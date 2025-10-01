Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 6: изящный помощник велосипедиста

Напомним, что HUAWEI WATCH GT 6 Pro получили две главные отличительные черты на фоне всех остальных умных часов – невероятно долго живущий аккумулятор и уникальные велосипедные функции. В частности, эти часы умеют считать виртуальную мощность приложенных усилий при заездах на велосипеде. А также эта модель получила только одно исполнение – периметром 46 мм и с весьма брутальным дизайном.
Но у HUAWEI есть версия одновременно попроще и с наличием маленькой версии (периметром 41 мм) – WATCH GT 6. Цены на нее стартуют с 22 999 рублей (вместо 29 999 рублей на WATCH GT 6 Pro), а отличия не кажутся столь уж значительными. Хотя чем-то придется и пожертвовать ради экономии, большей компактности и изящного дизайна.
Сразу оговорюсь, что «большие» HUAWEI WATCH GT 6 очень похожи внешне на WATCH GT 6 Pro – за вычетом некоторых деталей и более простых материалов. HUAWEI WATCH GT 6 Pro в 41-миллиметровой версии же внешне отличаются уже радикально – о них и поговорим.
|HUAWEI Watch GT 6
|HUAWEI Watch GT 6 Pro
|Форм-фактор
|Наручные часы
|Наручные часы
|Дисплей
|1,47 дюйма, AMOLED, разрешение 466 × 466, сенсорный, Always On (версия 46 мм);
1,32 дюйма, AMOLED, разрешение 466 × 466, сенсорный, Always On (версия 41 мм);
|1,47 дюйма, AMOLED, разрешение 466 × 466, сенсорный, Always On
|Операционная система
|HarmonyOS 6.0
|HarmonyOS 6.0
|Совместимость
|Android 9.0 и выше; iOS 13.0 и выше; EMUI/HarmonyOS
|Android 9.0 и выше; iOS 13.0 и выше; EMUI/HarmonyOS
|Оперативная память
|Нет информации
|Нет информации
|Накопитель
|64 Гбайт
|64 Гбайт
|Беспроводные интерфейсы
|Bluetooth: BT6.0, BLE / BR; NFC; GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC
|Bluetooth: BT6.0, BLE / BR; NFC; GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC
|Датчики
|Акселерометр, гироскоп, оптический пульсометр, датчик освещения, барометр, датчик температуры тела, магнитометр
|Акселерометр, гироскоп, оптический пульсометр, датчик освещения, барометр, датчик температуры тела, датчик ЭКГ, датчик глубины, магнитометр
|Водонепроницаемость
|5 атмосфер, IP69
|5 атмосфер, IP69
|Корпус
|Нержавеющая сталь
|Титановый сплав
|Ремешки
|Фторэластомер, ткань, искусственная кожа
|Фторэластомер, ткань, искусственная кожа
|Масса (без ремешка)
|51,3 грамма (46 мм)
37,5 грамма (41 мм)
|54,7 грамма
|Габариты (без ремешка)
|46 мм × 46 мм × 11 мм (46 мм)
41,3 мм × 41,3 мм × 10 мм (41 мм)
|45,6 × 45,6 × 11,3 мм
|Цена
|От 22 999 рублей
|От 29 999 рублей
Дизайн и конструкция
HUAWEI WATCH GT 6 в 41-мм версии отчетливо феминны – в пику достаточно брутальным и «рубленым» 46-миллиметровым GT 6/GT 6 Pro. Это выражается и в форме, и в цветах.
Сами часы круглые, с блестящим корпусом и куда сильнее, чем на крупной модели, выделяющейся клавишей-«колесиком». Ремешок крепится на симпатичный «карабин», который изгибается вместе с ремешком.
В целом, внешняя отсылка к дамским часам понятна и очевидна, но все же из-за достаточно крупных габаритов однозначно женскими я их не назову. Как минимум могу сказать, что я носил их две недели и при этом и удивленных взглядов не ловил, и неловкости не чувствовал.
Цветовых исполнения четыре: сиреневое, белое, коричневое и золотое. Сами эти цвета относятся к ремешкам соответствующего цвета (из фторэластомера, как в нашем, сиреневом, случае, искусственной кожи или ткани), корпус часов же либо серебристый, либо золотистый.
Часы выполнены из нержавеющей стали, керамики (с тыльной стороны) и сапфирового стекла (им прикрыт экран). HUAWEI WATCH GT 6 Pro, напомню, изготовлены из титанового сплава – несмотря на это, они заметно тяжелее даже 46-миллиметровых WATCH GT 6, не говоря уже о 41-миллиметровой версии, которая весит 37,5 грамма.
Говоря об исполнении часов, отмечу также очень тонкие рамки вокруг экрана и то, что окантовка-безель минимально приподнят над экраном, что слегка защищает часы от случайных царапин.
Схема управления никак не отличается от той, что мы видели на других GT (уже нескольких поколений). Две клавиши – с крутящимся колесом, оснащенном тактильной отдачей для навигации по ключевым экранам, обычная плоская клавиша для быстрого доступа к тренировочным режимам, а также сенсорный экран как основной способ взаимодействия с часами.
С тыльной стороны часов находятся датчики и контактная площадка для зарядки. Тут же, по краям, можно заметить динамик и микрофон.
Экран тут – диагональю 1,32 дюйма и разрешением 466 × 466, что обеспечивает плотность пикселей в 352 ppi, что даже выше, чем у 46-мм моделей. По яркости никаких вопросов – даже под палящим солнцем все прекрасно видно.
