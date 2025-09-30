Сегодня 30 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс Соавтор Disco Elysium устроит из анонса ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Соавтор Disco Elysium устроит из анонса новой игры событие мирового масштаба — Summer Eternal готовит необычную презентацию Red Rooster

Студия Summer Eternal, основанная соавтором Disco Elysium Арго Тууликом (Argo Tuulik) и бывшим нарративным дизайнером ZA/UM Дорой Клинджич (Dora Klindžić), готовится к анонсу дебютной игры.

Источник изображений: Summer Eternal

Источник изображений: Summer Eternal

Ранее сообщалось, что Summer Eternal стремится создать «культурный мегапроект» — ролевую игру в совершенно новом антураже, которая «по комплексности и амбициям не будет уступать нашему убогому и прекрасному миру».

Как стало известно, «культурный мегапроект» студии носит кодовое название Red Rooster и будет представлен следующим летом в рамках книги Summer Eternal Anthology Volume One, объединяющей артбук, эссе и дневник разработки.

В расширенное издание, помимо прочего, входит виниловая пластинка с двумя композициями из саундтрека Red Rooster

В расширенное издание, помимо прочего, входит виниловая пластинка с двумя композициями из саундтрека Red Rooster

«Культурный журнал, дневник разработки и эксклюзивный анонс игры в одном флаконе — Anthology Volume One представляет собой хронику первого года Summer Eternal, а также карту будущего коллектива», — объяснили в студии.

Anthology Volume One создаётся в партнёрстве с британским издателем Peregrine Coast и поступит в продажу летом 2026 года. Предзаказы открыты на сайте Summer Eternal — стандартное издание обойдётся в €69, а расширенное оценили в €99.

Скриншоты
Смотреть все изображения (7)
Смотреть все
изображения (7)

Summer Eternal планирует устроить из выпуска первого тома (второй выйдет не раньше 2027 года) глобальное событие — студия обещает, что все покупатели получат Anthology Volume One в течение 24–48 часов с момента релиза.

Глобальное событие из анонса Red Rooster в Summer Eternal решили сделать потому, что скучают по временам, когда о новой игре геймеры узнавали из тематических журналов и книг, и хотят воссоздать это ощущение единства переживаний.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Настоящая» детективная RPG от экс-разработчиков Disco Elysium сменила название и не только — геймплейный трейлер и скриншоты Tangerine Antarctic
Сюжетная ролевая игра Rue Valley, вдохновлённая Disco Elysium и «Днём сурка», получила дату выхода и новый геймплейный трейлер
Вдохновлённое Disco Elysium мистическое приключение Pera Coda отправит исследовать сюрреалистический Стамбул и глубины собственной психики
Российский суд оштрафовал Microsoft и Telegram на 3,5 млн рублей каждую, а Apple — на 7 млн
Основатель и глава Spotify внезапно объявил об уходе в отставку
Команды разработчиков Windows воссоединились после шестилетней работы порознь
Теги: red rooster, summer eternal, ролевая игра
red rooster, summer eternal, ролевая игра
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Эра синтетических звёзд началась: ИИ-актриса Тилли Норвуд уже получает роли и набирает популярность
«Долгие годы не видел такого маркетинга»: новый трейлер Battlefield 6 подорвал четырёх знаменитостей, чтобы посмеяться над Call of Duty
Terminator 2D: No Fate опять отправили в будущее — аркадный боевик по мотивам «Терминатор 2: Судный день» не выйдет 31 октября
Разработчикам Windows 95 не дали времени на создание собственного установщика ОС
Империя Маска трещит по швам: Tesla и xAI за год потеряли множество ценных специалистов
Вторая глава, повышение максимального уровня, отключаемый интерфейс и многое другое: для Titan Quest 2 вышло первое крупное обновление 14 мин.
Соавтор Disco Elysium устроит из анонса новой игры событие мирового масштаба — Summer Eternal готовит необычную презентацию Red Rooster 2 ч.
Российский суд оштрафовал Microsoft и Telegram на 3,5 млн рублей каждую, а Apple — на 7 млн 3 ч.
Основатель и глава Spotify внезапно объявил об уходе в отставку 3 ч.
Команды разработчиков Windows воссоединились после шестилетней работы порознь 3 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Battlefield 6 и обновления FBC: Firebreak 3 ч.
«Пластилиновая» ролевая игра Banquet For Fools отправит исследовать загадочный мир и придумывать заклинания — дата выхода и новый трейлер 3 ч.
Nothing продолжает нейрофикацию — запущен ИИ-генератор мини-приложений по текстовым описаниям 4 ч.
Хардкорная ролевая игра Outward 2 выйдет летом 2026 года 4 ч.
«Ростелеком» запустил «Турбо Облако» с 500 тыс. виртуальными процессорами 5 ч.
Corsair представила беспроводные гарнитуры Void v2 Max Wireless и Void v2 Max Wireless для Xbox за $150 37 мин.
Грядущий флагман Samsung Galaxy S26 Ultra показался на изображениях — изменения в дизайне минимальны 58 мин.
LG выпустила монитор UltraFine evo 6K с Thunderbolt 5 для профессионалов — в 2,5 раза дешевле аналога от Apple 2 ч.
Apple представила наушники Powerbeats Fit за $200 с гибкой конструкцией для спорта и не только 2 ч.
Китайская Zhaoxin представила серверные x86-процессоры KH-50000 — до 96 ядер, 128 линий PCIe 5.0 и 12 каналов DDR5-5200 6 ч.
Samsung готовит SSD вместимостью 512 Тбайт с интерфейсом PCIe 6.0 6 ч.
Бум атомной энергетики из-за ИИ ЦОД в США обойдётся в $350 млрд 6 ч.
Logitech представила беспроводную мышь MX Master 4 с тактильной обратной связью за $120 6 ч.
Китайцы создали самый сильный в мире сверхпроводящий магнит — в 700 000 раз мощнее поля Земли 6 ч.
Gneuton разработала систему преобразования тепла газовых турбин в очищенную воду для дата-центров 7 ч.