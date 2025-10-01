Сегодня 01 октября 2025
Илон Маск предложил создать конкурента Wikipedia на основе Grok

Не секрет, что статьи в Wikipedia редактируются с целью манипуляции информацией в пользу тех или иных групп, поэтому идея создания аналогичного ресурса с более подходящими Илону Маску (Elon Musk) принципами наполнения возникла вполне ожидаемо. Миллиардер собирается создать всемирную «энциклопедию», использующую возможности чат-бота Grok принадлежащей ему компании xAI.

Источник изображения: Unsplash, Мария Шалабаева

Источник изображения: Unsplash, Мария Шалабаева

Ранее Илон Маск уже выражал недовольство тем, как на страницах Wikipedia излагаются некоторые факты его собственной биографии, а также другая информация. Выступая в ходе очередного подкаста, Маск признался, что его стартап xAI разрабатывает программный инструмент для чат-бота Grok, который будет автоматически выявлять неточности в излагаемой онлайн-источниками информации и переделывать их в соответствии с собственными представлениями о достоверности соответствующих данных.

Со временем подобные «синтетические корректировки» лягут в основу новой онлайн-базы данных, которую миллиардер предварительно именует Grokipedia. По замыслу Маска, контент этого конкурента Wikipedia должен быть лишён политических искажений фактов и событий, а также разного рода «идеологического мусора». Чат-бот Grok сейчас имеет возможность, по словам основателя xAI, анализировать получаемую им из онлайн-источников информацию с целью поиска серьёзных несоответствий. «Wikipedia предлагает много великолепного контента, но он не лишён ошибок и мусора. Grok способен всё это почистить», — пояснил Илон Маск.

Ещё в 2022 году Маск привлёк внимание к достоверности предлагаемой Wikipedia информации, когда страница с описанием термина «рецессия» подверглась 180 исправлениям за одну неделю. Годом позднее он вступил в спор с основателем ресурса Джимми Уэйлсом (Jimmy Wales) относительно нейтральности и прозрачности Wikipedia. Немало претензий у Маска возникло и к описанию своей собственной биографии на страницах этого ресурса. Например, он призывал не называть его инвестором, а сделать упор именно на руководящих постах, которые он занимает в различных компаниях. В любом случае, даже при наличии подобных претензий страница Wikipedia, посвящённая Илону Маску, продолжает демонстрировать статус «хорошая публикация», хотя его удостаиваются не более 1 % записей этого информационного ресурса.

Сама Wikipedia в этом году столкнулась с противодействием со стороны редакторов, когда попробовала создавать энциклопедические статьи с использованием искусственного интеллекта. Эксперименты в этой сфере пришлось прекратить из-за опасений по поводу возможных репутационных издержек.

Идея Маска о создании наполняемой ИИ всемирной энциклопедии тоже не лишена недостатков. Эксперты утверждают, что ИИ способен вносить искажения и ошибки в перерабатываемую информацию, а ещё он пока с трудом даёт адекватные ответы на некоторые типы сложных вопросов. Чрезмерное увлечение автоматизацией цензуры в данном случае может подорвать доверие читателей к подобным ресурсам.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: wikipedia, grok, илон маск, ии, энциклопедия
