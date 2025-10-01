Компания Microsoft приступила к развёртыванию ежегодного крупного обновления для операционной системы Windows 11. После тестирования предварительной версии Windows 11 25H2 в рамках программы Windows Insider обновление стало доступным владельцам совместимых устройств через центр обновления Windows.

Отметим, что нынешнее обновление не является масштабным, поэтому его установка не займёт много времени. «Это означает, что оно содержит все недавно анонсированные функции Windows 11 24H2. Обе версии используют общую кодовую базу и сервисную ветку, что делает проще процесс обновления», — пояснил вице-президент Microsoft по управлению программными продуктами Windows Джон Кейбл (John Cable).

Наличие общей кодовой базы означает, что Microsoft в дальнейшем будет ежемесячно выпускать обновления, в том числе функциональные, для обеих версий программной платформы. Тем не менее, в Windows 11 25H2 реализовано несколько улучшений, которых нет в версии 24H2. «Версия 25H2 включает значительные улучшения в плане обнаружения уязвимостей на этапе сборки и выполнения, а также безопасное программирование с помощью искусственного интеллекта. Мы разработали версию 25H2 для противодействия и смягчения влияния угроз безопасности в соответствии со строгой политикой и требованиями жизненного цикла безопасной разработки (SDL)», — рассказал Кейбл.

Отметим также, что Windows 11 25H2 стала компактнее за счёт удаления из неё устаревших компонентов, включая PowerShell 2.0 и интерфейс командной строки Windows Management Instrumentation (WMIC). Для получения обновления Windows 11 25H2 достаточно активировать в центре обновления Windows опцию «Получать последние обновления, как только они становятся доступными» и дождаться, когда пакет обновлений можно будет загрузить. «Если мы обнаружим, что с вашим устройством могут возникнуть проблемы из-за несовместимости приложений или драйверов, мы можем установить защитную блокировку и не предлагать обновление до тех пор, пока проблема не будет решена», — добавил Кейбл.