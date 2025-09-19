Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: три недели на одном заряде

Не могу сказать, что рынок носимой электроники стагнирует. Да, вылезти за пределы загончика аксессуаров для смартфонов не получилось, да и есть подобные устройства далеко не у каждого пользователя (и даже не у каждого второго). Но рынок в любом случае весьма серьезный, и любопытные часы или браслеты появляются постоянно. Другое дело, что что-то действительно свежее добавляется в эти устройства нечасто. Акцент по-прежнему держится на функциях, связанных со здоровьем, из последних тенденций можно отметить все более часто появляющуюся возможность измерять давление (с заметной погрешностью) и повсеместное добавление датчика ЭКГ (тоже не с медицинской точностью).

На этом фоне Huawei в своих WATCH GT 6 Pro решила двинуться в область, доселе казавшуюся периферической или как минимум специфической для подобных устройств, — поближе к велоспорту. Новые «спортивные» часы бренда, обновляемые ежегодно (в отличие от номерных HUAWEI WATCH), научились вычислять мощность усилия при велосипедной поездке, а также их можно подключать к бортовому компьютеру велосипеда. Но только ли в этом кроются отличия GT 6 Pro от предыдущей модели и как производитель планирует привлекать к этим часам новых покупателей, не увлекающихся велосипедами?

Сразу отмечу, что в этом году существует только один вариант часов Pro-версии — c циферблатом диаметром 46 мм. 41-миллиметровые HUAWEI WATCH GT существуют только в базовом исполнении (GT 6). Про них мы поговорим, скорее всего, отдельно.

Ну и обозначим цены, которые почти не изменились по сравнению со стартом продаж HUAWEI WATCH GT прошлого поколения год назад. Стоимость HUAWEI Watch GT 6 Pro стартует с 29 999 рублей, HUAWEI Watch GT 6 – с 22 999 рублей.

HUAWEI Watch GT 6 Pro HUAWEI Watch GT 5 Pro HUAWEI WATCH 5 Форм-фактор Наручные часы Наручные часы Наручные часы Дисплей 1,47 дюйма, AMOLED, разрешение 466 × 466, сенсорный, Always On 1,43 дюйма, AMOLED, разрешение 466 × 466, сенсорный, Always On (версия 46 мм);

1,32 дюйма, AMOLED, разрешение 466 × 466 (версия 42 мм) 1,5 дюйма, LTPO AMOLED, разрешение 466 × 466, сенсорный, Always On (версия 46 мм)

1,38 дюйма, LTPO AMOLED, разрешение 466 × 466 (версия 42 мм) Операционная система HarmonyOS 6.0 HarmonyOS 5.0 HarmonyOS 5.0 Совместимость Android 9.0 и выше; iOS 13.0 и выше; EMUI/HarmonyOS Android 9.0 и выше; iOS 13.0 и выше; EMUI/HarmonyOS Android 9.0 и выше; iOS 13.0 и выше; EMUI/HarmonyOS Оперативная память Нет информации Нет информации Нет информации Накопитель 64 Гбайт Нет информации Нет информации Беспроводные интерфейсы Bluetooth: BT6.0, BLE / BR; NFC; GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC Bluetooth: BT5.2, BLE / BR; NFC; GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS Bluetooth: 5.2, BR+BLE; NFC; GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, Beidou; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax; eSIM Датчики Акселерометр, гироскоп, оптический пульсометр, датчик освещения, барометр, датчик температуры тела, датчик ЭКГ, датчик глубины, магнитометр Акселерометр, гироскоп, оптический пульсометр, датчик освещения, барометр, датчик температуры тела, датчик ЭКГ Акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический пульсометр, датчик освещения, барометр, датчик температуры тела Водонепроницаемость 5 атмосфер, IP69K 5 атмосфер, IP69K 5 атмосфер Корпус Титановый сплав (46 мм) Титановый сплав (46 мм), нанокристаллическая керамика (42 мм) Титан/нержавеющая сталь + сапфировое стекло Ремешки Фторэластомер или титановый сплав Фторэластомер или титановый сплав

Фторэластомер, композит, титан Масса (без ремешка) 54,7 грамма 53 грамма (версия 46 мм);

44 грамма (версия 42 мм) 58/63 грамма (46 мм)

48/51 грамм (42 мм) Габариты (без ремешка) 45,6 × 45,6 × 11,3 мм 46,3 × 46,3 × 10,9 мм (версия 46 мм);

42,5 × 42,5 × 9,6 мм (версия 42 мм) 46 × 46,7 × 11,3 мм (46 мм)

42 × 42,5 × 10,5 мм (42 мм) Цена От 29 999 рублей От 23 999 рублей От 29 999 рублей

⇡#Дизайн и конструкция

Внешне, да и по используемым материалам HUAWEI WATCH GT 6 Pro практически не изменились в сравнении с предшествующей моделью. Круглый циферблат вписан в безель-многоуольник, одна клавиша крутится (и удачно замаскирована под классическое колесико на механических часах), вторая клавиша почти не выступает над корпусом.

