OpenAI представила Sora 2 — ИИ-генератор видео с реалистичной физикой и логикой, а также возможностью встроить в ролик самого себя

OpenAI анонсировала Sora 2 — флагманскую ИИ-модель для генерации видео и аудио, которую в компании позиционируют как огромный качественный скачок по сравнению с оригинальной Sora и сравнивают с GPT-3.5, ставшей революционной для генерации текста. Разработчики отмечают, что новая модель приближает ИИ-симуляцию мира к уровню, когда искусственный интеллект начинает «понимать» физику и динамику объектов почти так же, как человек.

Если ранние модели для генерации видео часто создавали правдоподобную «картинку», но не справлялись с элементарной логикой движений — например, могли «телепортировать» баскетбольный мяч в корзину при промахе, то Sora 2 моделирует именно поведение объектов. Промах — значит, мяч отскочит от щита. Фигурист, делающий тройной аксель, может ошибиться и упасть. Система научилась имитировать не только успех, но и провал — ключевое требование для создания реальных симуляторов мира и продвинутых роботов. Разработчики обещают, что теперь не будет странных деформаций объектов и нарушений логики сцены в угоду соблюдению промпта.

Контролируемость — ещё один акцент, отмечаемый OpenAI. Модель Sora 2 уверенно справляется со сложными многошаговыми сценами, удерживая непротиворечивое состояние объектов, локаций и света. В качестве примера приводятся ролики, где фигуристка выполняет сложную программу из нескольких элементов с котом на голове, или где герой аниме вовлечён в зрелищную битву. Всё это — с сохранением целостности мира, связности кадров и даже эмоций на лицах персонажей. Sora 2 умеет работать с несколькими стилями: реалистичным, кинематографичным и аниме.

Как универсальная система генерации видео и аудио, Sora 2 способна создавать сложные фоновые звуковые ландшафты, речь и звуковые эффекты с высокой степенью реалистичности. Для этого достаточно короткой видеозаписи: модель точно воспроизведёт внешность, мимику и даже голос, органично интегрируя их в любую сцену. Эта возможность универсальна и работает для любого человека, животного или объекта, отмечает пресс-релиз OpenAI.

Одновременно с выпуском Sora 2 компания OpenAI запускает социальное iOS-приложение Sora. В нём пользователи смогут генерировать ролики и делиться ими с друзьями, а также делать ремиксы на работы друг друга, находить новые видео в настраиваемой ленте Sora и добавлять себя или своих друзей с помощью функции «камео». С помощью «камео» можно попасть в любую сцену Sora с поразительной точностью — нужно только через само приложение записать короткое видео с собой и свой голос для подтверждения личности и захвата образа.

«На прошлой неделе мы запустили приложение внутри OpenAI. Наши коллеги уже сообщили нам, что благодаря этой функции они завели новых друзей в компании. Мы считаем, что социальное приложение, построенное вокруг функции “камео”, — лучший способ ощутить всю магию Sora 2», — отметила OpenAI в пресс-релизе.

OpenAI подчеркнула, что этическое и ответственное использование станет важной частью новой платформы. Пользователь сам будет решать, кто и как может использовать его «камео»; любое видео с участием пользователя можно удалить в любой момент. Контент с откровенно вредным содержанием или созданный без согласия людей блокируется на уровне алгоритмов и модераторов.

Приложение Sora уже доступно для скачивания пользователям iPhone в США и Канаде, регистрация проходит через систему приглашений. Через несколько недель Sora 2 станет доступна в веб-версии. Базовая версия бесплатна и имеет «щедрые лимиты», а подписчики ChatGPT Pro вскоре получат доступ к экспериментальной модели Sora 2 Pro с повышенным качеством. Монетизация пока туманна: единственный план — брать деньги за дополнительные генерации при высоком спросе. Расширение географии сервиса и открытие доступа через API входят в планы на ближайшее время.