Сегодня 01 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы Microsoft начала распространение Windows...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft начала распространение Windows 11 25H2 — без каких-либо заметных нововведений

Компания Microsoft приступила к развёртыванию ежегодного крупного обновления для операционной системы Windows 11. После тестирования предварительной версии Windows 11 25H2 в рамках программы Windows Insider обновление стало доступным владельцам совместимых устройств через центр обновления Windows.

Отметим, что нынешнее обновление не является масштабным, поэтому его установка не займёт много времени. «Это означает, что оно содержит все недавно анонсированные функции Windows 11 24H2. Обе версии используют общую кодовую базу и сервисную ветку, что делает проще процесс обновления», — пояснил вице-президент Microsoft по управлению программными продуктами Windows Джон Кейбл (John Cable).

Наличие общей кодовой базы означает, что Microsoft в дальнейшем будет ежемесячно выпускать обновления, в том числе функциональные, для обеих версий программной платформы. Тем не менее, в Windows 11 25H2 реализовано несколько улучшений, которых нет в версии 24H2. «Версия 25H2 включает значительные улучшения в плане обнаружения уязвимостей на этапе сборки и выполнения, а также безопасное программирование с помощью искусственного интеллекта. Мы разработали версию 25H2 для противодействия и смягчения влияния угроз безопасности в соответствии со строгой политикой и требованиями жизненного цикла безопасной разработки (SDL)», — рассказал Кейбл.

Отметим также, что Windows 11 25H2 стала компактнее за счёт удаления из неё устаревших компонентов, включая PowerShell 2.0 и интерфейс командной строки Windows Management Instrumentation (WMIC). Для получения обновления Windows 11 25H2 достаточно активировать в центре обновления Windows опцию «Получать последние обновления, как только они становятся доступными» и дождаться, когда пакет обновлений можно будет загрузить. «Если мы обнаружим, что с вашим устройством могут возникнуть проблемы из-за несовместимости приложений или драйверов, мы можем установить защитную блокировку и не предлагать обновление до тех пор, пока проблема не будет решена», — добавил Кейбл.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Команды разработчиков Windows воссоединились после шестилетней работы порознь
Приложение Google для Windows попросило удалить себя ради будущих обновлений
Разработчикам Windows 95 не дали времени на создание собственного установщика ОС
МегаФон GCloud виртуализуется с помощью «Базиса»
Редактор видео Adobe Premier стал доступен на iOS — бесплатно
OpenAI встроила онлайн-шоппинг в ChatGPT: покупать товары теперь можно не выходя из чата
Теги: windows 11, обновление, microsoft, операционная система
windows 11, обновление, microsoft, операционная система
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Опубликована официальная распаковка OnePlus 15 — до анонса флагмана осталось меньше месяца
Эра синтетических звёзд началась: ИИ-актриса Тилли Норвуд уже получает роли и набирает популярность
Сложность — не помеха: стример прошёл Hollow Knight: Silksong на 100 % с помощью электрического саксофона вместо контроллера
Вздувшаяся батарея Galaxy Ring зажала палец пользователя и отправила его в больницу
8849 TANK 4 Pro — первый в мире защищённый смартфон с HD-проектором
Microsoft оживила общение с Copilot, наделив бота трёхмерными аватарами 30 мин.
Microsoft начала распространение Windows 11 25H2 — без каких-либо заметных нововведений 31 мин.
Анджей Сапковский: упоминание ведьмачьей школы попало в «Ведьмака» по ошибке, но в CDPR «с поразительной цепкостью ухватились за идею» 50 мин.
МегаФон GCloud виртуализуется с помощью «Базиса» 2 ч.
МегаФон GCloud виртуализуется с помощью «Базиса» 2 ч.
Первый за 10 лет патч сломал Prototype и Prototype 2 в Steam, но дал фанатам надежду на ремастер 2 ч.
Маску не понравилась Wikipedia за ошибки и предвзятость, и он пообещал запустить «Грокипедию» 5 ч.
С 1 ноября клиентов гиперскейлеров вынудят покупать лицензии на VMware напрямую у Broadcom 13 ч.
Редактор видео Adobe Premiere стал доступен на iOS — бесплатно 14 ч.
Грандиозный мод Fallout: London для Fallout 4 получил большое бесплатное дополнение с 30 новыми квестами и блэкджеком 15 ч.
Карманный ИИ становится массовым: каждый третий смартфон в этом году получит ИИ-ускоритель 4 мин.
ИИ-стартап Rebellions привлёк финансирование от Arm и Samsung, получив оценку в $1,4 млрд 10 мин.
Пожар в южнокорейском ЦОД нарушил работу 647 государственных сервисов — на восстановление уйдёт месяц 16 мин.
Учёные подсмотрели у природы и создали нейрон на белковых нанопроводах, впервые работающий как настоящий 20 мин.
Altera улучшила характеристики FPGA семейства Agilex 5 и приступила к их массовому производству 59 мин.
Компактный ИИ-компьютер Orange Pi AI Studio оснащён ускорителем Huawei Ascend 310 2 ч.
Российский блогер распаковал и протестировал iPad Pro на чипе M5 до официального анонса 2 ч.
Британские власти призвали срочно озаботиться вопросами ремонта и защиты подводных кабелей 3 ч.
Вчера в Афганистане полностью отключили интернет — без связи остались все 43 млн жителей 4 ч.
Arm запустит новый виток конфликта с Qualcomm, оспорив решение суда по делу Nuvia 5 ч.