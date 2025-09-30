XCOM в космосе: амбициозная тактическая ролевая игра Menace от авторов Battle Brothers получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam

Издательство Hooded Horse и разработчики из немецкой Overhype Studios (Battle Brothers) объявили дату выхода в раннем доступе Menace — научно-фантастической тактической RPG в духе XCOM.

Напомним, ранний доступ Menace должен был стартовать ещё в 2024 году, однако разработка затянулась. Прошлой зимой игру перенесли (см. геймплейный трейлер с новыми сроками выхода) на 2025-й, и та задержка не будет последней.

Как стало известно, Menace стартует в раннем доступе Steam, Epic Games Store, GOG и Microsoft Store лишь 5 февраля 2026 года. В тот же день игра появится в подписке PC Game Pass (программа Game Preview).

Сопровождавший анонс новый геймплейный трейлер Menace также раскрывает, что в Steam вышла бесплатная демоверсия игры. Пробное издание позволит оценить основные геймплейные элементы и несколько боевых миссий.

События Menace развернутся в изолированной звёздной системе далёкого будущего, которая столкнулась с нападением пришельцев. Игрокам предстоит возглавить ударный отряд из морпехов, наёмников и преступников, чтобы дать бой новой угрозе.

Пользователи будут планировать операции на базе, в качестве которой выступает ударный крейсер TCRN Impetus, участвовать в опасных и масштабных тактических битвах и мириться с необратимой гибелью командиров и целых отрядов.

Обещают командование пехотой, танками и механоидами, огромный выбор снаряжения, влияние морального духа бойцов на эффективность отрядов, неповторимость каждого прохождения и перевод на русский.