Европа захотела построить свой Starship, только маленький

Европейское космическое агентство подписало контракт с итальянской компанией Avio, разработчиком лёгкой европейской ракеты Vega, на создание многоразовой верхней ступени, способной выводить груз на орбиту и возвращаться на Землю для повторного запуска. По замыслу заказчиков, это будет небольшой корабль, рассчитанный на вывод до 2 тонн полезной нагрузки на низкую орбиту. Европа нуждается в недорогих средствах доставки в космос, и Avio должна помочь решить эту задачу.

Источник изображений: Avio

Стоимость контракта составляет €40 млн ($47 млн). За эти деньги Avio «определит требования, дизайн системы и вспомогательные технологии, необходимые для разработки демонстратора, способного безопасно возвращаться на Землю и использоваться повторно в будущих миссиях». Оценочный проект должен быть готов через два года, после чего, возможно, понадобится ещё до десяти лет, чтобы европейский мини-Starship совершил первый полёт.

Согласно первым наброскам, дизайн «европейского» Starship практически полностью повторяет конструкцию одноимённого корабля компании SpaceX — с двумя носовыми и двумя хвостовыми закрылками. Впрочем, обвинять итальянцев в плагиате не стоит: точно такой же вид имеет многоразовый корабль (верхняя ступень) китайской ракеты «Чанчжэн-9». Иными словами, рабочая идея нашла отражение сразу в нескольких проектах.

В отличие от комплекса Starship с многоразовой разгонной ступенью Super Heavy, европейская ракета будет включать одноразовый разгонный блок, возможно многоступенчатый и на твердотопливных двигателях, как у Vega, и многоразовый корабль. Попытки создать в ЕС многоразовый ракетный ускоритель пока не увенчались успехом. Возможно, это произойдёт в будущем, но на первых порах европейский корабль будет запускаться с помощью одноразовой ракеты.

У Avio богатый опыт в разработке ракет, хотя изначально компания происходила из автомобильного концерна Fiat. Она начала разработку ракеты Vega ещё под управлением Итальянского космического агентства, а позже проект перешёл под руководство ESA. В прошлом году ESA поручило Avio создать модернизированный вариант одноразовой ракеты Vega E с большей грузоподъёмностью и упрощённой схемой двух верхних ступеней.

Кроме того, Avio стала производителем и оператором запусков ракет семейства Vega, взяв этот контракт у Arianespace. Новый проект укрепит позиции Avio в европейском космическом сообществе. Компания обещает приблизить Европу к тому, над чем годами работает SpaceX, — запуску многоразового корабля, способного возвращаться на Землю на своих двигателях. Для Европы многоразовые корабли и доступные системы запуска — стратегическая цель.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: esa, многоразовый космический корабль, разработка
