Вторая глава, повышение максимального уровня, отключаемый интерфейс и многое другое: для Titan Quest 2 вышло первое крупное обновление

Как и было обещано, 30 сентября для находящегося в раннем доступе мифологического ролевого экшена Titan Quest 2 от издательства THQ Nordic и разработчиков из немецкой студии Grimlore Games вышло первое контентное обновление.

Источник изображений: THQ Nordic

Основной особенностью патча The Northern Beaches является вторая глава сюжета, в которой игроки отправятся на мифические Северные пляжи раскрыть планы безумной богини возмездия Немезиды и навсегда покончить с угрозой ихтианов.

Также добавили трёх боссов и подборку рядовых врагов, открыли четвёртый ранг мастерства (7 активных и 14 пассивных умений), увеличили максимальный уровень игрока до 45-го и реализовали ещё 11 уникальных предметов.

Кроме того, теперь повышение уровня полностью восстанавливает здоровье персонажа, пользовательский интерфейс можно скрыть (F11 по умолчанию), а сохранения перестанут портиться при неудачной записи на диск.

Наконец, разработчики устранили множество багов и интегрировали целый ряд корректировок баланса. С полным списком изменений в обновлении можно ознакомиться на странице Steam.

«Эта глава завершит вашу борьбу с угрозой ихтианов. Будущие обновления отправят вас в совершенно новые биомы, где вы сразитесь с представителями полностью новой фракции», — интригуют разработчики.

Titan Quest 2 вышла 1 августа в раннем доступе Steam и Epic Games Store. В сервисе Valve игра получила более 11 тыс. «очень положительных» обзоров (рейтинг 85 %). За три дня продажи превысили 300 тыс. копий.

Теги: titan quest 2, grimlore games, thq nordic, ролевой экшен
