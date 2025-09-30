Сегодня 30 сентября 2025
Китайская Zhaoxin представила серверные x86-процессоры KH-50000 — до 96 ядер, 128 линий PCIe 5.0 и 12 каналов DDR5-5200

Китайская компания Zhaoxin представила серию своих самых продвинутых серверных процессоров KH-50000 на x86-совместимой архитектуре. Новинки используют чиплетную компоновку и предназначены для задач в сфере искусственного интеллекта, облачных вычислений, больших данных и вычислений общего назначения.

Источник изображений: Zhaoxin

Источник изображений: Zhaoxin

В серию KH-50000 входят два процессора — с 72 и 96 высокопроизводительными ядрами, распределёнными между 12 чиплетами и одним большим кристаллом ввода-вывода (I/O Die). Для 72-ядерной модели заявлены частоты от 2,6 до 3,0 ГГц и наличие 384 Мбайт кеш-памяти L3. Для старшей 96-ядерной модели KH-50000 указаны частоты от 2,2 до 3,0 ГГц и те же 384 Мбайт кеш-памяти L3.

Процессоры поддерживают 12 каналов памяти DDR5-5200 ECC RDIMM общим объёмом до 3 Тбайт. Чипы предлагают поддержку 128 линий PCIe 5.0 (совместимость с ZPI/CXL), 16 линий PCIe 4.0, по 12 портов SATA III и по четыре порта USB 3.2 Gen2. Новинки поддерживают 32- и 64-битные наборы инструкций x86, а также AVX2 и SM2/SM3/SM4.

Для масштабирования заявлена поддержка конфигураций с двумя и четырьмя сокетами. Это позволяет использовать до 384 ядер на одном сервере благодаря новому интерфейсу ZPI 5.0, разработанному для повышения пропускной способности при одновременном снижении задержек и энергопотребления.

Серия серверных процессоров KH-50000 от Zhaoxin представляет собой значительный шаг вперёд по сравнению с серией KH-40000, выпущенной в 2022 году: максимальное количество ядер увеличилось с 32 до 96, поддержка памяти расширена с DDR4 до DDR5, а также внедрена технология интерконнекта ZPI 5.0. Zhaoxin не сообщила показатели энергопотребления новых процессоров.

