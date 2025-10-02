Сегодня 02 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Microsoft представила кроксы в стиле Win...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft представила кроксы в стиле Windows XP — но купить их будет непросто

Microsoft представила коллекционные кроксы в стиле Windows XP, посвящённые 50-летнему юбилею компании. Обувь выполнена с принтом, вдохновлённым знаменитыми обоями Bliss, и комплектуется тематическими подвесками Джиббитс (Jibbitz), включая Clippy, значок Internet Explorer, пиксельный курсор, корзину, иконку «Мои документы» и логотип MSN в виде бабочки.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

По сообщению The Verge, в лимитированную серию также войдёт рюкзак-мешок синего цвета с изображением неба и облаков. Продажа кроксов через онлайн-каналы, судя по всему, не планируется, вместо этого компания проводит розыгрыш в своём аккаунте Instagram до вторника 7 октября, в 23:59 по тихоокеанскому времени (10:59 МСК, +1 день). Участникам необходимо поставить лайк под постом и оставить комментарий с хештегом #MicrosoftCrocSweepstakes.

Ранее, в августе первые образцы обуви Crocs стали доступны сотрудникам Microsoft. Издание The Verge направило запрос в компанию с вопросом о том, будет ли их продажа доступна широкой публике. Однако представитель Microsoft оперативно не ответил, что, по всей видимости, указывает на исключительный статус этих кроксов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Windows 7 набирает популярность — пользователи не хотят переходить на Windows 11 после Windows 10
Microsoft начала распространение Windows 11 25H2 — без каких-либо заметных нововведений
Разработчикам Windows 95 не дали времени на создание собственного установщика ОС
«Тектонический сдвиг»: у Microsoft появится второй гендир — текущий сосредоточится на технических вопросах
Базу данных Wikimedia Foundation переведут в вектор — это упростит поиск для людей и ИИ
OpenAI представила Sora 2 — ИИ-генератор видео с реалистичной физикой и логикой, а также возможностью встроить в ролик самого себя
Теги: microsoft, windows
microsoft, windows
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай запустил самую мощную в мире центрифугу для экспериментов над пространством и временем
Вторая глава, повышение максимального уровня, отключаемый интерфейс и многое другое: для Titan Quest 2 вышло первое крупное обновление
iFixit разобрали совершенно неремонтопригодные AirPods Pro 3 и показали «пенные» амбушюры
В гейзерах спутника Сатурна Энцелада засекли органику, намекающую на зарождение жизни — данные зонда «Кассини»
Анджей Сапковский: упоминание ведьмачьей школы попало в «Ведьмака» по ошибке, но в CDPR «с поразительной цепкостью ухватились за идею»
Microsoft представила кроксы в стиле Windows XP — но купить их будет непросто 19 мин.
Альтман предупредил: ИИ может случайно захватить мир не взломав ни одной системы 5 ч.
В Steam вышла демоверсия олдскульного боевика Marvel Cosmic Invasion от создателей Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge 6 ч.
На фоне очередного подорожания в Game Pass Ultimate добавили более 45 игр, включая Hogwarts Legacy — полный список новинок 7 ч.
Microsoft обновила иконки Office — они стали объёмнее и красочнее 9 ч.
Подписка Microsoft 365 Premium теперь доступна всем — Office, GPT-5 и другие ИИ-функции за $20 в месяц 9 ч.
«Тектонический сдвиг»: у Microsoft появится второй гендир — текущий сосредоточится на технических вопросах 9 ч.
«Любим вас больше, чем банкомат — деньги»: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit достиг новой вершины продаж 9 ч.
«Окей, Google, давай пообщаемся»: представлен ИИ-помощник Gemini for Home для умного дома 10 ч.
У Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six теперь новый дом, которым частично владеет Tencent — Ubisoft представила Vantage Studios 11 ч.
Моддер из Австралии превратила Lego Game Boy в работающую консоль 21 мин.
Новая статья: Обзор блока питания Chieftec Vega M PPG-850-C 4 ч.
Новая статья: Долой SRAM, даёшь MRAM!.. Или нет? 5 ч.
В октябре Apple представит более пяти новинок, но это не точно 7 ч.
Apple приступила к разработке гарнитуры Vision Pro 2, подтвердила свежая утечка 10 ч.
Asus оценила GeForce RTX 5080 Hatsune Miku Edition в $1900 — на 90 % дороже рекомендованной цены 10 ч.
OpenAI построит ИИ ЦОД Stargate в Южной Корее, а Samsung поможет ей создать плавучие дата-центры 11 ч.
OpenAI объединится с Samsung и SK hynix, чтобы удовлетворить потребность в памяти для ИИ-мегапроекта Stargate 11 ч.
Oura представила керамические умные кольца Ring 4 за $499, зарядный футляр за $99 и медицинский сервис за $99 11 ч.
Сегодня в России отмечается День работников отрасли ЦОД 12 ч.