Корпус сделан из титанового сплава, экран прикрыт сапфировым стеклом, ну а тыльная сторона с зарядной площадкой и всевозможными датчиками изготовлена из нанокристаллической керамики. Часы должны выдерживать давление в 5 атмосфер и защищены от попадания внутрь пыли и влаги по стандарту IP69K. Еще не WATCH Ultimate, но вполне близко – в этих часах можно не только плавать в бассейне, но и даже нырять в море (утверждается, что поддерживается дайвинг на глубину до 40 метров).

Главное отличие практически незаметно, если не знать о нем, – экран стал чуть больше: 1,47 дюйма против 1,43 дюйма, и он, соответственно, занимает большую площадь на лицевой панели (габариты самих часов не выросли). Ну и безель чуть приподнят, но такая деталь действительно подмечается, только если внимательно разглядывать старую модель и новую, положив их рядом.

Экран, к слову, стал ярче – заявлен пиковый уровень в 3000 кд/м2. Померить на часах яркость в динамике не представляется возможным, но на солнце дисплей проявляет себя действительно здорово – картинка прекрасно различима в любых условиях. Кстати, отмечу, что экран стал будто бы чувствительнее – часы «замечают», что вы на них смотрите, стабильнее и быстрее. При этом не могу сказать, что параллельно фиксируется много ложных включений экрана, что может раздражать, например, ночью, – часы обходятся без лишней суеты.

Другое отличие касается ремешков и цветов, само собой. HUAWEI WATCH GT 6 Pro представлены в трех версиях. Вариант с титановым ремешком (и корпусом из некрашеного титана) мы видели и ранее. А вот черные WATCH GT 6 Pro с черным же ремешком из фторэластомера и особенно коричневые, с плетеным ремешком – это уже нечто новое. Нам на тест как раз попали коричневые GT 6 Pro – смотрятся очень здорово, а ремешок, совмещающий в себе фторэластомер и ткань, хорошо сидит на руке и одновременно отлично «дышит». Под ним рука не потеет.

Схема управления стандартная для часов HUAWEI. Две клавиши – с крутящимся колесом, оснащенным тактильной отдачей для навигации по ключевым экранам, обычная плоская клавиша для быстрого доступа к тренировочным режимам, а также сенсорный экран как основной способ взаимодействия с часами.

С тыльной стороны часов находятся датчики и контактная площадка для зарядки. Тут же, по краям, можно заметить динамик и микрофон.

Интерфейс умных часов HUAWEI Watch GT 6 Pro

На часах установлена операционная система HarmonyOS 6.0, но визуальных отличий от HarmonyOS 5.0, что была на WATCH GT 5 Pro, я не заметил – те же карточки, те же пиктограммы, тот же экран с фазами Луны. К сожалению, более информативный интерфейс с карточками, вмещающими много дополнительной информации, который представлен на HUAWEI WATCH 5, новым GT не достался.

Как я уже обозначил в начале материала, какие-то серьезные прорывы в функциональности современных умных часов общего профиля случаются нечасто. Да, сама Huawei не раз удивляла нас необычными возможностями, но, как правило, это случалось либо во флагманских моделях (например, WATCH Ultimate – и вскоре выходят Ultimate 2, которые оказываются еще более неубиваемыми), либо в специфических «пробах рынка», более (WATCH D/D2) или менее (Watch Buds) удачных.

В часах, рассчитанных на массовые продажи, эксперименты и нестандартные ходы маловероятны – и тем не менее WATCH GT 6 Pro удается кое-чем удивить.

Речь, конечно, о появившемся умении рассчитывать виртуальную мощность усилия при поездках на велосипеде. Само собой, мы говорим не о точном измерении, как при использовании специализированных датчиков, а об алгоритме, высчитывающем мощность на основе таких показателей, как скорость в режиме реального времени, высота над уровнем моря, уровень уклона, вес велосипедиста и модель велосипеда. К сожалению, не могу никак сравнить выдаваемые часами показатели с профессиональными измерениями – у меня элементарно нет даже велосипеда, не говоря уже о датчиках измерителей мощности. Если же вы всерьез увлекаетесь велоспортом, то к WATCH GT 6 Pro можно по Bluetooth подключить почти всю имеющуюся у вас аппаратуру: пульсометр, датчик каденса, измеритель мощности, спидометр – часы информацию сведут воедино. Также часы на основе информации, полученной с внешнего измерителя мощности, смогут подсчитать показатель функциональной пороговой мощности (FTP). В общем, выглядит так, будто WATCH GT 6 Pro могут стать если не обязательным выбором для любителей велоспорта (и даже не профессионалов), то вариантом для рассмотрения номер один.

Более того, часы научились распознавать аварийные ситуации при поездке на велосипеде – при падении они выжидают 15 секунд, после чего звонят в экстренную службу либо по заранее обозначенному номеру. Для этого, правда, нужен сопряженный и находящийся неподалеку телефон – своего сотового модуля у WATCH GT 6 Pro, в отличие от «номерной» серии (и теперь Ultimate) нет.

