этих данных.

Если же вы уже погрузились в тему, то и тут HUAWEI WATCH GT 6 есть, чем порадовать – к ним по Bluetooth можно подключить всевозможные дополнительные датчики: пульсометр, датчик каденса, измеритель мощности, спидометр. Причем часы могут собрать воедино всю полученную информацию. Также часы на основе информации, полученной с внешнего измерителя мощности смогут подсчитать показатель функциональной пороговой мощности (FTP).

Также часы этой серии могут отправить сигнал SOS в экстренные службы в случае падения (причем «обмануть» устройство довольно сложно – я бросал часы на пол, к примеру или наигранно «падал», но в набат в этих случаях WATCH GT 6 не били). Для этого, правда, нужен сопряженный и находящийся неподалеку телефон – своего сотового модуля в GT, в отличие от «номерной» серии, нет.

Зато есть навигационный модуль, причем теперь с повышенной точностью и поддержкой до двух диапазонов во всех системах: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, NavIC, Galileo, QZSS, NavIC. Трек во время поездок или пробежек часы записывают очень прилежно.

Из иных беспроводных модулей есть Bluetooth версии 6.0, благодаря которому можно не только обмениваться информацией со смартфоном, но и передавать музыку на наушники – причем записать ее можно прямо в часы, тут для этого предусмотрено аж 64 Гбайт памяти (но музыку надо перекидывать по тому же Bluetooth, это больно). Также есть микрофон и динамик – при желании можно даже без наушников обойтись, но на самом деле они нужны, чтобы ответить на звонок, не доставая смартфон.

В HUAWEI Watch GT 6 как устройстве-ассистенте есть все необходимое: уведомления от основных сервисов, будильник, секундомер, время.

Помимо подробных тренировочных режимов (акцент на велотренировках не означает игнорирования всего спектра возможной физической активности – тут более 100 тренировочных режимов), часы умеют считать шаги и пульс (весьма корректно), рекомендуют подвигаться, если вы засиделись, умеют определять уровень кислорода в крови, контролируют сон, измеряют температуру кожи, контролируют дыхание, в том числе и во время сна, с помощью часов можно следить и за менструальным циклом. Есть и функция «Эмоции», следящая за вашим состоянием духа – но, на мой вкус, как раз это часы делают не слишком точно, расхождения с реальным настроением весьма заметны.

По датчикам и тренировкам отличий от версии Pro, по сути, два – отсутствуют датчик ЭКГ и нет поддержка точного отслеживания всех метрик при кроссовом беге.

Интерфейс приложения «HUAWEI Здоровье»

Для работы с часами необходимо установить приложение «HUAWEI Здоровье», через которое происходит и синхронизация с аксессуаром, и контроль за основными данными, получаемыми с его помощью, и смена циферблатов, и установка обновлений (они, кстати, весьма регулярны – за неделю тестирования прилетело сразу два), и даже установка дополнительных приложений, если вам не хватает предустановленного на часы набора. Вскоре должны добавиться сервисы «Звук» и OZON.

Главным же отличием именно 41-миллиметровой версии (помимо дизайна) стал менее емкий аккумулятор – на 540 мА·ч вместо 867 мА·ч) у 46-миллиметровых часов (что GT 6, что GT 6 Pro). Несмотря на то, что и экранчик тут поменьше, едва ли не двукратная разница очень заметна. При моем сценарии использовании часов (суточное измерение пульса, кислорода и других основных показателей, измерение сна, пара тренировок в неделю) батареи хватает примерно на неделю. Почти в два раза меньше, чем GT 6 Pro – но для столь изящной модели в любом случае превосходный показатель.

Заключение

HUAWEI WATCH GT 6 в версии 46 мм, по сути, предлагают тот же опыт, что и HUAWEI GT 6 Pro – за вычетом датчика ЭКГ (полезного, но не меняющего правила игры, будем честны), датчика глубины и минимальных отличий в тренировках. Ну и за вычетом титанового корпуса.

В версии 41 мм же это уже немного другие часы сразу по ряду параметров. Тут и совсем иной (куда более изящный) дизайн, меняющий и визуальное, и тактильное восприятие устройства (они элементарно легче и тоньше). И аккумулятор, который работает в полтора раза меньше. Но это то самое «меньше», которое вынуждает часы Apple или Samsung заплакать – даже «маленькие» GT 6 будут жить на одном заряде неделю.