THQ Nordic раскрыла дату выхода первого крупного обновления для Titan Quest 2 и показала 7 минут геймплея с новым контентом

Издательство THQ Nordic и разработчики из немецкой студии Grimlore Games раскрыли дату выхода первого крупного патча для своего мифологического ролевого экшена Titan Quest 2 и показали новый контент в действии.

Как и было обещано, первое контентное обновление для Titan Quest 2 в раннем доступе не заставит себя долго ждать. Патч выйдет уже завтра, 30 сентября, в Steam и EGS. Анонс сопровождался 7-минутной демонстрацией нововведений.

Ранее сообщалось, что апдейт принесёт с собой вторую главу сюжета, в которой игроки отправятся на мифические Северные пляжи раскрыть планы безумной богини возмездия Немезиды и навсегда покончить с угрозой ихтианов (рыболюдей).

В ролике показали новые умения (активные и пассивные) в рамках разных видов мастерства, пейзажи Северных пляжей, сражения с ихтианами (в том числе новыми типами) и их предводителем, Королём приливов (King of Tides).

Король приливов выходит на поле боя после того, как герой расправится с отрядом его миньонов. Босс огромен, могуч и вооружён волшебным трезубцем, выпускающим разрушительные морозные снаряды.

Помимо прочего, в патче обещают «эпическую битву с ихтианами», новые локации и врагов, включая трёх грозных боссов, головоломки, секреты и многое другое. Полный список изменений опубликуют на релизе.

Titan Quest 2 вышла 1 августа в раннем доступе Steam и Epic Games Store. В сервисе Valve игра получила более 11 тыс. «очень положительных» обзоров (рейтинг 85 %). За три дня продажи превысили 300 тыс. копий.