Помимо этого, добавлена функция автоматического определения начала тренировки на велосипеде, оптимизирована работа тренировочного режима для занятий лыжами, а также точнее работает определение местоположения (как в целом, так и для бега по пересеченной местности в особенности).

При этом HUAWEI WATCH GT 6 Pro не превращаются в сугубо спортивное устройство – при всех этих бесконечных уточнениях и углублениях в тренировочных режимах за борт не выкинута и привычная функциональность.

Это устройство-компаньон, которое соединяется со смартфоном по Bluetooth (используется свежий модуль версии 6.0) и может существовать до определенной степени без «материнского» гаджета – в том числе благодаря упомянутому навигационному модулю (теперь в нем поддерживается по два диапазона во всех основных навигационных системах – GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, NavIC, Galileo, QZSS) и динамику/микрофону, которые позволяют отвечать на звонки, не прикасаясь к смартфону.

Как устройство-ассистент HUAWEI Watch GT 6 Pro делают все необходимое: отображают уведомления от основных сервисов (про прием звонков я уже писал выше), выполняют функции будильника, секундомера – все, что вы ждете от умных часов в обязательном порядке, есть. Кстати, на часы всегда можно было закидывать свою музыку, и теперь ее загрузить можно больше – в WATCH GT 6 Pro предусмотрен накопитель емкостью аж 64 Гбайт. Но для передачи музыки необходимо по-прежнему использовать Bluetooth, опций сделать это быстрее нет.

Помимо подробных, как мы выяснили, тренировочных режимов, часы умеют считать шаги и пульс (корректно), рекомендуют подвигаться, если вы засиделись, умеют определять уровень кислорода в крови, контролируют сон, измеряют температуру кожи, контролируют дыхание, в том числе и во время сна, с помощью часов можно следить и за менструальным циклом. Встроен в часы и датчик ЭКГ с возможностью диагностики артериальной жесткости. Дебютировавшая на GT 5 Pro функция «Эмоции» перешла и в новое поколение часов HUAWEI, конечно же.

Интерфейс приложения «HUAWEI Здоровье»

Для работы с часами необходимо установить приложение «HUAWEI Здоровье», через которое происходит и синхронизация с аксессуаром, и контроль за основными данными, получаемыми с его помощью, и смена циферблатов, и установка обновлений (они, кстати, весьма регулярны – за неделю тестирования прилетело сразу два), и даже установка дополнительных приложений, если вам не хватает предустановленного на часы набора. Обещают вскоре добавить в список музыкальный сервис «Звук» и маркетплейс OZON.

А теперь – вероятно, самое главное (наряду с новыми возможностями контроля за велотренировками). В часы встроен аккумулятор повышенной емкости (официально HUAWEI ее не указывает, но, по неофициальной информации, это 867 мА·ч) на основе кремний-углеродной технологии, который, в сочетании с традиционно превосходно оптимизированной программной платформой, должен обеспечивать часам до 21 дня автономной работы при «минимальном использовании». Да, это чисто маркетинговая цифра – не совсем понятно, в чем именно заключается это «минимальное использование». Совсем без фоновых измерений с экраном, включаемым 10 раз в день? Как бы то ни было, автономность часов действительно впечатляет невероятно – за 4 дня активного тестирования с включенным фоновым измерением пульса, уровня насыщения крови кислородом, температуры кожи, шагомером и прочим, парой тренировок, измерением сна и регулярным использованием экрана для проверки уведомлений заряд уменьшился на… 30%. То есть можно предположить, что при подобном (достаточно стандартном) сценарии использования часов они реально смогут прожить до двух недель. Это невероятный показатель, особенно на фоне Apple Watch и Samsung Galaxy Watch, которые живут максимум 1-2 дня при почти любых сценариях использования.

Также производитель обещает, что при кроссовом беге с включенным GPS, записи трека и постоянном обращении к экрану часы проживут до 40 часов – то есть весь ультрамарафон с запасом. И да, в это обещание верится.

После того как HUAWEI WATCH 5 показали не слишком значительный отрыв по автономности от конкурентов, могло показаться, что китайская компания постепенно теряет ключевое преимущество своих носимых устройств. Оказалось, что действительно показалось. В HUAWEI WATCH GT 6 Pro статус-кво не то что восстановлен – автономность часов HUAWEI вышла на новый уровень. Да, три недели, вынесенные в заголовок, – это больше маркетинговая цифра, но полторы-две недели при вполне стандартных сценариях использования вполне возможны, и это удивительный показатель для подобного устройства.

В остальном прогресс относительно предшественников не столь грандиозный – если вы, конечно, не увлекаетесь велоспортом; в таком случае вы получаете особенное предложение с функциональностью, подобной которой на рынке больше нет. Но даже без этой особенности часы серии WATCH GT подтверждают статус едва ли не самых привлекательных в своей ценовой категории (а то и вовсе на рынке).