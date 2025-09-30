Соавтор Disco Elysium устроит из анонса новой игры событие мирового масштаба — Summer Eternal готовит необычную презентацию Red Rooster

Студия Summer Eternal, основанная соавтором Disco Elysium Арго Тууликом (Argo Tuulik) и бывшим нарративным дизайнером ZA/UM Дорой Клинджич (Dora Klindžić), готовится к анонсу дебютной игры.

Ранее сообщалось, что Summer Eternal стремится создать «культурный мегапроект» — ролевую игру в совершенно новом антураже, которая «по комплексности и амбициям не будет уступать нашему убогому и прекрасному миру».

Как стало известно, «культурный мегапроект» студии носит кодовое название Red Rooster и будет представлен следующим летом в рамках книги Summer Eternal Anthology Volume One, объединяющей артбук, эссе и дневник разработки.

«Культурный журнал, дневник разработки и эксклюзивный анонс игры в одном флаконе — Anthology Volume One представляет собой хронику первого года Summer Eternal, а также карту будущего коллектива», — объяснили в студии.

Anthology Volume One создаётся в партнёрстве с британским издателем Peregrine Coast и поступит в продажу летом 2026 года. Предзаказы открыты на сайте Summer Eternal — стандартное издание обойдётся в €69, а расширенное оценили в €99.

Скриншоты

Summer Eternal планирует устроить из выпуска первого тома (второй выйдет не раньше 2027 года) глобальное событие — студия обещает, что все покупатели получат Anthology Volume One в течение 24–48 часов с момента релиза.

Глобальное событие из анонса Red Rooster в Summer Eternal решили сделать потому, что скучают по временам, когда о новой игре геймеры узнавали из тематических журналов и книг, и хотят воссоздать это ощущение единства переживаний.