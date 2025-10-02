Microsoft представила кроксы в стиле Windows XP — но купить их будет непросто

Microsoft представила коллекционные кроксы в стиле Windows XP, посвящённые 50-летнему юбилею компании. Обувь выполнена с принтом, вдохновлённым знаменитыми обоями Bliss, и комплектуется тематическими подвесками Джиббитс (Jibbitz), включая Clippy, значок Internet Explorer, пиксельный курсор, корзину, иконку «Мои документы» и логотип MSN в виде бабочки.

По сообщению The Verge, в лимитированную серию также войдёт рюкзак-мешок синего цвета с изображением неба и облаков. Продажа кроксов через онлайн-каналы, судя по всему, не планируется, вместо этого компания проводит розыгрыш в своём аккаунте Instagram✴ до вторника 7 октября, в 23:59 по тихоокеанскому времени (10:59 МСК, +1 день). Участникам необходимо поставить лайк под постом и оставить комментарий с хештегом #MicrosoftCrocSweepstakes.

Ранее, в августе первые образцы обуви Crocs стали доступны сотрудникам Microsoft. Издание The Verge направило запрос в компанию с вопросом о том, будет ли их продажа доступна широкой публике. Однако представитель Microsoft оперативно не ответил, что, по всей видимости, указывает на исключительный статус этих кроксов.