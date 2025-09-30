Приложение Google для Windows попросило удалить себя ради будущих обновлений

Приложение Google для компьютеров на базе Windows начало предлагать пользователям удалить себя и установить заново. В демонстрируемом сообщении сказано, что это необходимо сделать для получения обновлений в будущем.

В настоящее время приложение Google для Windows находится на стадии разработки, и в дальнейшем оно будет получать обновления регулярно. Судя по всему, из-за какого-то программного бага выпущенная первоначально версия продукта не может получать обновления. Поэтому Google рекомендует пользователям удалить эту версию приложения и установить его заново, что позволит «обеспечить непрерывную доставку всех будущих обновлений».

«Продолжайте получать обновления приложения Google. Чтобы обеспечить непрерывное получение всех будущих обновлений, удалите текущее приложение из списка установленного в системе ПО, вернитесь в Google Labs и загрузите приложение заново», — говорится в сообщении Google.

Первоначально было выпущено приложение Google 0.1.15.0. В настоящее время в Google Labs доступно приложение Google версии 0.1.15.1. Уведомление о необходимости переустановки появляется на компьютерах, где приложение сначала успешно обновилось, но затем автоматически установилась старая версия. Отмечается, что обновить программу вручную без удаления старой версии нельзя.