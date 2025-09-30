Amazon представила 11-дюймовые ридеры Kindle Scribe и Kindle Scribe Colorsoft с ИИ и ценой от $430

Компания Amazon представила обновлённые устройства для чтения электронных книг Kindle Scribe и Kindle Scribe Colorsoft. Вторая новинка выделяется наличием экрана на цветных электронных чернилах. Оба устройства наделены функциями на базе искусственного интеллекта.

Ридер Kindle Scribe (2025) получил увеличенный до 11 дюймов дисплей (у модели 2024 года диагональ экрана составляла 10,2 дюйма) с антибликовым покрытием. Толщина устройства при этом составляет всего 5,4 мм, а вес — 400 г. Новинка на 40 % быстрее пишет и перелистывает страницы, чем предшественник. Amazon заявляет, что дисплей устройства оснащён новым текстурированным стеклом для улучшения скольжения электронного пера и создания ощущения письма по бумаге.

Kindle Scribe (2025) получила новый четырёхъядерный процессор, увеличенный объём памяти и новую технологию дисплея Oxide, «которая делает процесс ввода более плавным». Устройство будет доступно в двух версиях: с подсветкой экрана, которая поступит в продажу в США в конце этого года по цене от $499,99, и с экраном без подсветки, которая появится в начале следующего года по цене $429,99.

Модель Kindle Scribe Colorsoft (2025), в свою очередь, получила 11-дюймовый цветной дисплей на электронных чернилах. Сама Amazon отмечает, что эта новинка оснащена технологией отображения, которая создаёт мягкие цвета, не раздражающие как ЖК-дисплеи глаза. Компания также разработала новый движок рендеринга, улучшающий цветопередачу и обеспечивающий быстрое и естественное письмо. Устройство позволяет художникам создавать плавные градиенты и тонкие тона с помощью нового инструмента шейдеров. Пользователи могут писать, рисовать и делать пометки одним из 10 цветов пера или выделять текст маркером одного из пяти цветов. Для Kindle Scribe Colorsoft заявлена автономность в несколько недель. Планшет будет доступен по цене от $629,99.

Представленные букридеры оснащены новым интерфейсом Home, который позволяет пользователям делать заметки, а также открывать недавно открывавшиеся и добавленные книги, документы и блокноты. Amazon отмечает, что поддержка ИИ позволяет искать сделанные рукописные записи в блокнотах и получать для них краткие сводки. В следующем году компания выпустит обновление, которое позволит пользователям отправлять свои заметки и документы в Alexa+ и обсуждать их с ИИ.

Устройства также будут оснащены новыми функциями чтения на базе искусственного интеллекта. Функция Story so Far позволит пользователям дочитать книгу до конца с того места, где они остановились ранее. Функция Ask this Book позволит выделять любой отрывок текста во время чтения и получать ответы без спойлеров на вопросы о таких вещах, как мотив персонажа или значение сцены. Эти функции появятся в приложении Kindle для iOS в конце этого года, а на устройствах Kindle — в начале следующего.