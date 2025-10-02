Сегодня 02 октября 2025
Моддер из Австралии превратила Lego Game Boy в работающую консоль

В день официального старта продаж конструктора Lego Game Boy дизайнер-самоучка печатных плат из Австралии представила уникальную модификацию собственной разработки, которая заставляет модель из кубиков запускать настоящие игры. Это стало возможным благодаря созданию миниатюрной печатной платы с использованием оригинальных чипов Game Boy.

Источник изображений: Natalie the Nerd/theverge.com

Как пишет The Verge, речь идёт не об эмуляторе и не об использовании Raspberry Pi: устройство работает с оригинальными картриджами Game Boy, используя настоящие чипы этой платформы, установленные на миниатюрной печатной плате, разработанной и собранной лично Натали (Natalie the Nerd).

Чтобы разместить всю электронику внутри корпуса из Lego, ей пришлось создать полноценную игровую плату Game Boy размером меньше самого картриджа консоли, что она и сделала.

Однако установка слишком маленького дисплея потребовала удаления нескольких деталей из оригинального набора Lego.

На данный момент проект ещё не полностью завершён. Например, кнопки управления пока не работают, так как не закреплены на печатной плате, но, по словам моддера, в будущем для них будет изготовлена специальная деталь на 3D-принтере, которая должна идеально вписаться в конструкцию Lego. Однако уже сейчас в устройство встроен порт USB-C для питания:

А так выглядят внутренние компоненты:

Отмечается, что Натали известна тем, что продаёт компоненты для модификации Game Boy и делится своими разработками. Этот проект не станет исключением — в своём аккаунте социальной сети X, она написала, что планирует опубликовать все схемы и файлы, как только будет полностью довольна результатом.

Теги: lego, game boy, игровая консоль, моддинг, моддер
