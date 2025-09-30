Сегодня 01 октября 2025
Amazon представила 11-дюймовые ридеры Ki...
Amazon представила 11-дюймовые ридеры Kindle Scribe и Kindle Scribe Colorsoft с ИИ и ценой от $430

Компания Amazon представила обновлённые устройства для чтения электронных книг Kindle Scribe и Kindle Scribe Colorsoft. Вторая новинка выделяется наличием экрана на цветных электронных чернилах. Оба устройства наделены функциями на базе искусственного интеллекта.

Источник изображений: Amazon

Источник изображений: Amazon

Ридер Kindle Scribe (2025) получил увеличенный до 11 дюймов дисплей (у модели 2024 года диагональ экрана составляла 10,2 дюйма) с антибликовым покрытием. Толщина устройства при этом составляет всего 5,4 мм, а вес — 400 г. Новинка на 40 % быстрее пишет и перелистывает страницы, чем предшественник. Amazon заявляет, что дисплей устройства оснащён новым текстурированным стеклом для улучшения скольжения электронного пера и создания ощущения письма по бумаге.

Kindle Scribe (2025) получила новый четырёхъядерный процессор, увеличенный объём памяти и новую технологию дисплея Oxide, «которая делает процесс ввода более плавным». Устройство будет доступно в двух версиях: с подсветкой экрана, которая поступит в продажу в США в конце этого года по цене от $499,99, и с экраном без подсветки, которая появится в начале следующего года по цене $429,99.

Модель Kindle Scribe Colorsoft (2025), в свою очередь, получила 11-дюймовый цветной дисплей на электронных чернилах. Сама Amazon отмечает, что эта новинка оснащена технологией отображения, которая создаёт мягкие цвета, не раздражающие как ЖК-дисплеи глаза. Компания также разработала новый движок рендеринга, улучшающий цветопередачу и обеспечивающий быстрое и естественное письмо. Устройство позволяет художникам создавать плавные градиенты и тонкие тона с помощью нового инструмента шейдеров. Пользователи могут писать, рисовать и делать пометки одним из 10 цветов пера или выделять текст маркером одного из пяти цветов. Для Kindle Scribe Colorsoft заявлена автономность в несколько недель. Планшет будет доступен по цене от $629,99.

Представленные букридеры оснащены новым интерфейсом Home, который позволяет пользователям делать заметки, а также открывать недавно открывавшиеся и добавленные книги, документы и блокноты. Amazon отмечает, что поддержка ИИ позволяет искать сделанные рукописные записи в блокнотах и получать для них краткие сводки. В следующем году компания выпустит обновление, которое позволит пользователям отправлять свои заметки и документы в Alexa+ и обсуждать их с ИИ.

Устройства также будут оснащены новыми функциями чтения на базе искусственного интеллекта. Функция Story so Far позволит пользователям дочитать книгу до конца с того места, где они остановились ранее. Функция Ask this Book позволит выделять любой отрывок текста во время чтения и получать ответы без спойлеров на вопросы о таких вещах, как мотив персонажа или значение сцены. Эти функции появятся в приложении Kindle для iOS в конце этого года, а на устройствах Kindle — в начале следующего.

Источник:

Теги: amazon, kindle, kindle scribe, kindle scribe colorsoft, электронная книга, читалка
