Анонсирован Hellreaper — роглайк-экшен про Жнеца Ада и котиков

Разработчики из Awesome Games Studio анонсировали Hellreaper — экшен с видом сбоку, в котором выпущенный на волю Жнец Ада станет последним рубежом обороны Небес. По случаю анонса был представлен геймплейный трейлер.

Главный герой игры — это бывший Высший Ангел, превращённый в «разрушительную, неуправляемую силу, которая может восстановить порядок». Заручившись поддержкой таинственной сущности, известной как Три Сестры, он раскроет причину порчи Ада и, может быть, даже повстречает котиков.

Hellreaper

Авторы Hellreaper называют её сложной, но честной игрой с максимально отзывчивым управлением. Awesome Games Studio при создании своих предыдущих проектов (роглайк-экшен Fury Unleashed и зомби-экшен Yet Another Zombie Survivors) тесно сотрудничала с сообществом. Менять свой стиль работы в этот раз они тоже не планируют, о чём прямо сообщают на странице новинки в сервисе Valve.

Hellreaper выйдет на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.