Часы, несмотря на свой не слишком серьезный вид, отлично защищены – выдерживают давление в 5 атмосфер (можно не только плавать в бассейне, но и нырять), степень пыле и влагозащиты – IP69.
изображения (50)
На часах установлена операционная система HarmonyOS 6.0, которая практически идентична внешне с HarmonyOS 5.0. Достаточно симпатичный и лаконичный интерфейс, но, повторюсь, карточки, которые дебютировали на HUAWEI WATCH 5, выглядят куда интереснее – здесь они еще «старые».
Функциональность
Самое главное, что предлагают часы HUAWEI WATCH GT шестого поколения (и младшая версия тут не исключение) – это особый набор инструментов для энтузиастов велоспорта. Часы умеют рассчитывать виртуальную мощность усилия во время велосипедных прогулок: без использования специфических датчиков (да они и невозможны на часах в данном случае), а при помощи алгоритма, высчитывающего мощность на основе таких показателей, как скорость в режиме реального времени, высота над уровнем моря, уровень уклона, вес велосипедиста и модель велосипеда. Безусловно, точность измерений будет ниже, чем при наличии специальной аппаратуры, но это в любом случае переводит HUAWEI WATCH GT 6 немного в иную лигу относительно других умных часов – именно в сегменте велосипедистов-любителей, которые не готовы утруждать себя инструментальным вычислением мощности, но не отказались бы от этих данных.
Если же вы уже погрузились в тему, то и тут HUAWEI WATCH GT 6 есть, чем порадовать – к ним по Bluetooth можно подключить всевозможные дополнительные датчики: пульсометр, датчик каденса, измеритель мощности, спидометр. Причем часы могут собрать воедино всю полученную информацию. Также часы на основе информации, полученной с внешнего измерителя мощности смогут подсчитать показатель функциональной пороговой мощности (FTP).
Также часы этой серии могут отправить сигнал SOS в экстренные службы в случае падения (причем «обмануть» устройство довольно сложно – я бросал часы на пол, к примеру или наигранно «падал», но в набат в этих случаях WATCH GT 6 не били). Для этого, правда, нужен сопряженный и находящийся неподалеку телефон – своего сотового модуля в GT, в отличие от «номерной» серии, нет.
Зато есть навигационный модуль, причем теперь с повышенной точностью и поддержкой до двух диапазонов во всех системах: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, NavIC, Galileo, QZSS, NavIC. Трек во время поездок или пробежек часы записывают очень прилежно.
Из иных беспроводных модулей есть Bluetooth версии 6.0, благодаря которому можно не только обмениваться информацией со смартфоном, но и передавать музыку на наушники – причем записать ее можно прямо в часы, тут для этого предусмотрено аж 64 Гбайт памяти (но музыку надо перекидывать по тому же Bluetooth, это больно). Также есть микрофон и динамик – при желании можно даже без наушников обойтись, но на самом деле они нужны, чтобы ответить на звонок, не доставая смартфон.
В HUAWEI Watch GT 6 как устройстве-ассистенте есть все необходимое: уведомления от основных сервисов, будильник, секундомер, время.
Помимо подробных тренировочных режимов (акцент на велотренировках не означает игнорирования всего спектра возможной физической активности – тут более 100 тренировочных режимов), часы умеют считать шаги и пульс (весьма корректно), рекомендуют подвигаться, если вы засиделись, умеют определять уровень кислорода в крови, контролируют сон, измеряют температуру кожи, контролируют дыхание, в том числе и во время сна, с помощью часов можно следить и за менструальным циклом. Есть и функция «Эмоции», следящая за вашим состоянием духа – но, на мой вкус, как раз это часы делают не слишком точно, расхождения с реальным настроением весьма заметны.
По датчикам и тренировкам отличий от версии Pro, по сути, два – отсутствуют датчик ЭКГ и нет поддержка точного отслеживания всех метрик при кроссовом беге.
изображения (19)
Для работы с часами необходимо установить приложение «HUAWEI Здоровье», через которое происходит и синхронизация с аксессуаром, и контроль за основными данными, получаемыми с его помощью, и смена циферблатов, и установка обновлений (они, кстати, весьма регулярны – за неделю тестирования прилетело сразу два), и даже установка дополнительных приложений, если вам не хватает предустановленного на часы набора. Вскоре должны добавиться сервисы «Звук» и OZON.
Главным же отличием именно 41-миллиметровой версии (помимо дизайна) стал менее емкий аккумулятор – на 540 мА·ч вместо 867 мА·ч) у 46-миллиметровых часов (что GT 6, что GT 6 Pro). Несмотря на то, что и экранчик тут поменьше, едва ли не двукратная разница очень заметна. При моем сценарии использовании часов (суточное измерение пульса, кислорода и других основных показателей, измерение сна, пара тренировок в неделю) батареи хватает примерно на неделю. Почти в два раза меньше, чем GT 6 Pro – но для столь изящной модели в любом случае превосходный показатель.
Заключение
HUAWEI WATCH GT 6 в версии 46 мм, по сути, предлагают тот же опыт, что и HUAWEI GT 6 Pro – за вычетом датчика ЭКГ (полезного, но не меняющего правила игры, будем честны), датчика глубины и минимальных отличий в тренировках. Ну и за вычетом титанового корпуса.
В версии 41 мм же это уже немного другие часы сразу по ряду параметров. Тут и совсем иной (куда более изящный) дизайн, меняющий и визуальное, и тактильное восприятие устройства (они элементарно легче и тоньше). И аккумулятор, который работает в полтора раза меньше. Но это то самое «меньше», которое вынуждает часы Apple или Samsung заплакать – даже «маленькие» GT 6 будут жить на одном заряде неделю.
