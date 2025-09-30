Сегодня 01 октября 2025
Жители США столкнулись с резким ростом счетов за электричество из-за прожорливого ИИ

Стремительный рост числа центров обработки данных для искусственного интеллекта привёл к резкому скачку оптовых цен на электроэнергию в некоторых регионах США, вынуждая местных жителей сокращать расходы на самое необходимое. Согласно анализу Bloomberg, проведённому на основе данных энергетической аналитической платформы Grid Status, в зонах расположения новых дата-центров цены за пять лет взлетели на 267 %.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Например, 57-летний Кевин Стэнли (Kevin Stanley), живущий на пособие по инвалидности, столкнулся с ростом счетов за электричество на 80 % за три года. Мария Руффин (Mary Ruffine) из Арлингтона сообщила о единовременном скачке счетов более чем на 25 %. Их бюджеты, как и бюджеты их соседей, ведущих частные домохозяйства и проживающих вблизи новых центров обработки данных, находятся на грани своих возможностей, пишет Tom's Hardware.

При этом эксперты предупреждают, что ИИ-бум только набирает обороты: большинство крупных проектов дата-центров, анонсированных в этом году, ещё даже не начали строиться. По прогнозам, к 2035 году на их долю придётся почти 10 % общего энергопотребления США. Стоит также принять во внимание недавний анонс OpenAI относительно концепции будущего с 10 миллиардами графических процессоров, где каждый человек на планете сможет иметь персональный GPU для работы с ИИ.

Одним из решений проблемы является строительство электростанций непосредственно на месте объекта. Именно так был запущен дата-центр Colossus компании xAI, где были установлены десятки газовых турбин для поддержания бесперебойного электроснабжения. Такой подход поможет предотвратить рост цен на электроэнергию в регионах, а в случае избытка энергии, производимого для ЦОД, даже снизить расходы.

Однако даже в этом идеальном сценарии возникают вопросы о воздействии на окружающую среду, поскольку энергопотребление этих объектов в ближайшее время, очевидно, не уменьшится, а стоящие за ними крупные технологические компании, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу финансирования, демонстрируют слишком большую заинтересованность в ускорении их строительства.

Теги: дата-центр, ai, искусственный интеллект
