Сегодня 01 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс Ultimate за $30, ПК-игры и Xbox Cloud Ga...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ultimate за $30, ПК-игры и Xbox Cloud Gaming для всех: Microsoft анонсировала масштабные изменения в Game Pass

Популярный сервис Game Pass, ещё недавно продвигавшийся корпорацией Microsoft как «лучшее предложение в гейминге», готовится стать заметно хуже. Компания объявила о серьёзных изменениях в структуре службы.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Во-первых, тариф Game Pass Ultimate дорожает с $20 до $30. Очередное повышение цен Microsoft объяснила включением в план сервисов Fortnite Crew (с 18 ноября) и Ubisoft+ Classics, а также апгрейдом качества Xbox Cloud Gaming до 1440p. Кроме того, Xbox Cloud Gaming вышла из статуса бета-версии.

Также подписчики Game Pass Ultimate теперь ежегодно могут рассчитывать более чем на 75 игр в день их релиза, включая предстоящие Call of Duty: Black Ops 7, High on Life 2, Keeper, Ninja Gaiden 4 и The Outer Worlds 2.

Во-вторых, Microsoft повышает стоимость PC Game Pass с $12 до $16,5 и переименовывает оставшиеся планы: Game Pass Standard теперь — Game Pass Premium (те же $15 в месяц), а Game Pass Core превратился в Game Pass Essential (те же $10).

В-третьих, Game Pass Premium и Essential отныне включают доступ к играм на ПК и потоковой трансляции игр, которая до сих пор была эксклюзивом Ultimate. В галерее ниже приведена инфографика по всем тарифам.

Новые реалии
Смотреть все изображения (4)
Смотреть все
изображения (4)

Microsoft подчеркнула, что сосредоточена на предоставлении подписчикам каждого тарифа больших преимуществ и игр: «Играете вы на консоли, ПК, в облаке — или везде сразу, — в Game Pass есть вариант и для вашего стиля игры».

По слухам, в 2026 году Microsoft также собирается запустить более дешёвый, чем нынешние, тариф Game Pass — с Xbox Cloud Gaming, ограничениями по времени и принудительными рекламами.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft наконец анонсировала Forza Horizon 6, в том числе для PS5 — первый трейлер и подробности
Sony раньше времени раскрыла линейку игр PS Plus на октябрь — в неё вошла Alan Wake 2
Журналисты проанализировали, почему всё меньше и меньше игр Xbox выходит на дисках
«Ничего подобного мы раньше не делали»: нелинейный шутер Judas от авторов BioShock на самом деле «радикально отличается» от BioShock
Первый за 10 лет патч сломал Prototype и Prototype 2 в Steam, но дал фанатам надежду на ремастер
Грандиозный мод Fallout: London для Fallout 4 получил большое бесплатное дополнение с 30 новыми квестами и блэкджеком
Теги: game pass, xbox, microsoft
game pass, xbox, microsoft
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Эра синтетических звёзд началась: ИИ-актриса Тилли Норвуд уже получает роли и набирает популярность
Опубликована официальная распаковка OnePlus 15 — до анонса флагмана осталось меньше месяца
Сложность — не помеха: стример прошёл Hollow Knight: Silksong на 100 % с помощью электрического саксофона вместо контроллера
Сделка по выходу с биржи обернулась для Electronic Arts долгом на $20 миллиардов — новые владельцы собираются сокращать расходы за счёт ИИ
Президент OpenAI: человечеству потребуется 10 млрд ИИ-ускорителей — по одному на каждого жителя Земли
Ultimate за $30, ПК-игры и Xbox Cloud Gaming для всех: Microsoft анонсировала масштабные изменения в Game Pass 2 мин.
Базу данных Wikimedia Foundation переведут в вектор — это упростит поиск для людей и ИИ 3 ч.
Epic Games: iOS 18.6 показала, что барьеры для сторонних магазинов приложений были искусственными 3 ч.
Apple, Google и Meta ответят в суде за рекламу вызывающих зависимость игр-казино 4 ч.
Apple назвала антимонопольный иск Маска к ней и OpenAI пустышкой и попросила его отклонить 5 ч.
«Ничего подобного мы раньше не делали»: нелинейный шутер Judas от авторов BioShock на самом деле «радикально отличается» от BioShock 6 ч.
Microsoft оживила общение с Copilot, наделив бота трёхмерными аватарами 7 ч.
Microsoft начала распространение Windows 11 25H2 — без каких-либо заметных нововведений 7 ч.
МегаФон GCloud виртуализуется с помощью «Базиса» 8 ч.
МегаФон GCloud виртуализуется с помощью «Базиса» 8 ч.
Oura представила керамические умные кольца Ring 4 за $499, зарядный футляр за $99 и медицинский сервис за $99 9 мин.
Сегодня в России отмечается День работников отрасли ЦОД 31 мин.
Selectel проведёт ежегодную флагманскую конференцию Selectel Tech Day 2025 в Москве 56 мин.
Паукообразный робот Charlotte будет возводить по дому в день — и на Луне тоже 2 ч.
Crucial выпустила самую быструю память LPCAMM2 LPDDR5X для ноутбуков — 8533 МТ/с 2 ч.
В гейзерах спутника Сатурна Энцелада засекли органику, намекающую на зарождение жизни — данные зонда «Кассини» 2 ч.
Представлен доступный смартфон Realme 15x — экран 144 Гц, защита IP69 и батарея на 7000 мА·ч за $200 2 ч.
Oracle может потребоваться $100 млрд заёмных средств для поддержки проектов OpenAI 2 ч.
ИИ-бум привёл к подорожанию одноплатных компьютеров Raspberry Pi 3 ч.
YADRO анонсировала поддержку NVMe over TCP — более доступной и производительной альтернативы FC и iSCSI 3 ч.