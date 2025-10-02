Сегодня 02 октября 2025

Apple поставила разработку облегчённой AR-гарнитуры Vision Pro на паузу ради создания умных очков

Гарнитуру дополненной реальности Vision Pro сложно назвать первой на рынке или революционной, она пользуется ограниченным спросом, поэтому Apple вполне резонно озаботилась созданием её более лёгкой и доступной версии, которая должна была выйти в 2027 году. Сообщается, что теперь проект поставлен на паузу, и силы брошены на создание умных очков.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Подчеркнём, что речь не идёт об отмене выхода слегка изменённой Vision Pro, которая получит более комфортное оголовье и более производительный процессор — такое устройство, по некоторым данным, может появиться уже в текущем квартале. Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg со свойственной ему обстоятельностью объясняет, что Apple решила поставить на паузу разработку следующего поколения Vision Pro. Высвобождающиеся ресурсы она намерена бросить на разработку умных очков — типа тех, что предлагает конкурирующая Meta.

Сейчас Apple ведёт разработку как минимум двух вариантов умных очков. Модель с условным обозначением N50 будет сопрягаться с iPhone и не получит собственного дисплея. Такие очки Apple может представить уже в следующем году, хотя ранее планировала сделать это не ранее 2027 года. Попутно ведётся разработка умных очков, наделённых дисплеем, которые могли бы составить конкуренцию недавно представленным Meta Ray-Ban Display. Первоначально Apple планировала представить их в 2028 году, но теперь сроки сжимаются.

По всей видимости, Apple не даёт покоя успех конкурирующих решений Meta. Первый свой продукт в этой категории последняя представила в 2021 году, а уже в 2023 году вышли ставшие весьма популярными умные очки, созданные в сотрудничестве с Ray-Ban. В прошлом месяце модель без дисплея получила новые камеры, увеличенную по ёмкости батарею, а также обзавелась модификацией для любителей активного образа жизни.

Умные очки Apple будут серьёзно зависеть от голосового интерфейса и искусственного интеллекта, хотя традиционно обе технологии не являются её сильными сторонами. К марту следующего года компания надеется представить обновлённый голосовой интерфейс Siri, а потому выпуск полагающихся на его использование умных очков в следующем году обретает смысл.

Умные очки Apple, как ожидается, будут предлагаться в разнообразном дизайне и оснащаться новым специализированным процессором. Они получат динамики для воспроизведения звука и камеры для записи видео, а управлять ими голосом можно будет через сопрягаемый по беспроводному интерфейсу iPhone. Ожидается, что будут предусмотрены и функции контроля за состоянием организма пользователя.

Гарнитура Vision Pro не пользуется успехом на потребительском рынке, поэтому Apple пытается сместить на неё фокус корпоративных пользователей, но пока не добивается на этом направлении значимых успехов. Идея выпуска более лёгкой AR-гарнитуры, которая будет дешевле нынешней, пока не отвергнута полностью, а лишь поставлена на паузу ради ускорения вывода на рынок умных очков. Тем более, что конкурирующая Meta готовит к выпуску в 2027 году модель очков со вторым дисплеем. При этом выпуск новой модели шлема дополненной реальности Meta в текущем году отменила. По сути, концентрация на умных очках становится неким отраслевым трендом.

Теги: apple, apple vision pro, умные очки, носимая электроника
