Ultimate за $30, ПК-игры и Xbox Cloud Gaming для всех: Microsoft анонсировала масштабные изменения в Game Pass

Популярный сервис Game Pass, ещё недавно продвигавшийся корпорацией Microsoft как «лучшее предложение в гейминге», готовится стать заметно хуже. Компания объявила о серьёзных изменениях в структуре службы.

Во-первых, тариф Game Pass Ultimate дорожает с $20 до $30. Очередное повышение цен Microsoft объяснила включением в план сервисов Fortnite Crew (с 18 ноября) и Ubisoft+ Classics, а также апгрейдом качества Xbox Cloud Gaming до 1440p. Кроме того, Xbox Cloud Gaming вышла из статуса бета-версии.

Также подписчики Game Pass Ultimate теперь ежегодно могут рассчитывать более чем на 75 игр в день их релиза, включая предстоящие Call of Duty: Black Ops 7, High on Life 2, Keeper, Ninja Gaiden 4 и The Outer Worlds 2.

Во-вторых, Microsoft повышает стоимость PC Game Pass с $12 до $16,5 и переименовывает оставшиеся планы: Game Pass Standard теперь — Game Pass Premium (те же $15 в месяц), а Game Pass Core превратился в Game Pass Essential (те же $10).

В-третьих, Game Pass Premium и Essential отныне включают доступ к играм на ПК и потоковой трансляции игр, которая до сих пор была эксклюзивом Ultimate. В галерее ниже приведена инфографика по всем тарифам.

Новые реалии

Microsoft подчеркнула, что сосредоточена на предоставлении подписчикам каждого тарифа больших преимуществ и игр: «Играете вы на консоли, ПК, в облаке — или везде сразу, — в Game Pass есть вариант и для вашего стиля игры».

По слухам, в 2026 году Microsoft также собирается запустить более дешёвый, чем нынешние, тариф Game Pass — с Xbox Cloud Gaming, ограничениями по времени и принудительными рекламами.